Víctor Carvajal dio un giro a su aspecto físico

Presentador perdió 20 kilogramos de peso

Desde hace varios meses el presentador de canal 7, Víctor Carvajal se siente mejor consigo mismo y más aliviado físicamente.

Luego de someterse a una liposucción el pasado mes de noviembre, su vida ha dado un giro considerable por su salud: perdió 20 kilos de peso.

“Decidí hacerlo porque ya no me quedaba la ropa. Los pies se me hinchaban y me cansaba mucho”, mencionó Carvajal.

El animador del próximo Verano Toreado pasó de 90 kilos a 70 . Aunque admite que luce delgado pues mide 184 centímetros, asegura que el actual ha sido su peso de siempre.

“Yo siempre he pesado entre 70 y 74 kilos. Como mi pareja, José Acuña, cocina tan delicioso, empecé a comer mucho y fue ahí donde subí de peso”, relató.

“No estoy enfermo”. Víctor, una de las figuras más queridas del medio costarricense, contó que ha recibido halagos por parte de sus seguidores, pero también algunas criticas.

“Quiero decir que no estoy enfermo. Hay personas que me han dicho que me prefieren más rellenito o cachetón; pero otras preguntan que si tengo alguna enfermedad grave”, mencionó.

Ante la consulta del por qué someterse a un método tan invasivo, Carvajal reconoce que es una persona que siempre busca cambios inmediatos y que, además, el proceso de recuperación fue “muy noble”.

“La recuperación completa es como de tres meses; me la hice viernes y regresé el lunes al programa. Ahora estoy con todos los cuidados pertinentes, dije: qué pereza hacerlo y volver a lo mismo, ahora sigo con una dieta y José me está cuidando con las comidas”, explicó.

Dentro de su rutina Víctor prefiere no incluir ejercicios. “Lo que me gusta es patinar”.