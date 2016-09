Manifestación empaña primera noche de 'Dancing with the Stars'

La gala se realizó esta domingo en el Estudio Marco Picado

Si existe una frase que pueda resumir, lo que ha sido hasta el momento, la primera gala de la tercera temporada de Dancing with the Stars es: noche de sentimientos encontrados. Las 10 parejas participantes de esta edición no ocultaron la enorme ansiedad que les generó el tirarse a pista, oficialmente, este domingo, mientras que en las afueras de las instalaciones de canal 7, un grupo de ciudadanos se manifiesta en contra de Jalé Berahimi y Karina Ramos.

Luego de que el viernes se generará una polémica en torno a estas dos participantes del concurso, por comentarios hechos en la red social Snapchat sobre la condición del autismo, unas 100 personas acudieron al llamado realizado por la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil y llegaron a manifestarse afuera del Estudio Marco Picado, en Teletica.

Con pancartas, globos y música, las personas expresaron sus molestias por las palabras emitadas por Berahimi y Ramos, al mismo tiempo que aseguraron que todo se trataba por la falta de educación que tienen las personas sobre esta condición. Las distintas organizaciones que llegaron hasta el lugar coincidieron en algo: es importante que, como figuras públicas que son, estas ambas concursantes emitan mensajes con una mayor sensibilidad sobre las personas autistas.

"Nosotros conocemos a René Picado, sabemos que es una muy buena persona y que lo que ellas dijeron no representan la opinión de él. Sin embargo, lo invitamos a que eduque a cada uno de sus empleados sobre las condiciones especiales de las personas que padecen de autismo, porque eso los hace seres únicos", expresó Luis Hernández, uno de los manifestantes.

El diputado liberacionista Ronny Monge, quien también llegó a Teletica, aseguró, al igual que lo hizo el viernes en su cuenta de Facebook, que era importante que Televisora de Costa Rica fuera enérgica en sus decisiones, con respecto a los comentarios hechos por Berahimi y Ramos, pues ellas tienen acceso a una plataforma de medios que puede ayudar a divulgar mensajes erróneos sobre el autismo.

Aunque la lluvia amenazaba con dispersar a las personas, la opinión se dividía entre quienes buscaban promover la educación y tolerancia a las personas que padecen de esta condición, y quienes exigían que Jalé Berahimi y Karina Ramos fueran expulsadas de la competencia de ballroom.











