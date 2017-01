Los imperdibles de la semana en Teleguía

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Víctimas de la moda gritarán ¡Cámbiame el look!

Auténticas víctimas de la moda irán por el auxilio de una experta en estilismo, quien deberá socorrerles y construirles una nueva imagen con el fin de presentarlos a la sociedad como personas y no, como objetos de burla.

Los estragos de la vestimenta y la mala asesoría estética de muchos serán atendidos por profesionales en Cámbiame el look , el reality show que se estrena esta semana por E! Entertainment Television.

El programa es la primera versión latinoamericana del famoso How Do I Look de NBC y a lo largo de 13 capítulos confrontará la realidad de hombres y mujeres a quienes les urge un cambio de apariencia.

Uno por uno, cada víctima del estilo enfrentará la verdad acerca de su pobre vestimenta. Su anfitrión y experta en moda Jeannie Mai, así como amigos, familiares y estilistas profesionales los animarán e instruirán a adoptar permanentemente un mejor sentido fashionista .

Véalo. Lunes 9 de enero. E! 8:00 P.M.

Dinosaurios de metal

Estreno. El canal Discovery Kids traerá este año como parte de su nueva programación el programa Dinotrux, el cual presentará las aventuras de un llamativo grupo de excavadoras, grúas, tractores, contenedores y sus amigas, las herramientas “herraptiles”.

Estos gigantes que rugen y mastican piedras están hechos de hierro con potentes motores. Los Dinotrux son máquinas pesadas parecidas a los animales prehistóricos, los cuales viven y trabajan en una cantera al pie del volcán en la era Mecanozoica, la época en donde habitan los Dinotrux y los herraptil.

Véalo. Martes 10 de enero. Discovery Kids. 4:35 P.M.

El hombre del sabor

La familia Valastro se ha hecho famosa, más allá de la televisión, por lograr cumplir con las más extravagantes exigencias de sus clientes, quienes no escatiman en pagar lo que sea necesario para disfrutar de sus pasteles.

La octava temporada de Cake Boss, que estrena este martes 10 de enero, a las 9 p. m., por el canal Discovery Home & Health, sigue con su tradicional receta del éxito: la mezcla justa de enormes dramas y de amor incondicional.

En los ocho episodios que forman parte de esta edición, veremos, entre otras situaciones, cómo Buddy Valastro dará todo su esfuerzo por crear un pastel para una reconocida marca de juguetes.

El chef pastelero también sufrirá momentos de tensión cuando el pedido de un pastel en forma de piano a tamaño real, ponga a prueba la creatividad de su equipo.

Véalo. Martes 10 de enero. Discovery H&H. 9:00 P.M.

Sumergidos en diversión

Estreno. Una vez más podremos disfrutar de la serie Agua al cuello, la cual regresa con episodios totalmente nuevos que le sumergirán en el agitado negocio familiar de Acrylic Tank Manufacturing (ATM), uno de los principales y más exitosos constructores de acuarios y peceras de Estados Unidos. Wayde King y Raymer Brett, protagonistas de esta serie, tampoco son los típicos constructores de tanques de peces. Ellos se dedican a diseñar y construir tanques y acuarios para celebridades, hoteles de lujo, empresas súper exitosas y millonarios. El resultado es acuarios inmensos y extremadamente creativos.

Véalo. Jueves 12 de enero. Animal Planet. 8:00 P.M.

Se pintan uñas... y se convierten en obras de arte

El arte puede estar en cualquier parte, y las uñas no son la excepción.

Desafío de uñas es una serie que se presenta en E!. y en la que 18 de los mejores artistas de la manicura irán en evolución demostrando cuál posee más talento en sus manos hasta convertirse en el mejor y así poder reclamar el cuantioso premio por $100.000.

El divertido y artístico programa es presentado por la cantante y actriz estadounidense Adrienne Bailon.

A través de varios capítulos de Desafío de uñas los amantes de las tendencias y diseños podrán apreciar las mejores apuestas de los brillantes concursantes.

En el primer programa los artistas deberán presentar su mejor propuesta inspirada en ¡un tacón de aguja! Para la siguiente entrega los contendientes tendrán que crear diseños para clientes psíquicos, por lo cual deben inspirar su arte en la astrología.

¿Quién será el mejor? No se pierda estas arriesgadas propuestas.

Véalo. Jueves 12 de enero. E! 8:00 P.M.