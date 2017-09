18 años de ‘7 estrellas’: nada fugaz, pero sí cambiante

Al alcanzar la mayoría de edad, 7 Estrellas , el programa estelar de los jueves en Teletica es otro: dejó de lado la cobertura de farándula y se volcó a hablar de estilo de vida y entretenimiento.

El 19 de agosto se cumplieron 18 años de la primera vez que se emitió la revista de espectáculos.

Con su llegada, inauguró en Costa Rica un género televisivo que causaba furor por entonces en México: la tertulia sobre farándula, aderezado en 7 Estrellas con crónicas sociales, reseñas de espectáculos y entrevistas exclusivas con los famosos.

En años pasados el equipo de 7 Estrellas llevó a los televidentes a viajar por todo el mundo. Sus presentadores salían constantemente del país para mostrar distintas bellezas y opciones de diversión en el orbe. Entrevistas exclusivas con los artistas de moda y coberturas de eventos de gran relevancia mundial no faltaban en la agenda del programa de entretenimiento. En las fiestas a las que acudía la “avioneta set” costarricense el equipo de 7 Estrellas estaba presente. Muchos ansiaban que llegara el jueves para ver en el programa todos los detalles, saber quiénes asistieron y cómo se vistieron.

LEA: Zapping: ¿Se acuerdan de '7 Estrellas'?

Hoy a su mayoría de edad, el espacio convertido en una revista de estilo de vida y entretenimiento, cuenta con un menú de agenda cultural y de tiempo libre, charlas con famosos del mundo del espectáculo, y vistazos a las tendencias en decoración, diseño y arquitectura, entre otros temas.

“Con el nacimiento de De boca en boca se le dio un giro al programa: ahora nos enfocamos en estilo de vida. El nuevo programa cambió hacia donde 7 Estrellas estaba dirigido: farándula, chismes, espectáculos y artistas nacionales en todos los géneros. Hemos abierto más la puerta a la cultura, a la música clásica, a la ópera, hemos variado mucho en el contenido y nos ha funcionado muy bien. La variedad nos ha mantenido. Hoy 7 Estrellas es otra cosa (diferente) de lo que nació”, explicó Carlos Reyes, director y productor del programa de Teletica.

Reyes afirma que la permanencia de 7 Estrellas en la parrilla nacional obedece a la “variedad de contenido” ofrecida. El productor aseveró que el rating , “que es muy bueno”, crece cada semana, aunque no se detallaron números.

“Si se analiza este programa es único en el país. Es satisfactorio ser parte de esta historia pues no todos los programas tienen tanto tiempo al aire”, afirmó el productor que está vinculado al programa desde el 2007 y produce desde el 2013.

Ignacio Santos, supervisor de 7 Estrellas desde su nacimiento, comentó que el programa continúa siendo uno orientado a brindar opciones de entretenimiento.

“Desde que empezamos a hablarlo con (el actual presidente de Teletica) don René Picado, quien ideó crear el programa , la orientación inicial ha sido hacia los temas de entretenimiento. A lo largo de 18 años se han dado golpes de timón, pero el norte es el mismo”.

Santos atribuye la permanencia del espacio a la aceptación de la audiencia y a los anunciantes.

“Sin esa razón un programa no supera los tres meses”, aseveró Santos.

Además, el director de Telenoticias agregó que 7 Estrellas “ha estado en prácticamente todos los continentes. Ha sido un programa bonito, nunca transgredió la privacidad de nadie. Es un programa de entretenimiento sano y de cosas positivas”.

Para el crítico de televisión, Óscar Cruz, la permanencia de 7 Estrellas en la parrilla de Teletica obedece, sobre todo, a “factores administrativos”.

“Hay programas que como funcionan, los dejan. Pienso que los programas se mantienen (por tanto tiempo) para no estructurar más. Creo que a las televisoras les queda fácil mantener lo que tienen, que pensar en nuevos formatos o programas nuevos. Generalmente, lanzan el programa, ven cómo se acomoda el rating y lo dejan. Pero debería analizarse para ver cuáles son los requisitos de rating , ver qué quieren alcanzar. Si el programa funciona en Costa Rica lo dejan, le van metiendo cambios más superficiales”. Cruz considera que cumplir 18 años es un mérito importante, mas cree que el aporte a la televisión por parte de 7 Estrellas es “escaso”.

Las estrellas. Si bien en el espacio siempre hubo más de tres rostros, hoy la presentación de 7 Estrellas está a cargo de Marilin Gamboa y Walter Campos.

La presentadora expresó su emoción y agradecimiento por ser parte del programa desde hace tanto tiempo (15 años) y por la estabilidad que este le ha brindado.

En un mundo tan cambiante como la televisión, y en especial la de entretenimiento, destaca la permanencia de Gamboa al frente del programa. “Me llama la atención el hecho de que en un ambiente que todo es tan cambiante con las figuras tengo la bendición de mantenerme. Eso es en parte cariño de la gente y en parte es el tipo de respeto que doy a mis responsabilidades. No veo mi puesto como la ‘figura’ sino como la persona que ha ido a ocupar y desempeñar un cargo que me han delegado, que es presentar las notas de mis compañeros periodistas”.

A Gamboa, de 39 años, la llena de orgullo ser parte de un producto que se mantiene vigente casi que dos décadas después de su creación.

A Walter lo conocimos en el programa En vivo y cuando estuvo en la revista Buen día . En febrero del 2015, Campos se unió al equipo de 7 Estrellas , y desde el inicio él quería abordar las temáticas que ofrece ahora la revista de estilo de vida.

“Yo quería hacer lo que estamos haciendo ahora: hablar más de cultura, de arte, algo más apegado a la realidad del país, se habla de arte, diseño y recuperar espacios urbanos. Me gusta esta nueva cara que le hemos dado. Nos gusta visibilizar gente que no tenía espacio, ahora he hecho reportajes de diseñadores, de ilustradores”, dijo.

Aunque con su labor de presentador se siente muy cómodo, Campos no deja de lado su pasión por el periodismo.

“Me encanta producir buen contenido y material. Presentar es muy bonito y tiene muchas ventajas pero la pasión de hacer periodismo es riquísima, siento que tengo un propósito con el material que produzco. El trabajo día a día, las giras que hacemos, el equipo es muy pequeño pero muy unido y comprometido, tenemos un ambiente muy lindo en el trabajo”, contó.

El presentador define como “una loquera” que el programa continúe al aire. “Siento que el programa se ha adaptado a las necesidades que la gente ha tenido, antes era orientado a farándula, a la vida nocturna, ahora está muy a tono con esta nueva forma de vida que tiene la gente. Me gusta tomar en cuenta la parte cultural del país”, explicó.

Estancia. Tantos cambios en 7 Estrellas no han borrado, sin embargo, el recuerdo de los rostros famosos que pasaron por su plató. Viva conversó con las exproductoras Mariamalia Jacobo (quien también fue presentadora) y con Erika Nahrgang, así como con los expresentadores Lynda Díaz, Édgar Barrantes, Pamela Alfaro y Maricruz Leiva, para rememorar su paso por el programa.

Mariamalia Jacobo llegó al espacio pocos meses después de su lanzamiento. El productor Esteban Ramírez y los presentadores AngelRafael, Jorge Valenti y Katarina Rodríguez habían dejado el espacio. Del elenco original solamente permanecía la puertorriqueña Lynda Díaz.

“Pienso que llegué (en el 2000) cuando tenían problemas con el equipo para sacar el programa adelante, el reto era continuar o simplemente dejarlo ahí. La idea era buena pero no se había logrado armar el equipo para hacerlo realidad en la dimensión planeada. Llegué a decir qué podíamos hacer; en ese momento ya estaba incorporada la crónica social a cargo de Maricruz Leiva. Teníamos eso y una presentadora.

”Luego el equipo de presentadores se conformó con Jorge Martínez, Maricruz Leiva, Lynda y yo”, recordó.

Durante un año Mariamalia y Maricruz fueron las únicas presentadoras, posteriormente se unió Marilin Gamboa, también estuvo la chica E! Pamela Alfaro y, finalmente, llegó el odóntologo Édgar Barrantes, a quien descubrieron en un tope y lo contactaron para que fuera presentador.

Jacobo contó que pocas veces ve el programa, pero cuando lo ha sintonizado ha visto “cosas muy bonitas”.

“Siento que se ha mantenido en cuanto a la calidad de producción. En este tipo de programas hay ciclos de que si no se reinventa va a desaparecer”, contó la productora quien recientemente inició un proyecto de mercadeo, producción y eventos llamado Plató.

Por su parte, Erika Nahrgang mencionó que durante su labor, tras la salida de Jacobo, en el programa tenían una temática paralela a estilo de vida, pero se centraban, sobre todo, en farándula.

“En los 6 años que estuve ahí incorporamos con medida el tema de estilo de vida, aunque el eje principal siempre fue farándula”.

“(Ahora) casi no veo el programa, pero puedo decir que es de los clásicos de la televisión nacional, ha visto pasar a las caras conocidas del país, ha sido plataforma para saber qué está de moda y ahora con este giro de estilo de vida se sabe más a dónde ir”, contó Nahrgang, quien siempre lució con elegancia en sus pocas apariciones.

La conocida y extrovertida periodista Maricruz Leiva, famosa por su particular manera de ser, que hacia que las opiniones de aceptación se dividieran en cuanto a ella, fue parte del elenco de 7 Estrellas por 13 años.

“Puedo escribir un libro de las cosas bonitas que viví y experiencias que cambiaron mi vida viajando por el mundo haciendo lo que me gustaba. Hacía crónica social y crónicas de viaje.

Tengo que decirlo públicamente: 7 Estrellas fue un éxito en la época de Mariamalia, ella era una productora nata, impresionante, era la mente detrás de todo. Esos 8 años cuando estuvimos con Mariamalia fueron mi época dorada”, recordó.

Leiva recuerda sus entrevistas inéditas: “Yo era la única persona en canal 7 que podía entrevistar a quien quisiera: entrevisté a Óscar Arias y hasta a Fernando Contreras (presidente de Repretel). También recuerdo cuando en esa época dorada hacíamos fiesta de fin de año y llegaba toda la farándula, todos querían estar ahí”.

Leiva confesó que ella no ve el programa. “Desde que fui despedida yo me muero de la risa, yo no volví a ver canal 7, eso es como un divorcio. Sé que cambiaron el estilo, y yo les deseo todo el triunfo”, dijo.

A través de un mensaje de WhatsApp, Lynda Díaz, la modelo boricua que conquistó la televisión nacional, (se formó en Repretel y consolidó en Teletica), recuerda con cariño su coqueteo con la pantalla chica.

“Mi experiencia en 7 Estrellas fue de las mejores. En ese entonces el formato era un poco diferente y viajábamos con frecuencia. Lo disfruté al máximo: tuve la oportunidad de conocer a muchos famosos. Lo importante fue que me formó y abrió muchas puertas para mí en el modelaje en Costa Rica. A pesar de que han pasado tantos años la gente lo recuerda a uno con mucho cariño”.

Por nueve años el ortodoncista, Édgar Barrantes enamoró con su sonrisa a través de la tele. Mucho tiempo después de mantenerse de bajo perfil, Barrantes recordó su paso por el programa y uno de sus “chascos” más polémicos.

“Fue una experiencia muy bonita. Lo malo de estar en tele es perder privacidad, agradezco haber estado en una época sin redes sociales. Recuerdo la criticada que me pegaron por salir presentando “hasta la cara me duele” luego de un tope (risas). Yo les advertí que si iba al Tope de Palmares me iba a poner en el ambiente de fiesta, que no quería salir en el programa. Yo le dije a Mariamalia que no me cortara lo que para mí era tradición. Honestamente, el licor no me gusta, me gusta el efecto que te desinhibe, ese día me tomaba lo que me daban, yo estaba muy mal y tuve que presentar (risas)”.

Estar en 7 Estrellas fue un hecho que marcó un antes y un después en la vida de Pamela Alfaro, la chica E!. “Encontré una jefa, una amiga y hermana, Mariamalia Jacobo me recibió sabiendo que yo no sabía nada de tele, me enseñó en los dos años y medio todo lo que sé de producción. Al día de hoy entiendo por qué Dios puso a Mariamalia en mi camino, entiendo que mi paso fue para conocerla a ella, nunca voy a terminar de agradecerle a Dios. Ella me llevó a los pies de Cristo y eso cambió mi vida. Mi vida tiene un antes y un después luego de que me hablará de Jesús”.

Las amistades forjadas son otro de los elementos más atesorados por la conocida chica E! “Conocí compañeros que son amigos a los que amo, todos los de mi época; fue precioso conocerlos y al día de hoy mantengo comunicación con todos, hay un chat y es lindísimo saber que la amistad perdura. Yo entré cuando el grupo estaba armado, agradezco la unión que hubo para trabajar, la anuencia de los periodistas para ayudarme. Yo estudiaba odontología y ellos me ayudaban con todo”.

Con este aniversario el programa prueba que no siempre las estrellas son fugaces.