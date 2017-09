'Dancing with the Stars': En la pista es donde más se brilla

¿Qué lleva a una persona a exponerse ante millones a bailar estilos que usualmente se reservan para bodas o shows colegiales? ¿Por qué alguien dice “sí” a lanzarse a la pista de baile, sin saber mayor cosa de tango, quickstep, rumba, o paso doble, justo para interpretarlos ante expertos que no admiten errores?

Los motivos que empujan a una personalidad a participar en Dancing with the Stars (DWTS) son tan variados como las profesiones de las celebridades locales que integran la generación 2017 del popular programa de competición de Teletica.

La curiosidad de la audiencia incrementa con el avance de las temporadas, porque en un medio tan reducido como el tico, los posibles “astros” no son abundantes. Sin embargo, Teletica lo volvió a hacer: por cuarta ocasión cuenta con un variado y selecto grupo de reconocidas figuras.

En esta oportunidad quienes resplandecerán en el concurso de ballroom , producido para nuestro país por Teletica Formatos, son: el exembajador de Estados Unidos en Costa Rica, Fitz Haney, la periodista Adriana Durán, la chef Sofía Rodríguez, el exfutbolista Harold Wallace, los presentadores de televisión Víctor y Natalia Carvajal, la actriz Marcela Ugalde, el locutor y comediante Gustavo Gamboa y los modelos Johanna Ortíz y Daniel Carvajal.

Con las 12 galas que transmitirá Teletica (canal 7) a partir de este domingo 10 de setiembre, la habilidad (o falta de ella) para el baile de los participantes será de dominio público.

Cada día los integrantes de DWTS se someten a ensayos que incluso pueden superar las cuatro horas. Ellos deben hacer espacios en sus agendas durante el tiempo que se mantengan en competencia (la primera eliminatoria será en el tercer programa) y además, tienen que atender otros compromisos propios de ser parte del programa.

“Ganancia”. ¿Cuál es la ganancia que encuentran los “astros” al integrar la célebre competencia?

Tras su salida de Repretel, la modelo y empresaria Johana Ortíz regresa a la televisión luego de estar más de un año fuera de los reflectores. Esta oportunidad brinda a la colombiana un nuevo acercamiento con el público.

“Todo es ganancia al entrar a DWTS: a nivel de experiencia, a nivel de trabajo físico, de conocimiento, también por retomar el contacto con el público. Me parece que es bonito que la gente se vuelva a acordar de uno, que lo vuelva a ver. Eso es bien interesante”.

Con este acercamiento, Ortíz no descarta la posibilidad de volver a encontrar un espacio en la pantalla chica. “Hay que ver qué pasa, uno no sabe qué oportunidades pueden surgir a partir de esto. Si saliera algo bonito por supuesto que yo feliz”.

Más cercanía. Encargarse de su cafetería, coordinar la apertura próximamente de un nuevo local, y sus trabajos como embajadora de marcas hacen que la agenda de la chef Sofía Rodríguez pase bastante llena. Aun con ese panorama, aceptó la oferta de ser una de las estrellas de DWTS.

“Cada día me alegro más por haber tomado esta decisión. Creo que la ganancia mayor es, a parte de conocer gente tan profesional y aprender de ellos, el poder darse a conocer a la gente en una faceta que a uno nunca lo han visto y poder llegar a un público mayor al que solía llegar”.

A pesar de su ajetreo diario, Rodríguez aceptó el desafío por que “le pareció un un reto bonito hacer algo totalmente nuevo y hacerlo bien. Es muy motivante. También, la proyección que dan estos programas permite acercar más gente a tus proyectos: al restaurante, a los videos, o lo que sea que estás desarrollando; te expande la ventana de exposición. Es muy importante para el negocio seguir apoyándonos en una plataforma tan grande como es la televisión”, dijo Sofía, quien se dedicó a bailar flamenco en su infancia.

Experiencia enriquecedora. Hace un par de meses Natalia Carvajal se integró al equipo de Destinos TV , regresando de nuevo a la televisión, medio que la hizo un popular rostro luego de sus trabajos en Ondivedu (canal 9) y Combate (Repretel). La Miss Eco Universe 2016 quiso ser parte de DWTS principalmente por su amor a la tevé.

“Este es un reto maravilloso. Creo que es una experiencia de mucho crecimiento emocional, nos hace madurar y hasta el momento ha sido más difícil de lo que me esperaba, por esa misma razón es que es enriquecedora.

En este momento creo que la ganancia más grande viene a nivel emocional porque requiere de una preparación interna porque tenés que afrontar algo que nunca antes has hecho”, dijo.

Consultada sobre si considera que esta exposición beneficiara de alguna manera su aspiración de convertirse en Miss Costa Rica 2018, Carvajal dice que sí existe un beneficio.

“Aunque el Miss Costa Rica y DWTS son cosas muy diferentes, obviamente existe la ventaja de que la gente va a tener la oportunidad de compartir conmigo un poco mas. Creo que el beneficio que tengo de D ancing with the Stars para el Miss Costa Rica es que la disciplina y la entrega que esto requiere es la preparación perfecta lo que más adelante podría ser el Miss Costa Rica”.

Otra cara de un embajador. Una de las incursiones más curiosas esta temporada, es la del estadounidense Fitz Haney. Con una prominente sonrisa y con un claro español, el exembajador comentó que quiso aprovechar la oportunidad para mostrar una faceta diferente de un diplomático.

“La gente se pregunta cómo un embajador va a ser bailarín, pero con esto puedo demostrarme a mí y a mis hijos que puedo hacer algo completamente nuevo a lo que he hecho en mi vida. ¿Qué se puede hacer? Aceptar el reto, trabajar duro por ello y ver qué sale”.

Haney dice que él no busca notoriedad. “Ya mucha gente me conocía de una manera dentro de las líneas de lo que es un político, un embajador. Creo que hay que demostrar que somos personas reales, que tenemos familia. Con mucho gusto he hablado con muchos ticos y voy a seguir haciéndolo. Esto lo hago porque soy una persona divertida aunque mucha gente no lo sabe. Quiero demostrar mi lado divertido. Quiero mostrar una faceta después de ser embajador”, contó.

Nuevo disfrute. Tanto Adriana Durán como Marcela Ugalde son figuras reconocidas de la pantalla desde hace varios lustros. Con esta participación quieren asumir un reto nuevo y la oportunidad de hacerlo en el momento preciso.

“Yo le pregunté a mis hijos y a ellos les gustó la idea porque saben que tienen una mamá que se reta a hacer cosas diferentes. Yo no estoy aquí en busca de popularidad ni de darme a conocer. Lo que gano es una experiencia muy diferente y algo que me tiene muy ilusionada: aprender a bailar bien", contó Durán, quien ensaya por las mañana y trabaja por las tardes.

Por las eliminatorias, la periodista deportiva no se preocupa: “obviamente no espero salir entre las primeras, pero no me preocupa, no estoy necesariamente pensando en que quiero llegar a la final y ganar. Quiero ir paso a paso, gala a gala. Si puedo llegar hasta las instancias finales superbien, y si no, pues al menos haber hecho mi mejor esfuerzo y haber tenido buenas presentaciones”, explicó.

Adriana, a quien siempre hemos conocido como una figura muy sobria y dedicada a su profesión, dice que ese detalle la hizo pensar en aceptar la oferta. “Soy una señora con hijos grandes y esto es algo que no estoy acostumbrada a hacer. Creo que estoy en una etapa en la que o hago esto o ya no lo hice, entonces me parece bonito”, dijo.

Por su parte, Marcela Ugalde manifestó que aunque antes la habían invitado a formar parte de un elenco de DWTS, esta vez no se puedo negar.

“Este es un reto personal: estoy entrando a un mundo absolutamente nuevo (el del baile). Esta es la primera vez que voy a competir, la primera vez que voy a ser juzgada por un grupo de personas. Estoy asustada, hay muchas expectativas. ¿Qué voy a ganar?: vencer mis propios temores y enfrentarme a cosas nuevas. Ya el canal me había hecho otras invitaciones, es de agradecer que te tomen en cuenta. En otras ocasiones no lo puede hacer por compromisos con el teatro. Cuando hay una posibilidad de algo varias veces, tenés que aprovechar esa oportunidad , está muy claro: a las nuevas oportunidades y nuevas experiencias hay que decirles que sí”, aseguró.

La conocida actriz afirma busca disfrutará más allá de pretender figurar.

“Este es un grupo muy lindo: cada uno tiene sus carreras establecidas. Yo no estoy aquí para figurar , tengo una carrera de 24 años que se ha basado en el teatro, en las artes y en la televisión haciendo personajes que la gente ha llegado a conocer. No es por figurar, no estoy en edad para eso. Esto es una nueva experiencia y pararme frente a eso que amo tanto que son las cámaras”, contó.

Muy formal. El popular conductor Víctor Carvajal quiere iluminar la pista de baile con su presencia, una que promete será muy diferente a la que habitualmente se le conoce.

“A Dancing entro como reto. Es algo muy difícil en todo el comportamiento que requiere, porque hay que presentarse un poco más formal, de repente no tan intenso como en otros programas. Hay que estar más dosificado, es un reto personal para presentar a un Víctor que la gente no conoce. Hay mucho para dar; el ballroom es una disciplina que requiere muchísima elegancia. No es que la gente vaya a ver a otro Víctor, verá al mismo que sabe comportarse”, dijo.

Su trabajo en De boca en boca , su participación en Entre dos , de Teletica Radio y las visitas al hospital donde se encuentra su pareja, hacen que las jornadas de Víctor se vuelvan extenuantes. Él asegura que este esfuerzo extra vale la pena. “Todo lo que sea entretener y sacar una sonrisa a la gente merece el sacrificio”.

Entretener. Encontrar una nueva ventana para entretener al público y aprovechar la intensidad de los ensayos para ponerse en forma son dos “ganancias” que el locutor radiofónico Gustavo Gamboa le encuentra a esta nueva aventura.

“Realmente me gusta aceptar el reto de hacer algo que no está en la zona de confort, eso fue lo que más me llamó la atención: poder probarme de otra manera. Yo trabajo en medios de comunicación no para que me conozcan, sino porque me gusta entretener a la gente, esta es una forma de hacerlo y también de probarse que se puede entretener tratando de bailar. En esto es mucho lo que se puede ganar, es un tema de confianza, se puede mostrar que se pueden hacer otras cosas. Esto es aprender cosas nuevas todos los días. No me he pesado pero en la ropa me doy cuenta y creo que sí perdí (peso). Voy ganando vida, perdiendo peso, ganando experiencia. Eso es”, contó.

Espacio en la tele. El modelo y entrenador físico, Daniel Carvajal asevera que esta es la oportunidad “más grande” que ha tenido en televisión, medio en el que “sin duda” le gustaría encontrar un espacio. La ventana que le dará el programa servirá para “darse a conocer”.

"Esta es una oportunidad para que la gente me conozca más, que vean quién es Daniel Carvajal detrás de ese caparazón y de ese físico. Que vean que soy una persona emprendedora y trabajadora. No busqué esta oportunidad, se dio. Yo estuve en televisión nacional tiempo atrás y me di un espacio de dos años pensando en lo propio. Esta es una oportunidad que llega , creo que es un premio al esfuerzo que hice a nivel personal para concretar cosas laborales. A nivel de objetivos es un hecho que me encantaría quedarme en Teletica y voy a trabajar para eso, pero vamos paso a paso; me encantaría presentar", dijo el exparticipante del desaparecido Combate , de Repretel.

Fiel a la “tradición”. Divertirse y continuar con la “tradición” de que haya un futbolista en cada temporada de DWTS fue lo que motivó al exjugador, Harold Wallace a ser parte de esta edición de la competencia de ballroom .

“En la temporada anterior me invitaron a una presentación especial. Me gustó y lo vi divertido. Me hicieron la propuesta oficial, lo analicé y dije por qué no, así me conocen en una nueva faceta, otra cosa de Harold Wallace. Aclaro que no soy bailarín profesional. En todas las ediciones ha salido un futbolista entonces lo vi por ese lado”.

Desde ya, Wallace advierte que “ dará la pelea”. “Busco divertirme, agradarle a la gente que me va a apoyar, hay que hacerlo bien. Soy muy competitivo, me gusta que las cosas salgan bien.

Esto es muy cansado, uno no se imagina el desgaste y aún falta lo más difícil cuando se tenga solo una semana para montar la coreografía”, dijo Wallace, quien tiene un espacio en TDMás y el programa radial Campeones del Team OK.

En detalle. Los presentadores del espacio para esta temporada serán Randall Vargas y Shirley Álvarez. El panel de jueces estará integrado de nuevo por el connotado bailarín David Martínez, la coreógrafa Flor Urbina y el comediante y ganador del primer DWTS , Alex Costa.

En el backstage la gran novedad de este año es el exparticipante de la temporada anterior, Bismark Méndez. Esta vez no estarán ni Natalia Rodríguez, ni Mauricio Hoffmann.

Los participantes, además de bailar los tradicionales ritmos del ballroom, (vals vienés, vals , tango, foxtrot , quickstep , rumba, cha-cha, jive y el paso doble), incorporarán en sus coreografías algunos más conocidos por los ticos como bachata, merengue y bolero.

La final de esta cuarta edición se realizará el domingo 26 de noviembre.

Disfrute de Dancing with the Stars los domingos a las 7 p. m. por canal 7.