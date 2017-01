Mario McGregor es despedido por amigos y familiares

Camposanto La Piedad en Desamparados

A las 11 a.m. de este lunes decenas de amigos y familiares del narrador deportivo Mario McGregor se reunieron para darle el último adiós en una sentida ceremonia que se desarrolló en el Camposanto La Piedad en Desamparados.

La ceremonia religiosa se inició a las 11 a.m. y además de los familiares congregó a personalidades del medio deportivo y la prensa costarricense, entre ellos el exjefe de McGregor Eduardo Solano; el director de Noticias Columbia, Nilsen Buján; el comentarista Yashín Quesada y el empresario Juan Carlos Campos.

Ellos junto al resto de asistentes escucharon atentamenta la homilía que ofreció el sacerdote en honor a McGregor, en la que habló de su carrera profesional y destacó de la nueva vida que acompaña a McGregor desde el viernes, día que falleció.

"Sabemos que don Mario lo que hizo fue cambiar de vida. Don Mario no murió, comenzó una vida nueva; esta vida es hermosa porque desde que inicia comienza diferente. Cuando venimos a este mundo lo primero que hacemos es llorar, pero cuando llegamos a la presencia del Señor no hay lágrimas, porque allá no hay ni muerte ni penas, ni duelos. Él está disfrutando ahora de la vida plena: la vida del Señor", dijo el sacerdote durante la homilía.

"Para nadie es un secreto la vida de él aquí cantando esos goles con todas las emociones y toda la fuerza, seguramente en el cielo se encargará de los partidos entre los ángeles y los santos porque el cielo es una fiesta constante y don Mario ya está en ese fiesta y nos está esperando. Sigamos celebrando esta eucaristía, metámosle un gol a la tristeza porque él está mejor ahora", añadió.

McGregor falleció a los 59 años el pasado viernes 13 de enero producto de un paro cardiorrespiratorio.











