¿Por qué la organización de la Marcha de la Diversidad destituyó a Jalé Berahimi como mariscal?

"El odio no se vence con odio, sino con amor". Ese es el mensaje que a través de su coordinador Geovanny Delgado, la organización de la Marcha de la Diversidad busca extender a la población en general. Esto luego de que miembros de la comunidad LGBTI rechazaran la participación de Jalé Berahimi como una de las mariscales de la marcha.

"Si queremos respeto tenemos que dar respeto y si queremos aceptación tenemos que dar aceptación", dijo de manera tajante Geovanny.

Delgado explicó las razones por las cuáles la organización determinó que Berahimi ya no sería mariscal de la actividad –que pretende visibilizar y reclamar los derechos de la población LGBTI– del próximo 25 de junio.

"Nosotros consideramos que ninguna persona en ninguna condición debe de sufrir discriminación. La discriminación se presenta de muchas formas, nosotros no queremos exponer a ninguna persona por su forma de ser o de pensar, por su orientación sexual o su clase social. Nos parece que ellos (comunidad LGBTI) pueden expresar sus opiniones pero de manera respetuosa. Sería irónico que nosotros, que defendemos derechos humanos, expongamos a alguien a violencia", aseveró el coordinador.

Tolerancia

Delgado mencionó que "algunas personas que demostraron su disconformidad dicen que no se sienten representados" por Berahimi.

La Nación le consultó al organizador que si la poca aceptación que recibió Jalé Berahimi como mariscal, le parece un acto de intolerancia por parte de la comunidad.

"No estoy justificando a nadie, pero recordemos que lamentablemente mucha gente reacciona de ciertas maneras por tanta agresión que ha tenido. A veces es difícil porque muchas de las personas o grupos que sufren discriminación se autoprotegen porque no quieren ser más heridos. La misma comunidad debe aprender a ser más tolerante con otras personas. No es necesario ser integrante de la comunidad para que defiendan nuestros derechos, a veces la gente no entiende eso", dijo.

Delgado también mencionó que muchas personas votaron para que Jalé fuera una de las mariscales.

"La elección de Jalé se dio porque mucha gente votó para que ella fuera la mariscal. A quienes han alzado la voz contra ella se les invita a que en lugar de enfocar su energía en cosas negativas participen en el desarrollo de la marcha y que se involucren. No nos parece correcto que critiquen si no han estado involucrados en el proceso. Mucha gente la eligió a ella", dijo.

Por ahora la organización no buscará un nuevo mariscal.

"Por ahora pensamos que no vamos a sustituirla, nadie viene a sustituir a otro ser humano", enfatizó.

Jalé iría a la marcha

En una entrevista con La Nación, Berahimi mencionó que probablemente asista a la marcha.

"El mensaje de Jalé es muy bonito. Muestra que para apoyar a la comunicad no hay que ser mariscal ni figura pública, solamente que hay que tener un acto de conciencia y saber que todos los seres humanos somos iguales", dijo Geovanny Delgado.