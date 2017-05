‘Unbreakable Kimmy Schmidt’: La vida adulta atrapa a Kimmy

TELEGUÍA RECOMIENDA

El mundo debe ser algo así como una jungla salvaje si te perdiste 15 años de él, si desapareciste de la faz de la Tierra cuando Bill Clinton aún era presidente y regresaste ahora, en tiempos de redes sociales y relaciones casuales.

Bien podríamos estar hablando de uno de esos casos criminales de tono lúgubre que documenta la televisión, pero no; la de Kimmy Schmidt es de hecho una historia llena de humor, de color, de inocencia y de lecciones humanas.

La serie de Netflix regresará con su tercera temporada este viernes 19 de junio y promete a sus seguidores una mayor profundidad emocional... muy a su manera.

Pero si usted es de los que no han visto ni un solo episodio de Unbreakable Kimmy Schmidt , le contamos parte de la historia desde el comienzo: ella es una joven de veintitantos que pasó los últimos 15 años de su vida en un búnker subterráneo en Indianápolis, miembro de una secta liderada por un falso pastor que engañaba a Kimmy y a otras tres mujeres con la idea de que el mundo había terminado, para así abusar psicológica y sexualmente de ellas.

Cuando las mujeres finalmente fueron rescatadas, el hambre de Kimmy (Ellie Kemper) por conocer el mundo exterior –ese mismo que juraba que ya no existía– la llevó a tomar la decisión de emprender su propio rumbo y separarse del proceso de readaptación de las otras tres víctimas del pastor (Jon Hamm).

Así, Kimmy se sumergió en una odisea de experiencias que para todo neoyorquino serían cotidianas, pero que para ella eran totalmente nuevas: desde conseguir un empleo, buscar un apartamento y hasta tener el primer novio real en su vida.

Hasta entonces, todo lo que ella conocía de la vida adulta, era lo que había leído en la serie de libros para niños The Baby-Sitters Club , y pasó casi toda su adolescencia bajo tierra, prácticamente impedida de establecer relaciones sociales más que con el agresor y con las otras mujeres cautivas.

“(La serie) es muy divertida, y tiene un gran corazón y está llena de esperanza”, dice Kemper. “Hay una especie de luz en ella que no siempre vemos en las comedias de hoy en día”.

Kimmy encontró a su jefa que le dio trabajo como niñera y que terminó por convertirse en su inseparable amiga, Jacqueline White (Jane Krakowski, de 30 Rock ) y a Titus Andromedon (Tituss Burgess, también de 30 Rock) , un compañero de casa con sueños de triunfar en Broadway, pero cuya realidad dista mucho de esa meta.

Nuevos embrollos. La última vez que vimos a Kimmy, recibía una llamada del pastor, Richard Wayne, desde la prisión, para pedirle el divorcio, pues había encontrado el amor y deseaba volver a casarse.

“Reviviremos esa historia. Ella está casada con él. (...) No sé qué puedo adelantar y qué no, excepto eso, que ese matrimonio fue real y que están trabajando para que ella pueda descubrir cómo salir adelante de eso”, dijo Kemper a E! News.

En esta nueva temporada, la joven se encontrará a sí misma en un punto totalmente desconocido en su relación con el reverendo, pero no por eso pierde la ilusión de seguir descubriendo las posibilidades de su nueva vida. Aventurera, fuerte y con una extraña seguridad en sí misma, Kimmy se lanza a la aventura de matricularse en una universidad.

Aunque ya lleva algún tiempo en terapia, tratar de establecer una vida normal no ha sido fácil para la protagonista. “Pienso que el momento más importante de la segunda temporada fue cuando [Kimmy] aceptó que no puede cambiar a las personas y que tan solo puede controlar sus reacciones. (...) En esta temporada aún estará lidiando con todo eso. Creo que aún está muy enojada acerca de muchas cosas que no puede cambiar”, dijo Kemper a E!

Entretanto, Lillian (Carol Kane) tendrá que lidiar con el duelo de la inesperada ruptura con su novio, Robert Durst (Fred Armisen), y tras el regreso de su crucero, Titus audicionará para un papel que lo tiene muy emocionado.

Aunque Titus no ha tenido la mejor suerte del mundo en sus aspiraciones como actor musical, una de las escenas más pintorescas del adelanto revelado por Netflix podría ser una especie de luz al final del túnel.

El personaje por fin podrá sacar a relucir sus dotes de diva, esta vez en un vaporoso vestido amarillo, un bate de béisbol y el vaivén glamoroso de Beyoncé en su videoclip Hold Up.

“Nunca imaginé que fueran capaces de hacer algo así, pero es feroz en el sentido de que nunca pensé que dejarían a Titus ser tan auténtico. Es muy, muy gracioso, pero el subtexto emocional es conmovedor y realmente sorprendente. Estás llorando, pero riendo al mismo tiempo”, comentó recientemente Burgess a E!

El actor se confesó fan de la reina del R&B –“obsesionado”, para ser exactos–, pero reconoce que es poco probable que la artista lo sepa.

“Solo deseo que ella vea el episodio, pero está a punto de dar a luz gemelos, entonces no estoy seguro de que el tributo de Titus está en su radar justo ahora”, agregó.

En esta temporada, los seguidores de la serie podrán disfrutar del talento de estrellas invitadas de producciones como Hamilton , Big Little Lies y Saturday Night Live , entre las que destacan Daveed Diggs, Laura Dern, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rachel Dratch y por supuesto, Tina Fey, la creadora de todos los embrollos de Kimmy.

Véalo. Viernes 19 de mayo. Netflix











