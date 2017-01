Víctor Carvajal enfrentó uno de sus grandes temores por ayudar

San José (Redacción)

La situación por sí sola era suficiente para estar preocupado, las condiciones climáticas hicieron lo suyo y en el redondel de Zapote en lugar de arena había barro. Aún así Víctor Carvajal sacó toda su valentía y se enfrentó a una vaquilla de 300 kilos que le impusieron en el Reto del 7.

Al simpático presentador le avisaron un día antes que tenía que asumir el reto. No hubo tiempo de salir a correr o de hacer deporte pára "estar en forma" y con la condición "necesaria", pero Víctor dijo que sí porque ayudar al hogar de adultos mayores Madre Teresa de Calcuta en Coronado merecía que enfrentara uno de sus más grandes temores.

Desde niño Carvajal le teme al ganado y a los caballos, mas sus deseos de tender la mano al hogar "que se mantiene gracias a donaciones" fue mayor.

"Esta es la primera vez que me pongo en algo como eso. Quise hacerlo porque ver la dedicación de las personas que apoyan el hogar me llena de ternura, ellas viven de la caridad de la gente", mencionó Carvajal.

En un principio, aunque la causa que quería apoyar con los ¢250 mil del premio era muy noble, a Carvajal, de 38 años, lo primero que le pasó por la mente fue rechazar la propuesta.

"No sé si me tenían planeado, el día antes me dijeron que al día siguiente me tocaba, yo les tengo mucho miedo, yo no quería aceptar, pero el tema de ayudar fue lo que me movió. Si uno puede hacerlo lo hace", añadió.

Frente a frente. El presentador entró al ruedo temeroso y en lo único qué pensaba era en qué dirección correr.

"Cuando yo ya estaba adentro se siente muy feo, aunque es una vaquilla que no hace nada vieras que fea la mirada, luego de verlo a uno se vino ceñida, parecía como cuando un perro corre detrás de un gato. Uno no sabe qué hacer", dijo con risa nerviosa.

Cuando apareció en el redondel y vio a todo el público ovacionándolo dice que una "fuerza recorrió su ser". Era el momento para enfrentar a la vaquilla que pesaba 229 kilos más que él.

"Las personas me han dicho que qué bárbaro, que no esperaban menos, que qué dicha que lo hice. Cuando bajé al barreal y vi a todos en el redondel de pie en un puro grito, sentí muy bonito. Yo no siento que haga nada extraordinario para recibir tanto cariño, no sé qué será, pero bendito Dios por esto".

Fernando Artavia, productor de la transmisión de toros de Canal 7 mencionó que nunca se reveló que Víctor cerraría los retos por el factor sorpresa y estrategia.

"La gente lo pedía mucho, eran muchas las peticiones diciendo que querían lo en el reto".

Por el momento el popular presentador respira tranquilo pues sabe que de momento no tendrá que enfrentarse a ningún toro o vaquilla ni correr en un barreal.