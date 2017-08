Videojuego, 'Hellblade Senua's Sacrifice': Un peligroso descenso a la locura

El videojuego Hellblade Senua’s Sacrifice nos pone en los pies de una protagonista que es atormentada por la esquizofrenia. Nuestra heroína escucha voces y ve cosas que a veces son reales.

La locura es un tema que se ha tratado previamente en los videojuegos con títulos com o Eternal Darkness: Sanity’s Requiem , Fahrenheit y la popular obra de terror Amnesia: The Dark Descent; sin embargo Hellblade aporta algo nuevo a la mesa gracias a su increíble apartado técnico y gráfico

El estudio independiente Ninja Theory, que trabajó en este proyecto por 14 años, utilizó una técnica de sonido binaural, la cual consiste en generar una ilusión auditiva para que el usuario perciba que el sonido viene de distintos flancos.

Este efecto es abrumador cuando hay cinco voces hablando al mismo tiempo en la cabeza de la protagonista. Si van a probar Hellblade tienen que hacerlo con audífonos.

El estudio inglés también capturó los movimientos de la actriz Melina Juergens para darle más realismo a todas las expresiones faciales y movimientos del personaje principal.

La premisa. La heroína, Senua, pertenece a la tribu de los pictos, oriunda del norte de Escocia .

La mitología de esta comunidad es una combinación entre la cultura celta y nórdica.

El objetivo es viajar a la guarida de la diosa Hela, quien es la patrona de las almas que se suicidaron, para rescatar el espíritu de su amante.

Sí, parece una canción de una de estas bandas de metal nórdico como Finntroll, Manowar o Amon Amarth. Sin lugar a dudas este es el videojuego má heavy metal de este 2017.

El primer paso al empezar Hellblade: Senua’s Sacrifice es observar como Senua, mientras reflexiona sobre su propia mortalidad. Ella sabe que el viaje no será fugaz y quizá su capricho por vencer a los dioses la llevará a la tumba.

A medida que se avanza en la historia el título revelará el pasado de la protagonista por medio de visiones, ilusiones y una voz omnisciente.

El viaje tendrá el impacto de una bola demoledora en la salud mental de Senua, quien es un personaje que está en constante lucha con su condición.

Este título trata de emular lo que pasa una persona que sufre de esquizofrenia al explorar otros terrenos como las alucinaciones y las alteraciones de la propia realidad tal y como lo perciben las demás personas y delirios.

Lo anterior se refleja en la jugabilidad, que consiste en resolver acertijos y combatir contra humanoides, con mecánicas similares a las de un hack and slash como God of War o Dante’s Inferno o Devil may Cry.

Hellblade: Senua’s Sacrifice es un título que, más allá de una jugabilidad, es un relato que llena constantemente al jugador de dudas y dilemas. Una obra que merece ser jugada.