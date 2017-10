Nada es lo que aparenta en nuevo documental de HBO

Las apariencias engañan. Ese refrán de la sabiduría popular nunca resultó tan acertado como en la historia detrás del nuevo documental de HBO titulado Mommy Dead & Dearest. (Madre muerta y querida).

Una mañana de junio de 2015, la ciudad de Springfield, Missouri despertó conmocionada por la muerte de Dee Dee Blancharde. La mujer era reconocida en el lugar por dedicar su vida al cuido de su hija Gypsy Rose, quien sufría de leucemia, asma y distrofia muscular, entre otros males crónicos producto de un nacimiento prematuro.

De inmediato, los vecinos externaron su preocupación por el paradero de la joven Gypsy Rose, quien debido a sus enfermedades tenía la capacidad mental de una niña de siete años. ¡Nadie sabía donde estaba! Aunque su silla de ruedas y medicamentos estaban en su hogar convertido en la escena de un horrible crimen.

Pocos imaginaron el giro que daría esta historia cuando la joven apareció a cientos de kilometros de ahí, acompañada por un novio que había conocido en línea y, además, su estado era muy distinto del que todos esperaban.

Este documental de HBO explora a profundidad esta dramática historia que se vio teñida con mentiras, abuso infantil y sangre.

Está dirigido por Erin Lee Carr y contiene entrevistas realizadas desde prisión, grabaciones con los policías involucrados, reportes médicos y conversaciones secretas, entre otros.

“Me emociona volver a trabajar con el equipo de HBO y poder traer este caso tan complejo y una historia tan trágica a la audiencia”, aseguró la directora en el sitio oficial del documental.

Carr es conocida por su trabajo anterior llamado Thought Crimes: The Case of the Cannibal Cop , en el cual mostró el caso de Gilberto Valle bautizado por la prensa de Nueva York como el policía canibal.

Véalo: Lunes 30 de octubre, 10:05 p. m., HBO