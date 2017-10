Vicky Fuentes y Gustavo Gamboa darán la bienvenida a su segundo hijo el 1.° de noviembre

A días del nacimiento de su segundo hijo, el locutor y actual participante de Dancing with the Stars, Gustavo Gamboa, divide su tiempo entre su trabajo en la emisora Los 40, los ensayos para el programa de canal 7 y su familia.

"Realmente ha sido de locos. Con Saúl (su primer hijo) fue curioso porque una semana antes de que él naciera nos dieron la casa y me tocó pasar todo porque Vicky (Victoria Fuentes, su esposa) estaba en sus últimos días de embarazo y ahora, curiosamente, es lo mismo", comentó Gamboa, quien participa con éxito en la competencia de ballroom que produce en el país Teletica Formatos.

Mikaela –como se llamará el próximo miembro de la familia Gamboa Fuentes– nacerá por cesárea el miércoles 1.° de noviembre, casi un mes antes de que culmine la cuarta temporada de Dancing with the Stars.

"He tenido que acomodar mucho mi tiempo porque Dancing es muy demandante y requiere tiempo para ensayos, para la grabación de promocionales y otros requerimientos de la producción, así que he tenido que ser muy ordenado, porque también estoy en medio de la grabación de la serie Compas (de Migue Gómez); pero Dios nos ha ayudado en eso. Todo ha estado muy bien coordinado y hasta hemos tenido tiempo para disfrutar el embarazo de Mikaela", refirió Gamboa.

El también integrante del programa El mañanero, de Los 40 104.3 FM, contó que ya conversó con la producción y con su pareja de baile Alhanna Morales para poder acompañar a su esposa en las citas médicas antes y después del nacimiento de Mikaela.

"Tocará correr algunos ensayos y reponerlos en otras horas. Por lo menos en la radio sí voy a tener unos días para estar con la familia y en ese tiempo la idea es hacerle el desayuno a Vicky y atender a Saúl y a la bebita", subrayó Gustavo Gamboa.

En relación con la adrenalina que experimenta por la competencia de baile y el próximo nacimiento de su hija, refirió: "Estas dos últimas semanas he tratado de permanecer alejado de las redes sociales para no leer comentarios relacionados principalmente con mi participación en Dancing. Esta medida es para no cargarme emocionalmente porque en las redes sociales se encuentra de todo. También en el concurso trato de que el resultado que obtenga no me afecte tanto porque no quiero opacar mi felicidad por el nacimiento de Mikaela".

Tavo, como lo llaman popularmente, aclaró que esa actitud no obvia sus responsabilidades como participante de Dancing with the Stars, sino que funciona como un mecanismo de defensa.

"Semana a semana trato de cumplir responsablemente con todas mis obligaciones en el programa de radio, en Dancing y en mi familia, disfruto cada uno de esos momentos, por eso he dejado las redes sociales en un segundo plano", sostuvo.

A pesar de que Gustavo Gamboa tomó esa decisión, su esposa Victoria Fuentes –locutora de Bésame 89,9 FM– es su principal promotora en redes sociales.

"Amo las redes sociales y yo a él lo potencio un montón. El domingo pasado transmití en mis redes su presentación y recibió el apoyo de mucha gente. Este domingo quiero ir para transmitir nuevamente y lograr que la gente lo apoye", refirió Victoria Fuentes.

Aunque el domingo pasado consideró que sería el último que estaría en el estudio Marco Picado apoyando a su esposo, este martes la locutora cambió de parecer y comentó que irá por última vez al programa este 29 de octubre.

"Pienso ir el domingo. Tavo ha hecho un esfuerzo enorme en este proceso que lo vamos a recordar siempre (el de Dancing) entonces espero ir a apoyarlo. Espero verlo en la final del programa", comentó Fuentes.

Los domingos siguientes la locutora afirmó que seguirá apoyando a su esposo desde la casa y pidiendo votos del público a través de sus redes sociales.