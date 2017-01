'Revenge Body': el 'reality' de Khloé Kardashian se estrena en Costa Rica el 14 de febrero

La menor del clan Kardashian compartirá sus secretos para perder peso

San José (Redacción)

La menor del mediático clan Kardashian, Khloé, está lista para compartir su dieta y sus rutinas de ejercicio en el reality Revenge Body, que se estrenó este lunes en Estados Unidos y se podrá ver en Costa Rica a partir del 14 de febrero.

E! Entertainment Television es el encargado de transmitir y producir esta serie, en la que Khloé hablará sin tapujos sobre los drásticos cambios físicos e internos que sufrió en la búsqueda de una nueva imagen.

Como parte de su experiencia, la hermana de Kim Kardashian someterá a un grupo de concursantes al duro plan de entrenamiento y dieta que ella misma experimentó para cumplir con su objetivo: bajar 15 kilos de peso y convertirse en una de las mujeres más sexis del momento de la televisión estadounidense, indicó E!.

A diferencia de Keeping Up with the Kardashians en Revenge Body Khloé será la protagonista y promete ser más exitoso que Kocktails with Khloé, programa en que la socialité experimentó como entrevistadora.

La menor de las Kardashian (Kendall y Kylie son Jenner) promociona su realitysubiendo fotografías en redes sociales donde muestra el antes y el después de su aspecto físico, lo que ha desembocado en una serie de críticas.

Expertos en salud como psicólogos, nutricionistas y entrenadores personales alzaron la voz contra el programa, pues a criterio de ellos, Khloé está fomentado la idea de que un cuerpo perfecto consigue felicidad.

Otros consideran que el programa promueve la idea de un castigo asímismo. "Es una basura odiosa, básica y aburrida", afirmó la escritora feminista Kelsey Miller tras la primera emisión de Revenge Body.

La autora del libro Big girl. How I gave up dieting & got life (Chica grande. Cómo dejé de hacer dieta y tuve vida) dice que el reality no aporta nada nuevo a la televisión.











