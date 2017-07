Luis Ga, Vanessa, Marcia y María y Elvis Tico son los finalistas de TCMS

Marcia Saborío y María Torres se convirtieron en las ganadoras de la gala número 16 de Tu cara me suena (TCMS) .

Las actrices ejecutaron tan limpiamente el tema Burundanga de Celia Cruz y Lola Flores que el jurado les brindó calificaciones perfectas.

La noticia de que resultaban ganadoras las conmovió al punto de llegar a las lágrimas, primero por el apoyo que también recibieron por parte de sus compañeros, y por la nostalgia que embarga el dejar este proceso que acaba el próximo domingo 16 de julio.

Luego de anunciar a las ganadoras de la noche, se procedió a revelar quienes eran esos cuatro participantes –quienes gracias a sus puntuaciones acumuladas– pasarían a la final.

Mauricio Herrera, Elvis Tico , encabezó la tabla de puntaje. Gracias a sus buenas interpretaciones logró asegurarse un lugar en la final de esta tercer temporada.

Los cantantes Luis Gabriel Loría y Vanessa González son parte de los finalistas. Ambos reconocieron que estar en la final es algo que los llena de emoción.

Marcia y María también tendrán la posibilidad de ganar esta edición del formato de imitaciones. Ellas consideran que su interpretación de la gala 16 influyó en que tuvieran esta oportunidad.

“Supimos que la tabla de puntos estaba medio peleada”, afirmaron.

La elección de quién será el ganador de esta edición de TCMS queda en manos del público, a través de votos la audiencia otorgará el trofeo al participante de su preferencia.

Semifinal. Muy acorde con la penúltima gala, los participantes se lucieron en el escenario y así lo manifestaron los jueces.

El primero en deleitar a todos con su dulce interpretación de Un beso y una flor de Nino Bravo, fue Daniel Moreno. Posteriormente el género musical cambió drásticamente: David Nick llenó de adrenalina el escenario con el tema Livin on a Prayer de Bon Jovi.

Melissa Mora aportó sensualidad con su interpretación de Tu amor es una trampa , de la mexicana Ana Bárbara.

Con su tradicional estilo, Mauricio Artavia, Papi Pazz hizo a todos reír a carcajadas cuando se presentó como una robusta Verónica Castro, él cantó el tema Macumba .

Luis Gabriel Loría, volvió a retarse a sí mismo interpretando un tema en inglés. Faithfully de Journey fue su aplaudida presentación, él además, aprovechó para dedicar la canción a su esposa Laura Esquivel .

Mauricio Herrera provocó suspiros cuando interpretó Yo te amo de Sandro, el Elvis latinoamericano. Para cerrar la noche, Vanessa González erizó la piel de algunos asistentes cuando con su voz se asemejó a la de Whitney Houston con el tema I Will Always Love You .