Los ritmos latinos se apoderaron de 'Dancing' en una noche sin expulsión

Bachata, vals, merengue, paso doble y salsa fueron parte de los ritmos con los que se movieron las parejas de Dancing with the Stars en la octava gala del programa.

Con la de este domingo 29 de octubre, ya son cuatro las noches que separan a la competencia de ballroom del gran final.

A pesar de ello, esta semana similar a hace siete días, la producción de Teletica Formatos no eliminó a ninguna pareja, por lo que para la próxima semana al escenario saltarán los mismos siete dúos.

Con la sensualidad y el pegajoso ritmo de la bachata, el locutor de Los 40 104.3 FM, Gustavo Gamboa, abrió la octava gala del programa.

Junto con su pareja Alhanna Morales, Gamboa llevó a escena una presentación que sería especial para él: su esposa la también locutora Victoria Fuentes lo acompañaba por última vez en el estudio Marco Picado debido a que este miércoles 1.° de octubre nacerá, por cesárea, Mikaela, el segundo hijo de la pareja.

Por ello la noche no era como cualquier otra para una de las voces del programa El mañanero 40, quien sedujo en la pista con movimientos de cadera y una osada coreografía que fue premiada con 26 puntos.

El sabor latino de la bachata quedaría atrás. La velada se tiñó de romance con un vals que interpretó Johanna Ortíz y David Hernández.

Al son del Tiempo de vals, de Chayanne, la pareja se deslizó con misticidad en una pista solo iluminada por un intenso reflector blanco que provocó destellos en el elegante vestido de Ortiz, que se colaban entre la niebla que emergía desde el final de la pista.

"Estoy muy feliz con el trabajo que hemos hecho", dijo la expresentadora de Repretel tras concluir aquella presentación.

Emocionada y satisfecha por lo mostrado, Johanna Ortíz recibió las críticas del panel de jurado. Flor Urbina, una de las juezas, destacó la elegancia que la pareja mantuvo en el escenario a pesar de lo complicados que resultaron ser algunas partes de la coreografía.

Bailar un clásico de la música romántica, representativo para muchas generaciones, y disfrutarlo de principio a fin le valió a la también modelo y empresaria una calificación de 25 unidades.

La actuación de Ortíz dio paso a la siempre explosiva Marcela Ugalde, quien con el bailarín Javier Acuña, reventó pólvora en la pista de ballroom.

La actriz despertó la euforia y algarabía con el popular tema de merengue El baile del suá suá. Las palmas del público se confabularon con la candela incontrolable de Ugalde.

Entre movimiernos de cadera y alborántose el pelo constantemente, ella recorrió la pista con explosivos movimientos corporales que metieron al público en un ambiente festivo.

La energía que Ugalde y Acuña llevaron a pista gustó a medias a David Martínez, uno de los jurados más estrictos de la competencia, quien les criticó la falta de coordinación en algunas partes de la coreografía debido a los eufóricos movimientos.

A pesar de ello, la actriz recibió 25 puntos, calificación que ella celebró junto con el público que la ovacionó incansable.

Marcela Ugalde dejó la pista encendida. El público de ahora se comportaba distinto a aquella audiencia con la que inició el programa a las 7 p. m. de este domingo.

La ya eufórica noche continuaría con el exembajador de Estados Unidos en el país Fitzgerald Haney y la campeona mundial de salsa Lucía Jiménez.

Al exdiplomático le tocó llevar a pista actitud y fuerza con un paso doble que literalmente encendió la pista de Dancing with the Stars. Hubo fuego proyectado en las pantallas de fondo y llamas en vivo en el estudio durante la interpretación que hizo la pareja de la pieza Bring me to life, original de la banda de rock Evanescence.

"Este minuto y medio de baile tiene que ser a morir y eso fue lo que vino a hacer usted", destacó el jurado Alex Costa el trabajo de Haney. Costa le otorgó nueve puntos que sumados con los ocho que le entregó Flor Urbina y los siete de David Martínez, sumaron 24 puntos.

Sabor limonense. A esa altura del programa, la competencia se pausaría para la presentación del invitado de la gala: Bismarck Méndez.

El actor y presentador de De boca en boca revivió las pasiones que despertó hace un año, cuando fue estelar de la tercera temporada de Dancing with the Stars.

Méndez junto a Yessenia Reyes se movieron con una rumba primero y más tarde la pareja complacería al público sacando a flote el sabor caribeño de la estrella invitada con un dancehall, en el que complació enseñando parte de su musculatura.

El turno de Víctor Carvajal, uno de los participantes más queridos por el público, llegó tras su compañero de trabajo Bismarck Méndez.

El popular presentador bailó jive luciendo como un nerd de pies a cabeza: corbatín, tirantes, lentes de pasta y el copete engomado con todo su cabello recorrieron la pista y lo dejaron si aire. El puntaje tras el número con la bailarina Diana de la O fue de 26 puntos.

El final de la gala se comenzó a vislumbrar con una coreografía de salsa que Daniel Carvajal y Yessenia Reyes presentaron en el tablado.

Ambos fueron bomba en la pista de ballroom que tomó aires de salón de pueblo entre pasos rítmicos, arriesgadas alzadas y movimientos cargados de energía, premiados con 28 puntos.

El cierre de la octava gala del programa que produce Teletica Formatos estuvo a cargo de la chef Sophía Rodríguez y Michael Rubí.

La pareja se movió en la pista de ballroom con El baile de la botella, que simplemente cerró una noche que se caracterizó por ser explosiva y cargada de energía.

Rodríguez y Rubí alcanzaron 28 puntos, empatando la noche con Daniel Carvajal.