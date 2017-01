‘You Me Her’: un amoroso triángulo

TELEGUÍA RECOMIENDA

¿De qué subsiste el amor? ¿Acaso sobrevive del hábito, la repetición constante del mismo cariño “hasta que la muerte los separe”? ¿Necesita, de vez en cuando, un socollón para reavivar la electricidad?

Próxima a estrenarse en Netflix, You Me Her es una comedia romántica un poco extraña. Cuando comienza la historia, los protagonistas ya se conocieron, salieron y, después del final feliz, ya se prometieron fidelidad eterna y buscan lo que les falta por tener en un futuro bebé que aún no llega.

Jack (interpretado por Greg Poehler, hermano de la comediante Amy Poehler) y Emma (Rachel Blanchard) son el uno para el otro: comparten el amor pero les falta la chispa del romance.

Cuando Jack rompe sus votos de fidelidad con Izzy (Priscilla Faia), una joven dama de compañía que no está del todo comprometida con el oficio, acomoda, inadvertidamente, los vértices para un inusual triángulo amoroso.

Tras descubrir que la engañaron, Emma cita a Izzy para conocerla y, tras besarla en el baño del restaurante, sorprendentemente, también se encuentra enamorándose de ella.

El trío, un triángulo amoroso que ha perdido el filo en todos sus bordes, avanza junto a lo desconocido: organizar una relación que se sale de la norma heterosexual y monógama. Emma es una mujer abiertamente bisexual e Izzy una mujer abierta al autodescubrimiento.

Fuera de esas convenciones, You Me Her propone abordar el enamoramiento con el mismo humor que otras comedias románticas pero también con la punzante incomodidad de dramas como Big Love (2006): ¿pueden las relaciones amorosas involucrar sentimientos hacia más de una persona y dejar a todos los involucrados incólumes?

Véalo. Miércoles 18 de enero. Netflix











