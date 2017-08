Vea imágenes del episodio 5 de 'Game of Thrones' de HBO, 'Eastwatch'

HBO distribuyó imágenes exclusivas del próximo episodio de Game of Thrones. Hay una única imagen de las cenizas que quedaron tras el último episodio, no hay señales del estado de salud de Drogon y, más importante aún, no hay ninguna fotografía de Jaime Lannister.

Tras la batalla que el ejército Lannister perdió contra Danaerys Targaryen y el fuego de su dragón, los personajes han han regresado a donde estaban originalmente: el castillo de Dragonstone.

El quinto episodio de la serie se transmitirá el próximo 13 de agosto, a las 7 p. m. por HBO. La nueva temporada de Game of Thrones tiene ocho episodios, lo que significa es que estamos a mitad de la historia.

