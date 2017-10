Vuelven las Kardashians a la pantalla con su temporada 14.°

El martes 3 de octubre, el canal E! Entertainment celebró los primeros diez años en pantalla de una de las familias más famosas del mundo del espectáculo.

Durante todo el mes de octubre, la cablera transmitirá una programación especial que incluye el programa del décimo aniversario, especiales con cada una de las integrantes de la extravagante familia y el estreno de la temporada número 14 de Keeping Up with the Kardashians , el martes 24 a las 8:30 p. m.

E! Celebra 10 Años de Keeping Up With The Kardashians es el nombre del especial que se verá en la pantalla chica durante 90 minutos y permitirá a los seguidores de la serie sumergirse en los inicios de esta exitosa serie que comenzó a inicios del 2007.

“En este programa especial de celebración de décimo aniversario, Ryan Seacrest –conductor y productor ejecutivo tanto de la serie como del especial– se sienta a conversar con Kris, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall y Kylie, para reflexionar acerca de cuáles han sido los momentos más impactantes e importantes en la vida de cada una de ellas”, contó la cablera en un comunicado. “A través de los años, esta familia se ha mantenido genuina, compasiva y sobre todo vulnerable, por lo que este gran especial mostrará a sus seguidores lo que ha significado para cada uno de sus miembros vivir todos los triunfos y dificultades frente a las cámaras”.

Éxito. "Es el documental más famoso de celebridades en la historia de la televisión", aseguró el presentador Ryan Seacrest.

En el primer capítulo de la nueva temporada, ya estrenada en Estados Unidos, es Kris Jenner, madre y mánager de la familia, quien ofreció una teoría de por qué el programa ha logrado estar al aire durante 13 temporadas y 310 episodios.

"Solo recordando el principio", preguntó Seacrest a Kris, "¿Cuáles son tus pensamientos ahora, ahora que todo el universo te conoce tan bien?".

"Es muy difícil ir a alguna parte sin que alguien hable sobre el programa", aseguró Kris. "Nuestro programa está en más de 160 países de todo el mundo. Y eso es lo increíble de esto: cuántas personas y vidas diferentes han tocado en los últimos años".

"Siempre hay algo en la familia con el que alguien puede relacionarse", agregó Seacrest.

"Bueno, creo que hay mucho de nosotros", aceptó Kris. "Cuando comenzamos nuestro programa, en realidad no había otra gran familia con 132 miembros de la familia. ¿Sabes? Había un niño de 7 años y alguien de 60. Entonces, no importa de qué edad eras, de alguna manera te absorbieron y obtuvieron inversión emocional en el programa".

La familia que en 10 años logró capitalizar sus ganancias en una marca valorada en $1.000 millones volverá nuevamente a la pantalla para ofrecer un especial centrado en los aspectos inalcanzables de la vida Kardashian-Jenner.

"No nos quejamos", aseguró Kim. "Nos encanta lo que hacemos. Nos encanta que nuestro trabajo, todos los días, sea levantarnos y trabajar con los miembros de nuestra familia. No podríamos tener más suerte".

Imperio. La familia ha logrado capitalizar su imagen en una mina de oro. Según datos de Forbes, Kim hizo casi $50 millones en el año pasado de su aplicación móvil, su marca de emojis y sus endosos. Kendall ocupó el tercer lugar en la lista de los modelos mejor pagados en revistas, con $10 millones en ingresos en el 2016. La línea de maquillaje de Kylie recaudó $420 millones en sus primeros 18 meses y según WWD, se espera que se convierta en una marca valorada en $1.000 millones para 2022. Kourtney y Khloé ganaron entre $10 millones y $15 millones cada una gracias a posteos publicitarios en redes sociales y sus diferentes marcas.

Nada ha sido casualidad. Los cimientos de su fortuna se deben tanto a Kim como a Kris, quienes lograron revolucionar la forma de hacer publicidad.

“Kim abrió el camino para la estructura económica de la comercialización influenciadora nativa”, aseguró a The Hollywood Reporter Brian Dow, exagente de las Kardashians. “Antes del ascenso del YouTuber común en su dormitorio, tenías gente como ella. Ella fue la que pateó la puerta y consiguió que las marcas gastaran dinero en esa área porque ella mostró éxito. Las marcas notaron que cuando pagaban a una celebridad para enviar un tweet publicitario, estaban consiguiendo más clics, así que tenía más sentido monetario. Así comenzó esa revolución”.

Keeping Up With The Kardashians es una docu-serie que ha crecido de forma exponencial hasta convertirse en un fenómeno global. Desde rupturas hasta reconciliaciones, matrimonios, nacimientos, y todo el drama en el medio, los fans del mundo le han seguido el paso a esta particular familia.

Véalo: Martes 24. E! 8:30 P.M.