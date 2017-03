Con voz y ritmo ajenos, Luisga conquistó primera gala de ‘Tu cara me suena 3’

Cantante de Los Ajenos fue Carlos Gardel por una noche

El look desenfadado y la música de fiesta con que se asocia al cantante de Los Ajenos, Luis Gabriel Loría, quedó atrás durante el estreno, este domingo, de la tercera temporada de Tu cara me suena (TCMS).

Para esta ocasión, el intérprete vistió de traje por primera vez e interpretó Volver , de Carlos Gardel, tema considerado uno de los himnos internacionales del tango.

Durante su primera presentación en el programa –producido para Costa Rica por Teletica Formatos– Luisga evocó la nostalgia y mostró que sus habilidades vocales van más allá de la llamada música charanga.

Con un escenario cubierto de luces tenues, el nicoyano arrancó y culminó su presentación. El show estuvo acompañado de recurrentes ovaciones de un eufórico público, que le aplaudió de pie cuando Luisga finalizó.

El premio fue más allá del reconocimiento de la audiencia. Al término de la primera noche de TCMS, Luisga obtuvo las mayores calificaciones del jurado y de sus otros compañeros (competidores), resultado suficiente para quedar en la cima de la tabla de posiciones.

“Fue una canción que me encantó. El tango me encanta y sí, soy de los que escuchan tango en el carro. Esta canción me gustó además por el trasfondo que tiene y toda la historia. Me exigía para que la gente me conociera en una faceta diferente a la música”, comentó Luisga tras conocer su primer resultado en el programa de canal 7.

El cantante destacó que imitar a Carlos Gardel fue más allá de querer verse o escucharse como él. “Es la primera vez que me pongo un traje entero en mi vida. Lo más difícil fue lograr expresar las emociones no por medio de gestos, brincos ni alegrías, sino más bien de tristeza. Antes de salir al escenario me dijeron: ‘¡Hágalos llorar a todos!’, y me dio mucha risa porque es la primera vez que me piden eso en un escenario”, contó.

Para el intérprete de Pamela Chu o Mireya , ganar la primera gala de TCMS es un reto, pues le plantea un panorama complicado al valorar al resto de compañeros.

“No me esperaba ganar de una vez. El triunfo me pone la barrera altísima porque hay un muy buen nivel de todos. Esta gala lo demostró. La gente lo va a disfrutar mucho”, añadió Luisga.

LEA MÁS: Melissa Mora tras presentación: 'Los nervios eran dobles porque tuve que imitar a un hombre'

La noche. El integrante de Los Ajenos se refiere a los enérgicos shows con que Vanessa González, Daniel Moreno y David Nick, saltaron al escenario del Estudio Marco Picado.

La primera con la extravagancia de Lady Gaga, el “medio doceno” con el sabor de Johnny Ventura y el más joven del elenco con la atrevida guapura de Jencarlos Canela.

También Luisga hizo alusión a la sensualidad con la que María Torres y Marcia Saborío imitaron a las Azúcar Moreno, a la delicada actuación que Mauricio Herrera (el Elvis Tico) hizo de George Michael, al encanto de Melissa Mora simulando ser Pedro Fernández y a la irreverencia de Mauricio Artavia (Papi Paz) siendo Joaquín Sabina.

Los ocho se engalanaron el regreso de TCMS a la pantalla del 7, los domingos a las 7 p.m.











Comparta este artículo Entretenimiento Con voz y ritmo ajenos, Luisga conquistó primera gala de ‘Tu cara me suena 3’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Con voz y ritmo ajenos, Luisga conquistó primera gala de ‘Tu cara me suena 3’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.