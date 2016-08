Con su programa ‘Sazonarte’el chef Óscar Castro regresa a la tele con invitados

Por canal 13 a partir de este viernes

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Durante una hora, todos los viernes, al ser las 8 p. m., el chef Óscar Castro recibirá a diferentes figuras del medio sociocultural costarricense en su programa Sazonarte .

La segunda vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón; el exjugador de fútbol, Erick Lonnis, y la periodista Vilma Ibarra, entre otros, conversarán con Castro mientras él les prepara una cena en el programa de formato talk show .

Mañana, en el primer programa, el chef recibirá en su cocina al crítico de cine Erick Fallas. En el nuevo espacio de canal 13, que se retransmitirá los lunes a las 2 p. m., los invitados tendrán la oportunidad de compartir sus vivencias, experiencias laborales y proyectos, según lo comentó a Viva René Sancho, productor del espacio.

“Es importante destacar que se están seleccionando personas que hacen un aporte social al país; son personas que de alguna manera está aportando a Costa Rica. Contar con Óscar es muy bueno; él es toda una institución en el gremio gastronómico. La gente siempre lo acepta muy bien, tiene mucha carisma”, agregó Sancho.

De vuelta en casa. Castro aseguró sentirse entusiasmado con esta oportunidad, una con la que podrá regresar a la casa de sus televidentes.

Anteriormente, Óscar estuvo en la televisión nacional con su programa La vaina es así , que se transmitía por XPERTV (canal 33 en televisión abierta) y en Extra TV 42.

“Quiero que la gente me reciba de vuelta en casa. Les prometo que en la noche soy más productivo y que espero que me abran las puertas de su desayunador o terraza, que me vean antes de irse de fiesta”, mencionó Castro, quien también fue cocinero de la revista de canal 6 Giros y participó en Buen día , de canal 7.

Gracias a un acercamiento que tuvo el chef con el canal, surgió esta nueva propuesta, con la que Castro pretende hacer sentir a sus invitados como en su propio hogar.

“En la cocina es en donde pasan las mejores cosas; es ahí donde siempre están los hijos, los familiares y los invitados. La dinámica de mi casa es lo que la gente va a ver en el programa, se van a sentir como en mi hogar”, aseguró el chef, quien tiene más de 20 años de experiencia en la cocina.

PUBLICIDAD

Para Castro tener un programa en Sinart significa una gran ventana. “El 13 tiene un alcance que ningún otro canal tiene en el país, significa estar de punta a punta, vamos a llegar a todos los rincones literalmente”, finalizó.