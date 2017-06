¿Qué pasaría si una epidemia de zombis atacara Costa Rica? Véalo en la serie tica 'Diarios de la peste, año 1'

Desolación, terror, escalofríos e incertidumbre: así luce Costa Rica, acechada por una epidemia zombi, en una nueva serie web de producción local.

Diarios de la peste, año 1 mostrará, en la plataforma gratuita Quantik.tv, lo que sucedería si nos invadieran esos seres terroríficos revividos inexplicablemente.

La serie de terror y comedia girará alrededor de la vida de Vicky Salas Pérez, estudiante de producción audiovisual y crítica de cine aficionada. Divertidos y disparatados, sus comentarios sobre los estrenos en cines han atraído a miles de seguidores en YouTube. Cuando la invasión zombie empieza, Vicky decide reportar todo lo acontecido en las calles de su ciudad, conforme las criaturas se extienden por todo el país.

LEA: Quantik: la gestación de un Netflix a la tica

Las aventuras de Vicky podrán verse de manera gratuita en la plataforma costarricense Quantik.tv. Está dividida en ocho capítulos de 11 minutos cada uno.

Experiencia. La actriz Hannia Acuña protagonizará a Vicky. Ella cuenta con experiencia en radio teatro y esta es su primera vez trabajando para una serie.

"Me gradué del Taller Nacional de Teatro en el 2011. Mi participación se da gracias a que Diego Soto, uno de los directores me conoció cuando hacía radioteatro. A él le gustó mi trabajo y me dijo que quería que hiciera la audición", aseguró Acuña de 25 años.

La propuesta le pareció atractiva, mas tenía dudas, pues se considera "una mujer (muy) normal" como para hacer un protagónico. "Estoy muy emocionada con esta participación. Me parece demasiado chiva que la protagonista no sea el estereotipo de mujer superdelgada. Yo siempre me quejo mucho de que en la tele sacan a la mujer superfitness, yo soy muy común, me parece chiva mostrarle a los jóvenes a personas que se salen de los prototipos de belleza", contó.

El mayor reto para Acuña al interpretar a Vicky Salas fue asumir su personalidad extrovertida, pues la actriz dice que en su vida personal es más reservada.

"Estamos en una época en la que a todo el mundo le gustan los zombis", dice Acuña. "Pero también sería bueno que disfruten de Diarios de la peste, año 1 porque es una producción tica, es importante apoyar a los ticos y todos van a pasar un muy buen rato viéndola".

Allan Matarrita, gerente general de Quantik.tv, explicó, mediante comunicado de prensa, que Diarios de la peste "es una coproducción entre estudiantes y profesores de la Universidad Creativa".

"La razón de ser de Quantik es impulsar la producción original local, y cambiar el escenario televisivo. Contar con Diarios de la peste de manera exclusiva, nos permite ir posicionando a Quantik como una plataforma con contenido premium, diferente a lo llamado contenido generado por el usuario, que es el que se ve en YouTube u otras plataformas. Esperamos que Diarios de la peste sea la primera de muchas producciones originales que estaremos estrenando en el año", dijo.

Como la producción trabajó sin un presupuesto fijo y adaptándose al tiempo libre de sus colaboradores, tardaron tres años en tener todos los capítulos listos.

Producción. El diseñador gráfico, youtuber y cinéfilo Alberto Salas, uno de los creadores de la serie, habló sobre todo lo que implicó esta producción.

¿Cómo son los zombies?

Son enfermos de una cepa de rabia muy virulenta y peligrosa. Los zombies de la serie son actores con maquillaje.

La serie no tuvo presupuesto fijo, pero, ¿cuál es el monto que calculan costó hacerla?

Es difícil de calcular. De haber tenido que buscar presupuesto habrían sido unos ¢10.000.000.

¿Por qué duraron tres años haciendo la serie?

Ese es el costo de trabajar sin plata: la plata compra tiempo. Nosotros teníamos que trabajar cuando teníamos tiempo libre al igual que los colaboradores.

¿Cuántas personas participaron en la producción?

Mucha gente, son cosas difíciles de calcular. Cada vez que convocábamos zombis, llegaban muchos. En total fueron seis las personas que siempre nos metieron el hombro: una maquillista, un camarógrafo, nuestra "navaja suiza" que ayudaba en la parte diseño de producción, la protagonista y nuestro productor que se encargaba de manejar a los zombis.