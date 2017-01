‘¿Quién mató a Reagan?’ se estrena en Nat Geo

TELEGUÍA RECOMIENDA

El presidente vestía un saco azul y un pañuelo blanco se asomaba por su bolsillo del frente. Saludaba con ambas manos a los asistentes que llamaban su atención con gritos de apoyo.

Su característica sonrisa inclinada hacia un lado no defraudó en ese instante. Salía de una conferencia en el Washington Hilton Hotel en Washington D. C., el 30 de marzo de 1981.

“¡Presidente Regan!”, se escuchó decir a uno de sus seguidores. Un par de segundos después, la escena se transformó en caos.

Seis balas se expulsaron en un lapso de tres segundos del revólver de John Hinckley, Jr. (de 25 años).

“¿Qué diablos fue eso?”, dijo el 40.° presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, tras escuchar el estallido del tiroteo.

La sexta y última bala rebotó en su limusina e impactó al presidente en la axila izquierda, le rompió una de sus costillas y se alojó en su pulmón. Se detuvo a unos 2,5 centímetros de su corazón.

El jefe de la Unidad del Servicio Secreto saltó sobre él y lo empujó hacia el interior del vehículo. Reagan, aturdido, se percató de que una de las balas se había incrustado en su pecho hasta diez minutos después, cuando fue ingresado al Centro Médico Universitario George Washington.

69 días llevaba a cargo el presidente de 70 años cuando esa bala casi le quitó la vida y a él parte de su staff .

Esta era la primera vez que un presidente titular de EE. UU. sobrevivía tras ser alcanzado por la bala de un atacante. Los otros cuatro antecesores que fueron heridos de la misma forma, Abraham Lincoln, James Abram Garfield, William McKinley y John F. Kennedy, no tuvieron su misma suerte.

El tirador no actuó por odio. No tenía nada contra el gobierno entrante. John Hinckley, Jr. estaba obsesionado con la actriz estadounidense Jodie Foster. Con elu intento de magnicio, según él mismo, buscaba llamar su atención.

En la pantalla. Este lunes 23 de enero, a las 10 p. m. National Geographic repasará uno de los momentos más importantes de la historia de los Estados Unidos.

¿Quién mató a Reagan? , una cinta de dos horas producida por Scott Free Productions y basada en el libro de Bill O’Reilly y Martin Dugard, llevará a su pantalla una historia de la vida real, aunque su trama engañe y parezca haber sido engendrada en las mismísimas entrañas de Hollywood.

171 países serán testigos –en 45 idiomas– del estreno de la cuarta producción de la exitosa asociación entre National Geograhpic, Scott Free y O’Reilly, cuyas producciones anteriores ¿Quién mató a Lincoln? , ¿Quién mató a Kennedy? y ¿Quién mató a Jesús? , fueron nominadas a los premios Emmy.

La cinta es protagonizada por Tim Matheson ( The West Wing y Animal House ) como Ronald Reagan y Cynthia Nixon ( Sex and the City y Rabbit Hole ) como Nancy Reagan: la primera dama.

Además, se contará con la participación del actor y comediante Kyle S. More ( Brooklyn Nine-Nine ) quién interpreta al joven mentalmente inestable que intentó asesinar a Reagan y que fue liberado del hospital psiquiátrico en agosto del 2016. Ahí pasó 35 años y según el juez Paul L. Friedman, ya no presenta señales de síntomas psicóticos, pensamiento delirante, o cualquier tendencia violenta.

“Realmente nos esforzamos en realizarla (la cinta) de la manera más exacta como podíamos, posiblemente porque National Geographic está obsesionado con eso”, dijo el director Rod Lurie en una entrevista con The Chad Hasty Show . “Así que hicimos la cantidad más increíble de investigación, para poder replicar con exactitud el intento de asesinato y todo lo que sucedió en el hospital después de eso”.

El protagonista Matheson, dos veces nominado a los Emmy por interpretar al vicepresidente en The West Wing, aseguró en una entrevista con Yahoo TV que no sólo aprendió mucho sobre el comandante en jefe mientras filmaba la cinta, sino que también desarrolló un nuevo respeto por Reagan.

"Cuando le dispararon y primero llegaron al hospital, él siguió entrando y saliendo de la conciencia. Estaba en la camilla y una enfermera le estaba sosteniendo la mano”, comentó Matheson. "Él la miró y dijo, ‘¿Nancy sabe de nosotros?’. Siempre estaba bromeando con la gente y tratando de hacer que se sintieran cómodos con él. Eso fue la clave de todo. Podría haber hecho un stand up. Le encantaba contar chistes y hacer reír a la gente. Esa era su forma de desarmar a la gente. Con el Congreso, funcionó probablemente más a menudo que las veces en que no lo hizo. Tenía una forma de derribar la resistencia y las paredes de las personas”.

Tensión. La cinta comienza a finales de la campaña electoral de 1980, cuando los candidatos, el republicano Reagan y el presidente demócrata Jimmy Carter compiten por el lugar más importante de la Casa Blanca.

Con la ayuda de un grupo de asesores y de su esposa Nancy, Reagan es capaz de reposicionar su imagen pública par ganar las elecciones por un amplio margen. Los primeros días de su gobierno se vieron plagados por obstáculos y Reagan debe luchar contra un bajo índice de aprobación y un hostil Congreso.

Mientras tanto, Hinckley, un joven mentalmente inestable, rechaza y se resiste a cualquier tipo de tratamiento o empleo duradero. Su obsesión por Jodie Foster, la actriz que ganaría unos años más tarde dos premios Óscar por sus papeles en las cintas The Accused y The Silence of the Lambs se incrementó a niveles alarmantes.

“El suceso generó, en la Casa Blanca y en el país, un revuelo que cambió el curso de la historia”, comunicó National Geographic. “La popularidad del presidente se disparó durante su recuperación y el intento de asesinato transformó para siempre la dinámica en la intimidad de su matrimonio”.

“Si Hinckley no hubiera hecho esos disparos, si hubiera recibido la ayuda que necesitaba para su salud mental, el mundo sería un lugar muy diferente en la actualidad”, explicó Bill O’Reilly.

Reagan se vio fuertemente perjudicado en los primeros meses de su presidencia. Un horrendo acto que llegará a su pantalla chica, revirtió esta situación por completo.

“Es un momento histórico emocionante que tuvo efectos que repercutieron en el mundo entero”, agregó.

