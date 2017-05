Videojuegos: ‘Heroes of the Storm’ y los guerreros que luchan en la tormenta

TELEGUÍA RECOMIENDA

El estudio de videojuegos Blizzard lanzó hace dos años Heroes of the Storm(HOtS) , un título que competiría en el mismo terreno de los aclamados League of Legends (LOL) y Defense of the Ancients (DOTA) , dos videojuegos sobre los que se irgue la base de los deportes electrónicos.

Para los que recién ingresan al mundo del entretenimiento electrónico HOtS, LOL y DOTA son del género MOBA que, a grandes rasgos, involucra a dos equipos compuestos por cinco jugadores que luchan en una arena.

Las agrupaciones tendrán que disputar un objetivo, como torres o centros de comando; durante la partida los héroes subirán de nivel y obtendrán nuevas habilidades para combatir.

Con HoTS , los creadores de World of Warcraft, Diablo y Starcraft llegaron tarde a la fiesta pero con la ventaja de ser impulsados por un gran elenco de personajes y millones de seguidores.

El resultado final fue un juego divertido, sí, pero sin la profundidad necesaria para consolidarse en la escena competitiva de los e-sports. Heroes of The Storm era para descargar, instalar, reírse un rato, ganar un par de partidas y seguir adelante con la vida y en LOL (Había que salir de la división bronce).

Dos años después de su lanzamiento Blizzard implementó una actualización que mejora sustancialmente el sistema de recompensas en su MOBA.

La actualización invita a los jugadores a integrarse en las divisiones competitivas, además, regala de entrada 20 campeones de los 67 disponibles. Antes los campeones se conseguía n con créditos que se desbloqueaban después de muchísimas horas de juego o desembolsando el dinero de la tarjeta.

Después de volver a jugar un par de días debo admitir que HOTS me volvió a conquistar el corazón de primera de golpe. Si algo ha hecho bien Blizzard es lanzar videojuegos para un público amplio con ideas ya inventadas.

Por ejemplo, otro de sus título, Hearthstone , es una versión simplificada del juego de cartas Magic The Gathering, pero aún así tiene su encanto.

En Heroes of The Storm se puede entrar en un par de partidas que no duran más de 20 minutos y tampoco hay que preocuparse por una comunidad tóxica que rige en LOL . Es el Moba para los primerizos.











