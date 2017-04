¿Y ahora qué dirá Chelsea en Netflix?

TELEGUÍA RECOMIENDA

No hay una forma elegante de explicar lo que caracteriza, precisamente porque lo que la caracteriza no es la eleganca ni la sutileza: a Chelsea Handler le encanta “atravesar el caballo” a todos sus entrevistados.

Se puede tratar de una entrevista con el elenco de Orange is the New Black o una seria conversación sobre la guerra contra las drogas, Handler siempre querrá dispara un chiste para quitarle la seriedad al tema o simplemente ser la que dispara la última bala.

Sea cual sea el caso, Chelsea es ingeniosa y si se supera la molestia inicial por esta vocación incómoda, se puede disfrutar mucho de sus entrevistas.

Ella se hizo un nombre en E ! Entertainment Television burlándose de celebridades, actores y modelos, por lo que no extraña que su punto de partida sean comentarios ácidos.

Chelsea no es el típico late night show . La mayoría de los episodios en la primera temporada contenían una entrevista en estudio y otros segmentos grabados fuera del estudio, muchos de ellos cenas con actores famosos.

La segunda temporada de su programa de entrevista en Netflix trae un nuevo formato. En vez de publicar cada semana tres episodiosde media hora, se hará un solo episodio por semana, que se extenderá por una hora.

Según Variety y Deadline, los episodios serán muchos más volcados a estas cenas y experiencias fuera del estudio, pero seguirán teniendo la participación de una audiencia, es decir, sus risas y aplausos.

Otros entrevistadores como Jon Oliver y Conan O’Brien han reducido su trabajo en late night shows , por lo que la movida no es nada de qué preocuparse: Chelsea estará en pantalla durante 20 semanas, hasta noviembre.

¿A quién le atravesará el caballo en esta nueva temporada? No se sabe aún, pero se puede suponer las estrellas de los shows de Netflix y las películas más taquilleras del año estarán por allí.

Véalo. Viernes 5 de mayo. Netflix











