‘The Walking Dead’: Listos para la Guerra Total

Este domingo, las pasiones (a favor o en contra) de The Walking Dead se desatarán de nuevo con el estreno de la octava temporada de la serie sobre el apocalipsis zombi que azota al mundo.

Cinco de los miembros de la serie se han mantenido desde su primera entrega y son, sin lugar a dudas, pilares fundamentales en el desarrollo de la historia. Rick (Andrew Lincoln), Daryl (Norman Reedus), Carl (Chandler Riggs), Carol (Melissa McBride) y Morgan (Lennie James) tendrán en sus manos, junto a otros importantes líderes como Maggie, interpretada por Lauren Cohan, su destino y también el de los habitantes de sus comunidades.

Esta vez, la lucha en medio del fin del mundo (contra zombis y contra vivos) irá más allá: no solo hay que sobrevivir, sino que hay pelear por la libertad.

Si usted no está al día con el desarrollo de la serie de televisión y no quiere llevarse sorpresas desagradables, le recomendamos que abandone esta lectura porque la nota está cargada de spoilers .

¿En qué momento estamos? Es muy simple. Por fin hay una alianza que promete acabar con el despotismo de Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Las comunidades de Alexandria, Hilltop y The Kingdom se unieron y alzaron en armas en contra de The Saviors (liderados por Negan) y The Trash People (traicionó a Rick y a su grupo). Hay dos infiltrados –¿o no?– en ambos grupos: Eugene (Josh McDermitt) está del lado de Negan, ya sea por miedo o por su necesidad de sentirse aceptado, mientras tanto Dwight (Austin Amelio) le está pasando información al policía y a su gente.

Tras la pelea, y la maravillosa aparición de Shiva, Negan huye, pero solo para retomar fuerzas y regresar al combate. En ese tiempo, las comunidades se preparan para enfrentarse a los despiadados Saviors.

Falta por saber qué pasará con las habitantes de Oceanside y qué papel tomarán ellas en la Guerra Total.

Hasta el momento eso es lo único que podemos adelantar sin caer en teorías o ficciones. Eso y las palabras del rey Ezekiel: “En este día empezamos a remodelar este mundo”.

Las voces de los fans. Unos ansían que llegue el estreno, otros no tanto. La posición de los seguidores de la serie está dividida entre la emoción por ver qué pasará y el tedio por toparse una producción que se ha tornado lenta en las últimas temporadas.

A pesar de todo, la curiosidad gana y este domingo muchos televisores estarán sintonizados en la señal de Fox (Premium, en este caso).

Historias en torno a The Walking Dead hay muchas, peticiones todavía más. Por ejemplo, en el hogar de Karla Paniagua y Randall García, esposos, no se perderán del nuevo episodio.

Karla introdujo a su marido en el mundo de los zombis y, con el tiempo, ambos le tomaron gusto a la serie, aunque difieren en ciertos temas.

De manera jocosa, Randall ha bautizado a la serie como “La rosa de Guadalupe zombi”. “Tratan de alargar el asunto y se vuelve muy tedioso. Pasa que en una temporada, tres capítulos son buenos y los otros son relleno. Es obvio que no todo puede ser emocionante, pero, al menos, yo espero que esta temporada se muera Rick o alguno de los importantes, para ver si acaso pasa algo emocionante”, dijo García.

Karla es un poco más condescendiente con el programa, pero no deja de tener exigencias.

“Quiero que acabe toda esta sumisión que hay del lado de la gente buena –por llamarlos así–, para eso es obvio que tiene que morir Negan. Ha bajado mucho la acción y la participación de los zombis atacando a los humanos, que es algo bueno para ver”, comentó.

“Espero que la serie tenga al menos dos temporadas más y que le den un final digno”, agregó Randall .

En casa de los García Paniagua, el momento para ver The Walking Dead es casi sagrado. No se contesta el teléfono, no responden mensajes ni se mueven de la cama (al frente está el televisor).

Siempre en el ámbito familiar, Jason Garro y su mamá Isabel Gómez son otros que ven juntos este programa. “Es todo un ritual. Cerramos puertas, no atendemos nada más que la serie”, contó Isabel.

Ellos esperan que el argumento sea más ágil. Ambos están de acuerdo en que los capítulos de relleno son necesarios en muchos casos, pero les gustaría que fueran menos.

“A pesar de todo los productores han sabido desarrollar bien la historia. El final de la sétima temporada estuvo bien, generó impacto y nos preparó para lo que viene. Quisiéramos que Negan se sienta acorralado y que se dé cuenta de que no tiene el poder de antes, que se metió en problemas con gente con la cual no se debe jugar; los demás se convirtieron en un grupo muy unido, una familia, que es algo que él no tiene”, explicó Jason.

Isabel insistió en que desea que Rick recobre el liderazgo y el control que tenía antes. En esta familia ven más de una vez los capítulos con el fin de no perderse ningún detalle.

Quien está comiendo ansias por el nuevo capítulo es Anthony Chavarría. Él le tiene mucha fe a la serie y espera grandes cosas en esta nueva entrega.

“Es cierto que es lenta en algunos momentos, pero creo que esa es la intención de los productores. Nos han acostumbrado a no saber qué esperar, en especial porque se han alejado de la historia del cómic, entonces siempre habrá algo nuevo, no nos podemos confiar. Para mi gusto va muy bien, siento que en esta temporada habrá muchas cosas que me van a poner a volar la mente”, manifestó.

En el caso de Ramiro Zúñiga él todavía añora aquellos grandes episodios que sucedieron en la tercera temporada (el de la cárcel, el del Gobernador); sin embargo, es consciente de que la evolución de la trama implica episodios en los que no siempre habrá tanta acción.

“Debería tener muchísima más acción ahora porque es la rebelión, tiene que haber más. Espero que pronto maten a Negan. Una de las cosas que me tiene con más emoción es la dupla que se puede formar entre Ezekiel (Khary Payton) y Rick”, dijo Zúñiga.

En contexto.Mercy es el título del episodio que se transmitirá este domingo 22, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Costa Rica) por la señal especial de Fox Premium APP & TV, que estará disponible de manera gratuita para América Latina ese día.

De esta manera, los seguidores en Costa Rica pueden ver el estreno en simultáneo con Estados Unidos. La idea de Fox es que no haya spoilers de ese primer episodio de una hora.

Es el capítulo número 100 de la producción hecha por AMC e inspirada en la historieta de Robert Kirkman. Esta temporada estará compuesta por 16 capítulos, que, a partir de la próxima semana, se podrán ver los lunes a las 9 p. m. por Fox.

Hay esperanza de que quede atrás lo que pasó la temporada anterior en temas de audiencia.

De acuerdo con una publicación del diario El Clarín , la media de personas que vieron el final de la sétima temporada fue de 11, 3 millones, un 20% menos de televidentes que los que observaron el cierre de la sexta.

Los datos publicados por la consultora Nielsen revelaron que la temporada siete se ubica como la tercera más baja de la serie detrás de los 5,97 millones que vieron la primera entrega y los 8,99 millones en la segunda.

Tras la participación del equipo de producción y los actores de The Walking Dead en las Comic Con (San Diego y Nueva York), hubo una revelación muy importante sobre lo que podría pasar el próximo año: un crossover entre The Walking Dead y Fear the Walking Dead .

Fue precisamente Kirkman quien anunció que para el 2018 un personaje de cada serie se incorporará brevemente en la otra.

Además hay especulaciones de que alguno de los protagonistas del show morirá como pasó con el personaje de Andrea en los cómics.

La noche de este domingo, vivos y muertos tendrán respuestas y nuevas ansiedades.