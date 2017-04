Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Entretenimiento | TV y radio

(Video) Ocho grandes series dejarán la cartelera de Netflix en julio

Netflix sorprendió a sus usuarios al anunciar que a partir del 1.° de julio saldrán ocho series populares entre las que destacan: How I Met Your Mother, Sons of Anarchy, Modern Family, American Horror History, 24, Bones, Glee y Prision Break.