Víctor Carvajal se asombra por triunfo y prepara un baile 'prohibido' para próxima gala de 'DWTS'

Víctor Carvajal celebra con cautela su primer triunfo en una gala de Dancing with the Stars Costa Rica y prepara un baile "muy prohibido y lleno de pasiones bajas" para la próxima semana.

El popular y querido presentador de canal 7, sabe que ganar "tan temprano" en la competencia de ballroom le da derecho al jurado del programa a exigirle un mayor nivel a él y a su pareja de baile Diana de la O.

"Representa una gran responsabilidad. Ganar una gala tan al inicio más bien me asusta, porque le exige a uno más esfuerzo, más calidad y más nitidez a la hora de hacer el bailecito", comentó Carvajal con su particular dosis de simpatía.

Este domingo, en la segunda gala del programa que produce en Costa Rica Teletica Formatos, Carvajal y De la O se movieron a ritmo de merengue y en una parte de la presentación, la pareja incluyó el baile de El serrucho, que el presentador de De boca en boca popularizó en la pantalla.

Esos pasos, más los otros que incorporaron en la pista acabó con un puntaje de 24 puntos, la más alta de la noche. La calificación no sorprendió a los seguidores de Carvajal pues es el favorito de muchos, pero sí causó asombro en él.

"El vacilón de todo es que yo no sé bailar merengue. ¡Vieras cómo me costó agarrarle el toque! Ese montón de vueltas me mareaba muchísimo y en los ensayos tenía que pedirle a Diana que parara. Hasta el baile de El serrucho me costó esta vez porque iba por cuentas y mucho más rápido", contó Carvajal.

La principal figura de canal 7 dijo que si bien este proceso es agotador, el compromiso de él con generar entretenimiento a su público y el cariño que le manifiesta su audiencia es lo suficientemente alentador para seguir adelante en la prestigiosa competencia.

"Mi objetivo aquí es entretener a esas señoras y esos señores que tanto apoyo me han dado desde que estoy en televisión. Mi compromiso está con ellos, con hacerlos disfrutar y hacerlos reír, ya si al jurado le gusta lo que vio y me califica bien, es un extra, pero no es lo principal para mí", aseveró la también voz de Teletica Radio.

Víctor agradeció las constantes muestras de cariño que recibe en sus redes sociales, en la calle o en el bus que viaja para llegar a su trabajo en la televisora de La Sabana.

"Como ahora ando en bus entonces la gente me grita, me dice que le ponga a la bailada, que qué bien lo hago y uno lo agradece un montón. Esa es la calificación más importante para mí. Estoy superagradecido con el canal por esta oportunidad, pero sobre todo con ese público", continuó.

A ese público, durante estas dos semanas de competencia en Dancing with the Stars, Carvajal ha contado con otro apoyo importante: el de Jose, su pareja, quien no ha podido acompañarlo en el estudio Marco Picado por razones de salud, y el de Milady (la muchacha que le ayuda en la casa) y el esposo de ella. Además de otro amigo cercano.

"Mi familia, por temas ya sabidos, no me acompaña. Aunque sí se siente bonito ver que a los compañeros los llega a apoyar sus papás, pero a mí me reconforta porque mi familia es el resto del país que está ahí siempre presente apoyándome", manifestó.