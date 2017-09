El Topo: Las confesiones de Melissa Mora

Hablar de que Melissa Mora se destapó, siempre puede generar confusiones, sobre todo en vista de que, últimamente, la ramonense se manda en Instagram cada vez más desprolija de ropa, incluso, este martes su frondoso y bien puesto trasero al desnudo, en una foto de espaldas, fue una da las más vistas y comentadas en aquella red social.

Sin embargo, en esta ocasión nos referimos a otro tipo de destape, y es que el pasado domingo 10 de setiembre vimos a la guapa y polémica modelo y aspirante a cantante en una entrevista en VM Latino, realizada por el periodista y presentador Alex Alvarado.

El acostumbrado mutismo y las respuestas cortas de Mora esta vez fueron sustituidos por una conversación amena, entretenida y muy reveladora. Alex preguntó lo que quiso y más y Melissa respondió en forma amplia y relajada.

Cuñita aparte, desde que entró al canal de la música, este joven se propuso tener como invitada, cada domingo, a una figura del medio. Alvarado es un rostro nuevo de la televisión y nos ha sorprendido positivamente su desenvolvimiento, su carisma y su simpatía; este muchacho, con apenas 24 años, a no dudarlo llegará lejos.

De vuelta a Melissa, aquella noche habló de la linda relación que está iniciando, pese a lo celoso que es su nuevo novio y ahí van, “haciéndole la luchita”, como dijo ella. Se ve casada y con más hijos, ¿cuándo? No lo sabe aún, pero puede que sea muy pronto.

Su participación en el programa Tu cara me suena , de canal 7, es un gran capítulo en su vida; se dejó decir que, a lo largo de la temporada, su mejor amigo llegó a ser Papi Paz (Mauricio Artavia) y que con la que menos hizo clic fue con Marcia Saborío (Gallito Pinto) —seguro por su edad, confesó entre risas—.

El tema musical dio mucha tela que cortar, ya que al ser cuestionada por Alex, sobre “si ella piensa que canta bonito”, la ramonense contestó: “La voz es como un músculo, hay que irlo fortaleciendo poco a poco, yo estoy en esa etapa, estoy estudiando para cada vez cantar mejor, pero además siento que tengo un bonita voz y eso me ayuda”.

Es un hecho que Melissa se la cree, aunque francamente a nosotros nos parece que lo de la cantada definitivamente no es lo suyo, pero bueno, cada quien está en su derecho de soñar y “pellejearla”. Ojalá algún día tape bocas –empezando por las nuestras–. Y es que ella no se anda por las ramas y se manda al cucurucho de una vez: dijo también que su sueño es hacer un dúo con el reguetonero estadounidense Nicky Jam, famoso por éxitos como El amante ... ’Ate vos. Pero bueno, quién quita un quite. Felicitaciones a Alex Alvarado por sus entrevistas, estaremos pendientes a ver con qué nos sorprende en estos días.

Tras vivir una larga temporada en Europa, la modelo Laura Ortega regresó a Costa Rica. Si bien a través de su Instagram mostró la espléndida vida que tenía en España y alrededores, ahora esta misma red social es testigo una maravillosa etapa que está viviendo la espectacular ojiverde: un romance con el destacado piloto Daniel (Danny) Formal Martínez.

Desde finales de agosto ambos han compartido varias imágenes en las que expresan su afecto. El sentimiento no solamente es entre la pareja, sino que se extiende a la familia. A inicios de setiembre, Laura acompañó a Danny y a los suyos en la llegada del nuevo miembro de la familia Formal Martínez: Enzo. Ortega, expresentadora del desaparecido espacio Batalla de talentos , de Repretel, compartió los momentos que vivió junto a Danny y el pequeño cuñadito. Sabrina Formal, hermana de Danny también ha aprovechado sus redes sociales para postear fotos junto a su querida “cuñis”.

Y es que Cupido anda medio rematado en la farándula. Otra que sorprendió por estos días fue la modelo y presentadora Pamela Méndez, quien desató todo tipo de comentarios al postear, este martes, una foto bien apapachada por un misterioso galán. Eso sí, Pame la supo hacer, pues al susodicho no se le aprecia el rostro (aunque por el resto, parece estar de muy buen ver).

Luego de ser pareja del humorista de La media docena, Daniel Moreno, unión de la que nació la pequeña Sol Moreno, la modelo y empresaria no había querido referirse más a su estado sentimental.

Ahora, se ha abierto un poco pero siempre guardando la sutileza. De hecho, con la foto de la alerta sobre su nuevo amor, Pame solamente escribió: “En mi defensa puedo decir que él me sonrió primero”. ¡Qué bonito lo bonito!

Algunos salen de Tiquicia, pero Tiquicia no sale de ellos. Nos llamó mucho la atención ver, al final del encuentro de la Sele contra México, la tertulia que se armaron los aztecas Memo Ochoa y el Chicharito con nuestro portero, Keylor Navas.

Tan curados de espantos están los deportistas de élite de otros países –no solo en fútbol–, que ya por protocolo se cubren la boca mientras realizan comentarios privados antes o después de un juego. Fue rarísimo ver a Navas comentando a viva vos, con toda normalidad, mientras los otros dos se cubrían medio rostro, esto para evitar que la prensa o alguien más, asido a las ventajas de la tecnología actual, les lea los labios y descubra (o peor, malinterprete), lo que sea que están comentando.

Lo más extraño es que Navas, nada menos que arquero titular del Real Madrid, no ha acopiado esa costumbre y tampoco creemos que lo haga, sobre todo porque él es de pocas palabras y difícilmente lo “pesquen” revelando algún tipo de información.

En cambio, en el campeonato nacional más de uno ha aprendido la lección, por las malas. Si no, recordemos el cuasi tanate que se quiso armar en el torneo del año pasado, cuando el técnico Jeaustin Campos sacó a Chiqui Brenes de un partido y hasta viral se hizo el madrazo (con nombre incluido), que Brenes le mandó a su entonces jefe, chivísima porque lo había sacado.

Y ya que estamos con el fútbol, se nos había quedado en el tintero destacar, una vez más, el aderezo único y particular que le pone Mauricio Astorga con su icónico personaje Morgan, cuyo ingenio se ha ido depurando con los años y que nos hizo desternillarnos de risa en los previos y los posts de los recientes encuentros. Esperamos que Morgan esté tomando desde ya precauciones para lidiar con el frío, porque un Mundial de Fútbol sin las ocurrencias ese Bichillo.

Una gatita muy leona

Definitivamente quienes ven en la cantautora Avi a una linda gatita están en lo cierto porque esta talentosa artista se ha convertido en una leona interesada en defender a los pumas. Desde que Ana Virginia Chaves Rodríguez inició su carrera artística, ha demostrado un profundo amor por los animales y por la defensa de sus derechos, pero cuando conoció el trabajo que realiza el Centro de Rescate Las Pumas, en Guanacaste, afloró su amor por tan noble causa.

Por lo anterior decidió que “todo lo que se recaude en el lanzamiento del video del tema Goodbye, el próximo 22 de setiembre en el Hard Rock Café, será destinado esa maravillosa organización que hace muchísimo por la fauna silvestre de nuestro país”. En el espectáculo, que Avi planea con tanta ilusión, actuarán como invitados especiales Witty & Gavina.

Esta joven artista no se ha quedado con los brazos cruzados en lo que tiene que ver con la organización que se ha propuesto a apoyar. Ya estuvo de gira en Guanacaste y de la mano de la directora del centro la bióloga Esther Pomareda, recorrió el refugio para tener información de primera mano que le permita sensibilizar a todos los que pueda mediante sus canciones y sus acciones.

Avi, de 20 años de edad, está convencida e insiste que el dinero que se recaude en su concierto (la entrada costará ¢4.000) se destinará al rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre que se recibe (producto de decomisos), o que los encuentran heridos, huérfanos o tenían como mascotas.

Anualmente, el Centro de Rescate Las Pumas recibe 150 animales, de los cuales, gracias al esfuerzo de los profesionales y voluntarios, el 50% retorna a su hábitat natural. El Centro de Rescate Las Pumas empezó a inicio de la década de 1960, cuando la deforestación de Guanacaste estaba en su auge. En ese momento, muchos animales silvestres perdieron su hábitat o fueron capturados por los habitantes de la zona para tenerlos como mascotas en la casa o traficarlos ilegalmente. Esta realidad conmueve tremendamente el corazón de esta exitosa cantante que ha ido subiendo poco a poco en el gusto musical de Costa Rica.

Avi compone desde que tiene 13 años y cuando le dieron la cédula, decidió dedicarse de lleno a cumplir su sueño de ser cantante. En setiembre del año pasado lanzó Before you found me y, desde entonces, se ha dedicado a crecer tanto que ese tema alcanzó la posición número uno en La Lista de la emisora 94.7. En abril estrenó One Night que grabó junto a los músicos de Échele Miel, cuyo video tiene más de 50 mil reproducciones en Yotube. Avi habla inglés, sabe portugués y está estudiando francés. Oui, oui… esta gatita sabe lo que quiere y conoce el camino que la llevará a cumplir sus sueños. No la perdamos de vista, pelemos el ojo de tigre.