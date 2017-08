Zapping: Las emociones baratas de ‘Game of Thrones’

Esta semana hice la cuenta: para bien o para mal, Game of Thrones es la relación amorosa más larga que he tenido en mi vida.

Esta semana, también, como ocurre en todas las relaciones de largo plazo, regresamos a la discusión cíclica que arruina el romance: yo creo que la trama puede ofrecer mejores cosas que sustos con zombis de hielo, HBO cree que el oso zombi del episodio Beyond the Wall es la maestría de su serie.

En la sétima temporada encontramos los dramas de Westeros en un punto sin retorno: las batallas menos importantes ya se pelearon, los villanos pequeños –aunque antes parecían monumentales– ya se murieron.

Con un ejército de caminantes blancos y un dragón de hielo incluido, parece que esos eran los triqui traques.

Al sur del Muro, los vivos no son solo sobrevivientes de las masacres con las que nos subieron la presión, temporada tras temporada. Por siete años, parecía que Game of Thrones mataba por matar: sin discriminar casta, apellido ni popularidad con los fans.

Pero esta es una serie que reglamentó de forma muy sucinta de qué se trata. Le dio una línea a Cersei Lannister en la primera temporada e, inmediatamente, anunció hacia dónde se dirigía para siempre: ganar o morir.

Así que, por siete años, nos han entretenido viendo las eliminatorias.

El episodio del oso zombi, el ejército zombi y el dragón zombi fue una eliminatoria. Una en la que la atención estaba más enfocada en las muertes y menos en el gran esquema de las cosas: o sea, en quién ganaría la batalla.

Faltan siete episodios para que Game of Thrones se termine por completo (uno este domingo; seis en el 2018).

Los personajes que continúan vivos deberían ser los jugadores más valiosos pero, en eliminatorias en las que falta estrategia y sobran los efectos especiales, su valor se diluye.

No hay que malentenderlo, ver morir gente ha sido una forma entretenida de hacer brillar al show . Pero Game of Thrones no es Survivor .

Apostarle a los supervivientes, por más cara que haya salido la animación por computadora, es una manipulación barata de emociones.

En una comparación más odiosa, la serie es una versión fantasiosa de House of Cards de Netflix. Es decir, lo que sostiene a las espectaculares eliminatorias (la batalla de Blackwater, la Boda roja, la Boda púrpura, la Batalla de los bastardos) es la treta política.

Al final de la jugada, alguien tiene que merecerse el Trono de Hierro. Alguien tiene que realmente ganar, no solo sobrevivir a los Lannister, al fuego valyrio , a los traidores de la Guardia de la Noche o al Rey de la Noche.

El penúltimo episodio de Game of Thrones fue un espectacular episodio de supervivencia con poca epopeya.

Porque ese es realmente el meollo del asunto: Game of Thrones es una epopeya de fantasía. No sabemos quién va a ganar, pero quién sea que se quede con el Trono de Hierro es su héroe.

