‘El desvío’: la locura continúa

No hay mal que por bien no venga. ¡Mentira! Para la familia Parker los problemas son compañeros de viaje, cama y comida. Los abrazan a diario y aún no conocen ni una pizca de armonía.

Para ellos la regla es clara: si todo va mal, prepárense, pues todo seguirá mal. La segunda temporada de El desvío ( The Detour , 2017), de TBS, así lo atestigua.

En diez nuevos capítulos, El desvío esculpirá en pantalla la mala suerte de los Parker que, luego de las vacaciones más desastrosas de la historia –mostradas en la primera temporada–, vuelven a sus andanzas.

Todo comienza con una grata noticia: Nate (Jason Jones) ya no está desempleado. Le han ofrecido un nuevo trabajo en Nueva York, por lo que se verá obligado a mudarse, junto con toda su familia, desde Syracuse a la Gran Manzana.

Sí, un nuevo viaje para iniciar la temporada, y como un adelanto sepan todos que Robin (Natalie Zea), no está muy contenta con la idea.

Ya se imaginarán ustedes las cosas que podrían pasarles durante el trayecto. Llegar al destino será más difícil de lo que debería ser.

Lo bueno es que, a pesar de todo, la experiencia ha blindado a la familia Parker. Bien lo dice Nate en el episodio número seis: “Nuestra fortaleza no radica en hacer lo correcto, sino sobrevivir a las cosas incorrectas”.

Con esa filosofía, todos los integrantes de la serie parecen enfrentar las vicisitudes de cada día. Así lo asume su esposa Robin y sus hijos Delilah (Asley Gerasimovich) y Jared (Liam Carroll).

Y es que, en las nuevas aventuras, tendrán que ser fuertes para domar una crisis de celos en el episodio número dos, pensar en un nuevo hijo en el tercer capítulo, o irse a los puños justo en el momento en que Delilah participa en un torneo de Taekwondo.

Todos los dramas se complican por la singular naturaleza de la familia, pues tal como lo dice Zea enTvline.com, los Parker no encajan en ninguna parte.

“No pertenecemos a ningún lado. Eso es algo que exploramos en esta temporada, es una especia de nosotros mismos contra el mundo, peces fuera del agua”, expresó Zea.

El primer episodio de El desvío , en su segunda temporada, se estrenará el 26 de abril, a las 9 p. m.

Véalo. Miércoles 26. TBS. 9:00 P.M.











