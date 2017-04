Adriana Durán: 'Me siento honrada de que don Mario (Segura) pensara en mí'

Una nueva etapa en la vida profesional de la periodista Adriana Durán se comenzó a escribir este lunes.

La voz y experiencia de la comunicadora son parte de las novedades con las que el programa Hoy en el deporte se relanzó en el dial, el lunes por Teletica Radio (91.5 FM).

Durán ahora es parte de un programa legendario de la radio (suma 29 años al aire), dirigido por uno de los periodistas deportivos más populares de este país: Mario Segura.

ADEMÁS:'Hoy en el deporte' estrena este lunes la emisora Teletica Radio

Para la expresentadora de Buen día y actual ficha de Teletica Deportes, participar en este proyecto es de gran importancia para su vida profesional y personal.

"Estoy muy contenta con esta oportunidad no solo porque es el nuevo proyecto del canal sino porque es al lado de una persona que admiro y quiero montones como es don Mario Segura. Me siento muy honrada de que don Mario pensara en mí y de que me propusiera acompañarle en un programa que tiene 30 años (al aire)", afirmó Durán.

Hoy en el deporte se transmite de lunes a viernes de 5:30 p. m. a 7 p. m., Durán estará en el espacio los lunes y viernes y se encargará de hablar sobre fútbol nacional. Repasar las jornadas de fútbol y las principales incidencias de los partidos y sus protagonistas figuran entre sus funciones.

"Espero que mi aporte sea valioso, tanto para el público como para don Mario", aseveró Durán, quien suma varios años de experiencia en la radio.

En enero del 2014, por 89.1 FM, Durán lanzó Camino al Mundial, un programa que informó sobre todos los pormenores del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. El espacio lo condujo al lado de la también periodista Sandra Zumbado.

Actualmente la periodista se encarga de producir En positivo, un programa que se transmite los miércoles por 94.7 FM de 4:30 p. m. a 5:30 p. m.

Realizada. La radio ha significado una pasión para Adriana Durán tanto como la de ser periodista deportiva.

Durán ya cumple año y dos meses desde que retornó a Teletica Deportes tras la transformación que sufrió Buen día, la revista matutina de canal 7 en la que trabajó por 17 años.

Durán tildó de maravillosos estos meses que lleva en Teletica Deportes.

TAMBIÉN: Adriana Durán deja 'Buen día': 'En mí siempre existía el deseo de regresar a mi primera pasión'

"Han sido maravillosos porque estoy en algo que me encanta. Han sido de aprendizaje porque las formas de trabajo son distintas. Estoy muy agradecida con Dios, con mis compañeros que me recibieron y me acoplaron al grupo de manera inmediata. Hay mucho compañerismo y me siento muy respetada y respaldada", aseveró.

Adriana Durán señaló que su ingreso a Teletica Deportes se dio en una etapa crucial en el fútbol, pues la Selección Nacional está en las etapas clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018.

"Las coberturas que más me apasionan son las que tienen que ver con la Selección Nacional. No solo cubrir la información sino también estar en los escenarios con las transmisiones de los partidos de Costa Rica. Uno se siente muy motivado", dijo.

Durán consideró que su mayor reto en este tiempo ha sido distribuir su tiempo para compartir con sus hijos y su familia, de quienes solo ha recibido apoyo, tanto que la costarricense ya se prepara para representar a Costa Rica en el Mundial de Maxibaloncesto femenino que se llevará a cabo del 28 de junio al 10 de julio en Italia.











Comparta este artículo Entretenimiento Adriana Durán: 'Me siento honrada de que don Mario (Segura) pensara en mí' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Adriana Durán: 'Me siento honrada de que don Mario (Segura) pensara en mí' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.