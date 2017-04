Vanessa González ganó gala de TCMS gracias a la interpretación de su “hada madrina”: Yuri

Durante la sexta gala

Durante su visita al país en el 2015, la cantante mexicana Yuri le dio “la patadita de la suerte” a la animadora del concierto de aquella vez: Vanessa González.

Ese golpecillo simbólico ha sido un gran empuje en la carrera artística de la cantante costarricense; así lo considera ella quien la noche del domingo 30 de abril se convirtió en la ganadora de la sexta gala de Tu cara me suena (TCMS) , justamente interpretando a Yuri.

Con la voz entrecortada y enrrojecidos ojos por el “emotivo” momento, Vanessa mencionó que fue todo un reto convertirse en la cantante que es su ídolo.

Reconocida en el país por dedicarse a cantar música plancha, y varias de las canciones de Yuri, interpretar Maldita primavera conllevó la misma preparación que todos los artistas que ha imitado en el programa de canal 7.

“Yo canto plancha y Maldita primavera como Vanessa González, nunca la he cantado como Yuri. El tener que meterme en los zapatos de ella, estudiar toda la parte de escena, la parte vocal fue muy diferente, fue un reto muy difícil a pesar de que he cantado la canción años de años, imitar a Yuri fue uno de los retos más grandes que he tenido”, aseguró.

Hada madrina. Luego de que en el 2015 Yuri le “diera la bendición” a Vanessa, este 2017 se volvieron a encontrarar: González abrió el concierto que la mexicana ofreció en San Carlos, Alajuela.

A días de la sexta gala Vanessa conversó con Yuri y le comentó acerca de TCMS y de la artista que le tocaba caracterizar.

“Le comenté y me dio sus tips: me dijo cómo ponerme en el escenario, cómo poner las manos, cómo hacer los grititos. También me deseó toda la suerte, vine a presentarme tranquila porque sé que estaba con la bendición de ella”, aseguró González, quien además de cantante es arquitecta.

Aunque solamente han compartido un par de veces, González ve a la artista como su “hada madrina”.

“Después de aquella patadita que en realidad considero como un patadón me ha ido superbien, ahora estoy en este programa, he sacado sencillo que ha llegado a número uno. Sinceramente estoy muy feliz”, destacó con fuerte dejo de admiración.

Destacados. La noche de este domingo contó con la ocurrente y sincera presencia del presentador de De boca en boca , Víctor Carvajal.

Él fue invitado por parte de la producción para acompañar a Eugenia Fuscaldo, Duvalier Quirós y Alex Costa y en el panel de jueces.

El jurado otorgó 40 puntos a Vanessa, cada uno le dio 10. Las calificaciones del 12, con la misma sincronía se la dieron a Mauricio Elvis Tico Herrera, quien se convirtió en una fornida y altísima Amanda Miguel.

El apoyo de sus compañeros fue indispensable para el éxito de Vanessa durante la sexta gala, situación que la conmovió.

Los ¢3 millones obtenidos, serán donados a una fundación del Colegio Calasanz que alberga y respalda estudiantes de bajos recursos.

Próxima gala. En su presentación número seis, los participantes demostraron su crecimiento paralelo al avance de la competencia.

Marcia y María estremecieron con su presentación de Vikky Carr y Ana Gabriel; la sensualidad de Pilar Montenegro se apoderó de Melissa Mora; lo provocador de Miguel Bosé tomó a Daniel Moreno.

Nicky Jam apareció en el escenario interpretado por Luis Ga Loría; con el carisma de Marc Anthony, David Nick puso al público a bailar; finalmente, Mauricio Papi Pazz Artavia cantó con toda la inspiración de Bacilos.

Para la séptima gala, los concursantes de esta tercer temporada se unirán con los de la segunda, las parejas (y trío) y sus interpretaciones quedan conformadas así:

Papi Pazz y Jill Paer: Pimpinela.

Melissa Mora Y Choché Romano: Ángeles Azules y Alicia Villarreal.

Luis Ga Loría y Opo Marín : Alejandra Guzmán y Juan Gabriel.

Daniel Moreno y María Fernanda León: Amistades Peligrosas.

Marcia, María y Eloy Mora: Las Ketchup.

David Nick y Pepe Arroyo: Carlos Vives y Wisin.

Elvis Tico y Lady Agüero: Alejandro Fernández y Christina Aguilera.

Vanessa González y Christian Gómez: Andrea Bocelli y Sarah Brightman.