Zapping: Los mejores videoclips ticos del 2016

Por sétimo año consecutivo aprovecho este espacio de La Nación para listar los 10 mejores videoclips lanzados por artistas costarricenses. Para quienes gustamos de la música acompañada de imágenes, el 2016 será recordado por la altísima calidad del audiovisual que respaldó a nuestros artistas.

Cuando empecé este ejercicio anual, en el 2010, los videos todavía se hacían en el país con la intención de ser emitidos por canales de televisión. Ya fuese en VM Latino o en los pocos programas de espectáculos de aquel entonces, los clips de los intérpretes criollos encontraban algún espacio, mínimo, para hacerse ver. Con los años el llegar a la tele dejó de ser la meta (aunque tampoco se desecha) y las plataformas digitales terminaron por imponerse como el medio por excelencia. Hoy la existencia visual de la música es en Youtube y Facebook.

Como ya es costumbre, directores de probada calidad en el oficio de hacer videos musicales vuelven a esta lista, compartiendo aplausos con realizadores más jóvenes cuyos primeros trabajos se cuentan entre lo mejor que vimos en los últimos 12 meses. A fin de no perder la vista de quienes ya pasaron por aquí, encuentre al final del repaso del 2016 el conteo completo de los videos que destaqué en años anteriores.

10. Perfecto, Gandhi (Dirección: Miguel Gómez): Aunque la gran apuesta audiovisual de la veterana banda fue Asimétrico II , su video memorable del año es un esfuerzo más sencillo y efectivo. Los músicos vuelven a sus años de festivales colegiales y el resultado es divertido y estéticamente hermoso (obviando, eso sí, los innecesarios segmentos extraídos del filme El cielo rojo 2 ).

9. Another Dimension, MishCatt (Dirección: The Uprising Creative & MishCatt): Un video simple, que se construye exclusivamente con la imagen y la expresividad de la cantante Michelle González. No necesita nada más.

8. Chúcaro, Cocofunka (Dirección: Giuseppe Badalamenti): Los músicos de la banda le ceden el protagonismo a la historia y el resultado es de aplauso. Efectos especiales bien logrados, actores entrañables y una trama cautivadora y simpática.

7. Hedonista, Sr Tijeras (Dirección: Jorge González): En un año de pocos videoclips que muestren a los músicos en acción, Hedonista es un retrato superlativo de la energía y desenfeno derivados de ver a cuatro intérpretes dejando el alma en sus instrumentos. La dirección de cámaras es un lujo.

6. Tu amor, Hijos (Dirección: Neto Villalobos): El balneario Ojo de Agua, una pareja mayor llevando el concepto del beso a extremos a los que no estamos acostumbrados (al menos, no frente a una cámara), y un único plano secuencia que envuelve todo. Neto Villalobos es protagonista habitual de este conteo anual, y los motivos le sobran.

5. Cuevas, Monte (Dirección: Cristóbal Serrá J.): Serrá es otro director frecuente en estos listados. Su ojo acompaña la música de Monte con la esencia de las barberías juveniles que hoy abundan en nuestras comunidades. La sincronía entre la canción y las imágenes es absoluta e inspiradora.

Monte - Cuevas from Cristóbal Serrá J. on Vimeo.

4. Lourdes (Do Not - Remix), Magpie Jay (Carlos Vega Ardón - Julián Garita): Si bien el mismo equipo creativo produjo dos videos de características similares para esta canción, es la versión del remix de Do Not la que más se hace notar. Danza fotografiada en blanco y negro. Pausas. Luces manejadas con maestría. Edición milimétrica.

3. Somos luz, Infibeat (Dirección: Douglas Mora): Una historia animada brillante y que atrapa, con un desenlace inesperado y que, al igual que la canción, inyecta luz.

2. Between the World and Me, Foffo Goddy (Dirección: Marlon Villar): La canción más conocida del trío de folk (que bien podría titularse My Window ) recibió un tratamiento de fábula medieval de parte de Villar, realizador sin cuyo trabajo estos listados estarían incompletos. Los efectos especiales, el vestuario y las locaciones son puntos altos, en un clip que innova y desafía a los colegas.

1. Fiesta familiar, Nakury (Dirección: Valeria Miranda) : Nakury ha mostrado un avance exponencial en el último par de años. Fiesta familiar es un video que le hace total justicia a la calidad lírica y vocal de la rapera. Este es un clip contestatario, rompedor pero a la vez ameno, de una frescura contagiosa e irreverencia necesaria.

Y para no perder el hilo del conteo, acá están los listados de los mejores videos ticos, según mi criterio, del 2010 al 2015:

2015

10. Killah, Mumble Riot (Dirección: Kevin Rodríguez)

9. El descenso de los voladores, Monte (Dirección: Monte, Adriana Ramírez, Kevin León, Pietro Valenciano, Visuales por Luz Mala)

8. Lilac, Alnilam (Dirección: Serhat Arslan)

7. Intención, Un Rojo con Néstor Ramljak (Dirección: Alejandro Rall)

6. Chica de humo, 424 (Dirección: Roberto Montero)

5. No te espero, Hijos (Dirección: Nicolás Wong)

4. Shout, Patterns (Dirección: Marlon Villar)

3. 25, Alphabetics (Dirección: Andrés Madrigal)

2. Jumpin Jax, 11:11 (Dirección: Esteban Zavala / JP Castromora)

1. Por última vez, Debi Nova con Franco de Vita (Dirección: Marlon Villar)

2014

10. Shot of Love, Sleazer (Dirección: Jose Sibaja Figuls)

9. La maraca, Sonámbulo (Dirección: Miguel Gómez)

8. Mismo lugar, Percance (Dirección: Noelia Brenes)

7. Paint Paint Paint, Alphabetics (Dirección: The Myno)

6. Donde vamos, Cocofunka & Betabom (Dirección: Alejandro Bonilla y Alonso Fonseca)

5. Open Sky, The Movement in Codes (Dirección: Richie Ramone)

4. Papalotes, Los Waldners (Dirección: Cristóbal Serrá Jorquera)

3. Emergencia, Debi Nova (Dirección: Javiera Eyzaguirre)

2. Vos, Florian Droids (Dirección: Neto Villalobos)

1. Al hueco, 424 (Dirección: Marlon Villar)

2013

10. Mercurio, Don Cairo (Dirección: Sasha Zuwolinsky)

9. Inspiradores oficiales, Orquesta Filarmónica de Costa Rica (Dirección: Marlon Villar)

8. Pa' romper la rutina, Cocofunka con Pato Machete (Dirección: Pablo Sandí)

7. Time, Colornoise (Dirección: Juan Otálvaro)

6. Un cometa rabioso, Hongo Fuu (Dirección: Juan Otálvaro)

5. Un día a la vez, Debi Nova (Dirección: Leo Fallas)

4. Gala, 424 (Dirección: Tino de la Huerta)

3. Riverside, Passiflora (Dirección: Hernán Jiménez)

2. Button, Colornoise (dirección: Giuseppe Badalamenti)

1. Vapor, Monte (Dirección: Paz Fábrega)

2012

10. Watermelons, Niño de Cobre (Dirección: Pietro Valenciano y Adriana Ramírez)

9. Irreplaceable, Pierre Monney (Dirección: Geancarlo Calderón)

8. Mañana, de Ale y La Suite Estéreo (Dirección: Pedro Rey)

7. Chico calavera, Lucho Calavera y La Canalla (Dirección: Esteban Zavala)

6. Siente, de Cocofunka (Dirección: Neto Villalobos)

5. La mitad de lo que soy, Daniel Patiño Quintana con Fabrizio Walker (Dirección: José Pablo García)

4. Esta canción es para ti, Seka (Dirección: Federico Lang)

3. Despedida, El Parque (Dirección: Pedro Rey)

2. Jaguai, Pölar (Dirección: Cristóbal Serrá Jorquera)

1. Frutista, Alphabetics (Dirección: Ignacio Hernández)

2011

10. Bonita, Los Garbanzos (Dirección: Marlon Villar)

9. La cimarrona, República Fortuna (Dirección: Paulo Soto)

8. Soledad, Ale y la Suite Estéreo (Dirección: Pedro Rey)

7. Dark Horse, The Great Wilderness (Dirección: René Montiel)

6. Estaré muy bien, El Parque (Dirección: Hernán Jiménez)

5. Say the Word, Dissént (Dirección: Paulo Soto)

4. Jabalí montuno, Sonámbulo (Dirección Pablo Cambronero y Carlos Hurtado)

3. Larvas salvajes, Florian Droids (Dirección: Neto Villalobos)

2. Supermarket, Huba & Silica (Dirección: Sebastián Arburola y Sofía Rojas)

1. Crazed Apocalyptic Wave, Pneuma (Dirección: Marlon Villar)

2010

10. Dónde iré a parar, Percance (Dirección: Leo Ganora)

9. Annihilate U, Sirius the Dogg Star (Dirección: Marlon Villar)

8. Craze, Huba & Silica (Dirección: Ernesto Bolaños)

7. Tiempo en contra, Bufonic (Dirección: Cristian Ramírez)

6. V for You, Las Robertas (Dirección: Ignacio Hernández)

5. No es tan fácil, Patiño Quintana (Dirección: Paulo Soto)

4. Bola de cristal, Ale Fdz. (Dirección: Pedro Rey)

3. Estréllame, Gandhi (Dirección: Marlon Villar)

2. No quiero hablar, 424 (Dirección: Neto Villalobos)

1. Mapas y caminos, 424 (dirección: Neto Villalobos)











