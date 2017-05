Los mejores del verano en 'League of Legends' se enfrentan este sábado en el cine Magaly

Final de la Copa de Verano y el Cosparty

El cine Magaly y la Antigua Aduana se convierten en el punto de encuentro para los fanáticos de los deportes electrónicos. Los mejores exponentes del videojuego League of Legends de Costa Rica y Panamá se enfrentan para definir al campeón del área

La emoción por los deportes electrónicos empieza a ganarse yarda por yarda o torre por torre un espacio en la agenda de los ticos.

El fenómeno que hierve desde el Oriente toma fuerza en las nuevas generaciones del país.

Los fiebres practican y viven de la experiencia de los populares videojuegos League of Legends, Overwatch, Hearthstone y Defense of The Ancients.

Esta práctica novedosa reunirá a los mejores exponentes de la escena competitiva del gamin, a partir de las 3 p. m., en el cine Magaly. La sala josefina será la sede de la final de la Copa de Verano Quantum Dot.

Para ponerlo en perspectiva, esta competición tiene un formato similar a la justa futbolística, La Liga de Campeones de la Concacaf, competición que reúne a los mejores clubes del Istmo como Saprissa, de Costa Rica; Comunicaciones, de Guatemala; Árabe Unido, de Panamá, y Real España, de Honduras.

El certamen de videojuegos se inició en marzo y convocó a 32 agrupaciones que compitieron entre sí hasta llegar a la final.

El plato fuerte de la actividad será el encuentro entre los quintetos de League of Legends AFK Titans (Costa Rica) y Rush Hour (Panamá).

Los canaleros llegaron este jueves a Costa Rica y esperan conquistar el anticipado título, que los acreditará como los mejores del área.

“El crecimiento en los e-sports es algo global y que le toque su buena parte a Latinoamérica está más que merecido, ya que existe gente que le está metiendo ganas y patrocinadores apoyando la idea. Esperamos sacar lo mejor de nuestro juego colectivo en el encuentro del sábado”, destacó el capitán de los panameños, Martín Tapia.

Por su parte, los ticos planean aprovechar los duelos individuales que se puedan presentar dentro de la partida.

“Somos un equipo de gran nivel y eso quedó demostrado cuando eliminamos a los favoritos, que era un conjunto mexicano”, destacó el capitán del equipo de AFK, Andrés Fonseca.

La final se definirá al mejor de tres partidas. Cada encuentro se puede prolongar de 20 a 50 minutos, e incluso algunos pueden durar hasta una hora.

El ganador se llevará la jugosa recompensa de $7.000, mientras que el segundo lugar reclamará $3.000.

Como preámbulo se realizará el encuentro de HearthStone entre el tico Jonathan Pérez y el colombiano Jorge Júnior Cañón Bonilla, quien también conquistó la Copa América, el año pasado.

Para los que apenas se adentran a este mundillo, League of Legends es un videojuego que enfrenta a dos quintetos.

El terreno ni las reglas cambian y los equipos inician en igualdad de condiciones por lo que determina el desenlace de la competencia son las habilidades y la toma de decisiones de los protagonistas.

Mientras que HearthStone es un título de cartas coleccionables similar a Magic The Gathering o Yugi-Oh .

Experiencia completa. La organización Región Central Gamin hace alarde del campeonato de videojuegos, que por sus incentivos puede considerarse como el más grande que se ha hecho en el Istmo.

“Es difícil que podamos repetir una actividad así; hemos tenido un apoyo increíble de los patrocinadores y vamos a emular lo que hacen países como Estados Unidos y Corea del Sur, donde la práctica de este torneo es más común”, comentó el organizador de la actividad, Edson Arauz.

El promotor de Región Central Gaming quiere generar una experiencia auténtica sobre los deportes electrónicos y cómo se viven en los países desarrollados; por esta razón contactó a dos narradores también conocidos como casters que le agregarán emoción a cada clic que realicen los protagonistas.

“Los casters han tomado un papel importante en los torneos: nada más imagínese que sería del fútbol sin la voces de los comentaristas que guíen al televidente durante el enfrentamiento”, esa es la visión que tiene el narrador guatemalteco José Mérida– conocido como Aquiles, en el mundo virtual.–

El chapín será acompañado por el chileno Óscar Alisté Dinamarca, narrador conocido como Corsario.

Alisté es reconocido por ser la voz oficial de los torneos de deportes electrónicos que se realizan al sur del continente.

Por su parte, Carlos Pérez llevará la emoción a la final de HearthStone .

Pérez es recordado por su participación en el campeonato mundial del videojuego desarrollado por Blizzard, que se realizó en Polonia, en el 2016.

La personalidad de los videojuegos y animador coreano radicado en Costa Rica, Antonio Park, será el encargado de conducir la actividad.

Nadie quiere faltar Los ecos de los campeonatos de League of Legends y Overwatch también resuenan en los pasillos de las agencias de publicidad que han hecho hasta lo imposible para llegar a la fiesta.

Marcas como HP, Red Bull, Samsung y Linksys están batallando para tener un espacio en el epicentro de los deportes electrónicos.

HP presentará lo último en computadoras enfocadas para un público gamer , se trata de la línea Omen, cuyos prototipos estarán disponibles para el público.

Por su parte, los distribuidores de accesorios por computadora Gigabyte presentarán lo último de su catálogo.

La reconocida youtuber panameña Diana Espinosa Horna, mejor conocida como Diana Monster estará en el fortín de Samsung.

‘Cosplayers’. A unos 200 metros del cine Magaly se estará realizando la convención Cosparty, una actividad que reúne lo mejor de la cultura pop japonesa ( animé , manga , cosplay y videojuegos).

Los más fiebres mostrarán los último de su guardarropa en la Antigua Aduana.

“El Cosparty es una actividad para toda la familia. Lo hemos realizado desde ya bastante tiempo y les puede asegurar que generalmente la gente se va con una gran sonrisa”, comentó la organizadora de la actividad, Wanda Rodó.

La actividad contará con la presencia de Leisha Medina, María José Estévez, Stefanie Vaillrroel y Rocío Mallo, quienes hacen la voz del programa animado Steven Universe , que se transmite por Cartoon Network y en Netflix.

La voz de Medina también le ha dado vida a otros personajes memorables como Harley Quinn, Peppa Pig, Dora la Exploradora y La Robot Adolescente.

Los entendidos del cosplay se emocionarán por la presencia de Liui Aquino y Jannet Cosplay, dos artistas internacionales que se caracterizan no solo por la calidad de sus trajes, sino que además en la personificación de los personajes.

Además, el Coro Armentum dará un repaso por los mejores temas de series de animé y videojuego.

Así que ya sabe, este sábado y el domingo tendrá una oportunidad única para adentrarse en el mundo de los deportes electrónicos y de paso maravillarse por la magia del cosplay .