'Michael Jackson: Searching for Neverland': las excentricidades del Rey del Pop lo reviven en pantalla

Michael Jackson conoció a Conrad Murray (el médico que luego fue hallado culpable de homicidio involuntario) en una ocasión en la que su hija Paris se enfermó. No quiso llevarla al hospital por temor a los paparazzis , así que solicitó atención privada.

Luego, el propio artista sería paciente de Murray hasta que en el 2009 perdió la vida, producto de una intoxicación con propofol y benzodiazepina.

La relación del cantante con Murray es tan solo una de las revelaciones de la vida de Michael Jackson a través del biopic Michael Jackson: Searching for Neverland , que se estrenará este miércoles en Lifetime, a las 9 p. m.

El filme repasa momentos íntimos del intérprete de Thriller , así como los problemas financieros que lo forzaron a prepararse para el tour This is It , y que finalmente provocaron su muerte.

Antes, a las 8 p. m. se transmitirá Michael Jackson: El ícono , y a las 10:45 p. m., Más allá de las noticias: Michael Jackson.