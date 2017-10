Sophia Rodríguez y Daniel Carvajal comparten el primer lugar en la gala de cambio de pareja en 'Dancing with the Stars'

La quinta gala de Dancing with the Stars empezó como debía de ser: los presentadores Randall Vargas y Shirley Álvarez hicieron un llamado al pueblo tico para que se solidaricen con todos los costarricenses que enfrentan difíciles momentos tras el embate de la tormenta tropical Nate. El próximo martes 11 de octubre, en las instalaciones de Teletica en La Sabana se realizará la maratónica A puro corazón, en la que los costarricenses podrán acercarse a dejar alimentos no perecederos, entre otros insumos.

Apenas inició la noche de Switch up, en la que las estrellas cambiarían de pareja, se podía entrever que el espectáculo sería diferente pero a la altura.

El baile. Marcela Ugalde y David Hernández fueron dinamita pura en la pista, la movida canción La pollera colorada hizo que el jurado los calificara con 22 puntos.

La colombiana Johanna Ortíz bailó con el mexicano Erick Vásquez; esta improvisada pareja internacional llenó todo el recinto de sabor con Salsa con coco, interpretación que fue calificada por los jueces con 21 puntos.

El locutor Gustavo Gamboa y su pareja de baile (por una noche) Yessenia Reyes, ejecutaron sobre la pista de ballroom una vals vienés; la sincronía y compatibilidad creada en la pareja, hizo que recibieran 23 puntos.

Por un momento todos los presentes en el Estudio Marco Picado, en Teletica dejaron de usar el sentido de la vista para deleitar el del oído: la artista Debi Nova presentó un par de canciones.

Con un público emocionado por las melodías de Nova, llegó el turno del inquieto Víctor Carvajal, junto a la bicampeona mundial de salsa; la pareja de baile hizo brillar el escenario con una coreografía de ese pegajoso ritmo. Ellos recibieron un puntaje de 23.

La sensualidad de Natalia Carvajal y Michael Rubí durante su baile fueron aplaudidas. Las sugerencias de los jueces en semanas pasadas para Natalia se vieron reflejadas en la pista. En esta noche de Switch up ellos también alcanzaron 23 puntos y la felicitación del panel de jueces.

El exembajador de Estados Unidos, Fitz Haney y su pareja de baile fortuita, Alhanna Morales, pusieron sobre la pista un Foxtrot. A ritmo de New York, New York dieron un toque romanticismo. Al terminar recibieron 21 puntos.

Born to be Alive fue la dinámica canción que bailaron Daniel Carvajal y Diana de la O. Su enérgica y bien lograda presentación hizo que la pareja fuera una de las ganadoras de la noche: obtuvieron 24 puntos.

Sophia Rodríguez y Javier Acuña fueron la otra pareja en alcanzar el máximo de puntos otorgados durante la noche, al igual que Daniel y Diana, lograron una puntuación de 24.

En la cúspide de la gala se anunció que la próxima semana Mauricio el Chunche Montero será la estrella invitada.

Debi Nova se encargó de cerrar una noche en la que las estrellas demostraron que pueden brillar con sus bailarines habituales o los que la producción les asigne.