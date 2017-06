El exparticipante de 'Combate' Daniel Carvajal ahora atrae las miradas del público de canal 7

Una vez que salió definitivamente de Combate–hace casi tres años– Daniel Carvajal se alejó de las luces y las cámaras de televisión y dividió la energía que usaba en el desaparecido programa de Repretel, entre sus negocios personales y sus estudios universitarios.

"Combate significó una vitrina. Desde el momento que ingresé al programa (en el 2011) tuve claro de que mi labor era que me conocieran (la gente) y desde ahí generar nuevas oportunidades de trabajo y negocios personales. Quizá esa visión me diferenció un poco de los otros compañeros, porque estaba claro que iba a algo más que competir", afirmó Carvajal.

Quien fuera uno de los participantes más populares del programa de competencias de canal 11, no es mezquino al reconocer que, mucha de su formación, se la debe a Repretel, empresa que también le dio la oportunidad de presentar su propia sección de salud en la revista matutina de canal 6, Giros.

"Eso facilitó mi desempeño frente a las cámaras y a conversar con el público, porque Combate era un reality de competencia", aseveró Carvajal.

Con los años, el rostro de Daniel se posicionó entre la gente, no solo por su espíritu competitivo, sino por su simpática personalidad y apuesto físico; empero, tras salir de Combate, poco se supo sobre él.

"Casi de manera estratégica estuve alejado de las cámaras", dijo Carvajal, de 34 años.

La estrategia de la que habla se acabó el domingo 28 de mayo, día en que decidió pausar su lejanía con la pantalla para acompañar, como bailarín, la interpretación de Pink que la cantante costarricense Vanessa González presentó en la gala de ese día de Tu cara me suena, de canal 7, y que desembocó en un triunfo.

"Me llamaron de la producción de Tu cara me suena porque las características del chavalo del video original (el actor Colt Prattes) concordaban conmigo. Fueron 15 días de ensayos constantes, se logró un excelente trabajo y la televisora está bastante contenta con el resultado. El domingo (4 de junio) también participaré en una de las presentaciones", comentó Carvajal, quien entrenó la coreografía con Maripili Araya e Hiram Castillo, propietarios de la academia Warehouse Dance Center.

Este domingo 4 de junio, Carvajal volvió a acompañar a González en su presentación, que estuvo cargada de magia y fantasía. A diferencia de la semana pasada, este domingo el vecino de Barva de Heredia no bailó, sino que apareció personificado como el genio del cuento Aladino y la lámpara maravillosa.

Aunque permaneció estático a un lado del colorido escenario, Carvajal atrajo las mismas miradas y piropos que hace una siete días.

Ambos oportunidades para reaparecer en la pantalla hacen que Daniel viva con emoción su reencuentro con el público.

"Estoy fascinado con estas oportunidades porque permiten que Daniel se muestre. Ellos (en Teletica) ya vieron mi potencial y como cualquier persona con deseos de superación, el objetivo ahora es poder formar parte de un proyecto mayor", subrayó el modelo.

Carvajal afirmó que las conversaciones con Teletica Formatos no han ido más allá de un agradecimiento por su participación en Tu cara me suena. "Están contentos con mi trabajo y mi aporte", dijo.

Sobre si le interesaría ser uno de los participantes de la cuarta temporada de Dancing with the Stars Costa Rica (que Teletica aún no ha confirmado que producirá) comentó que es un proyecto ambicioso en el que cualquier persona apreciaría estar.

Mientras espera a que esa posibilidad –u otra– le toque a la puerta, Daniel Carvajal trabaja en continuar fortaleciendo Xtreme Cardio, un proyecto de recreación y fitness que creó hace tres años y con el que visita distintas comunidades del país.

"Es un evento deportivo en el que mezclamos el entretenimiento con el estilo de vida saludable. Consta de tarimas, conciertos, invitados especiales y shows de fuego. Parte de lo recaudado en las comunidades que visitamos lo entregamos a causas sociales", explicó Carvajal.

Asimismo aprovecha sus estudios de Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, en administrar Mascotas Nazareno, un negocio ubicado en Tibás dedicado a la venta de productos para mascotas.

"Soy un emprendedor empedernido. Siempre he hecho mis negocios. El único trabajo que tuve empresarialmente fue con Intel, entre 2004-2005– y después me enfoqué en lo propio", añadió este aficionado a la lectura, al gimnasio y al tennis.

"Me considero una persona emprendedora, carismática, perfeccionista, noble y, definitivamente lleno de Dios", continuó Carvajal quien fue futbolista en las Ligas Menores del Herediano y en la Selección Nacional Sub-15.

El atractivo muchacho es el segundo de cuatro hermanos –todos varones– y actualmente mantiene un noviazgo con la modelo Kimberly Loaiza.