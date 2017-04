Víctor Carvajal llevará sus locuras a la sexta gala de 'Tu cara me suena'

Será el cuarto juez

Los comentarios constructivos de Duvalier Quirós, las bromas de Alex Costa y la ternura de Eugenia Fuscaldo se acompañarán por la picardía y sinceridad de Víctor Carvajal, presentador de De boca en boca, este próximo domingo en Tu cara me suena (TCMS).

Por primera ocasión, en esta tercer temporada del formato los participantes serán evaluados por un panel integrado por cuatro jueces.

Vivian Peraza, productora de TCMS mencionó por qué decidieron tener a Carvajal como invitado durante la sexta gala.

"Parte de lo que hacemos nosotros como producción es revisar los comentarios que la gente nos pone; nos gusta escuchar al público que ve el programa, leímos sus sugerencias y entre ellas estaban que les gustaría ver a Víctor Carvajal en el programa; por eso se tomó la decisión de tenerlo como juez invitado, a parte de que es un personaje muy querido por el público", detalló.

Ilusión. A pocos días de debutar como invitado, Víctor está preocupado: no por el reto de convertirse en jurado, sino porque, poco a poco, lo acecha un resfriado. Sin embargo, no pierde la expectativa por esta oportunidad, que considera una "gran experiencia".

"El formato me gusta mucho. Para mí TCMS es un concurso de transformismo, es todo un arte, hay que cambiar de género, o cuando se interpreta el mismo me gusta mucho eso de la caracterización. Como mucho tiempo fui transformista, esto me apasiona muchísimo. A los participantes les digo que si lo van a hacer que lo hagan bien", aseveró.

La invitación sorprendió al presentador, mas no la vio descabellada, ya que gracias al tiempo en el que se dedicó al transformismo siente que "tiene criterio" para evaluar a los participantes.

"Me asombró que me invitaran porque yo no me veía como jurado. La gente no sabía que yo me dediqué al transformismo, entonces voy a llegar a hablar con conocimiento, aunque sea básico", dijo.

Víctor contó que ha tenido cercanía con los jueces Duvalier y doña Eugenia. De los participantes se ha relacionado con algunos, pero eso no significa que vaya a ser más benevolente con algunos de ellos.

"No voy a andar con rodeos, pueden ser muy amigos y profesionales, pero si lo hacen mal lo hacen mal", dijo.

Sobre su participación, Carvajal advirtió que promete sorprender a los televidentes con alguna de sus ocurrencias.

"Tal vez vean o escuchen algo que nunca ha aparecido en televisión", advirtió el querido personaje.

¿Concursante? Con su simpatía, Carvajal mencionó que él estaría anuente a realizar alguna imitación si se lo proponen. Por el artista o género no se preocupa.

"Que me hayan llamado (como juez) me gustó más que si me hubieran llamado como participante; aunque si me llaman para imitar, uno va.

"La verdad me daría lo mismo si me ponen a imitar cualquier cosa: yo haría desde Vicente Fernández hasta Justin Bieber", aseguró.

Según Peraza, aún no ha conversado con Víctor sobre la posibilidad de que realice alguna imitación en las próximas nueve galas del programa.











Comparta este artículo Entretenimiento Víctor Carvajal llevará sus locuras a la sexta gala de 'Tu cara me suena' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Víctor Carvajal llevará sus locuras a la sexta gala de 'Tu cara me suena' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.