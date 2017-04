Trece razones para engancharnos con la serie '13 Reasons Why'

Producción estrenada el 31 de marzo

Desde los años 90, los casetes no estaban tan de moda. Abrís tu Facebook y todo el timeline parece estar hablando de 13 Reasons Why , que no es un nuevo álbum musical en formato análogo, sino la nueva serie de Netflix.

Han transcurrido menos de dos semanas desde su estreno y ya es un boom, con amplia aceptación de la crítica y poquísimos comentarios negativos.

Con una primera temporada de 13 episodios, la serie nos lleva a tragar grueso con las palabras de Hannah Baker (Katherine Langford), adolescente de 17 años que relata en una grabación las razones que la llevaron a planificar fríamente su muerte y consumarla.

Antes de quitarse la vida, Hannah envía las cintas a 13 compañeros de secundaria que, según ella, serían los responsables de su muerte.

¿A qué debe el demoledor éxito de la serie ? Enlistamos 13 razones.

Amplia convocatoria

Aunque 13 Reasons Why está dirigida a un público adolescente, ha logrado captar la atención de generaciones mayores que crecieron sin el flagelo del bullying cibernético.

De hecho, la serie no es un típico drama de adolescentes ni tiene los eternos clichés de producciones estadounidenses, con el típico capitán del equipo de fútbol o la líder del grupo de porristas. Por el contrario, nos sumerge en los problemas reales que afrontan los jóvenes.

Tabú en pantalla

La serie constituye un grito de alerta sobre un tema tan sensible como lo es el suicidio, y una llamada a la consciencia social sobre los comportamientos que pueden herir la vulnerabilidad de los adolescentes en la actualidad.

Está basada en la novela homónima de Jay Asher, publicada en el 2007.

“He escuchado de adolescentes que leen el libro cuando han contemplado suicidarse, que notan cómo Hannah pudo haber hecho las cosas diferentes”, comentó Asher en una entrevista con Entertainment Weekly.

Exploración emocional

Además del ciberacoso, la historia de Hannah recoge otras amargas experiencias, como el abuso sexual, el slut-shaming (humillar a una mujer) y los alcances de la depresión.

Capacidad de identificación

Todas las situaciones anteriores derivan en un golpe a la autoestima de la protagonista y, aunque no todos los espectadores hayan atravesado tales calvarios, lo cierto es que la serie presenta una serie de infortunios de los que muchas personas han sido víctimas de una u otra manera.

Del otro lado de la cerca

La serie también retrata la psicología de los agresores desde una perspectiva muy realista: hay vacíos emocionales, impunidad y ausencia del sentido de la culpa.

Sexismo

Uno de los componentes más fuertes de la trama es que pone sobre el tapete el debilitamiento de la mujer en la sociedad, con situaciones que demuestran que aún mientras los hombres hacen y dicen, las mujeres callan.

En carne propia

La productora ejecutiva de la serie es la cantante y actriz Selena Gómez, quien ha admitido públicamente sus problemas de salud emocional.

“[Esta serie] me golpea en un lugar importante y creo que estos es lo que (los chicos jóvenes) tienen ver”, dijo Gómez a The Hollywood Reporter.

Crew de lujo

Completan el equipo de producción Brian Yorkey, ganador de un Pulitzer y un Tony por su obra Next to Normal , quien es creador de la serie; y Tom McCarthy, ganador del Óscar a mejor película por Spotlight (2016), quien se encargó de los primeros episodios de esta producción para Netflix.

Libre de estereotipos

La selección del elenco también es de aplaudirse, pues no hace distinción de color de piel u origen de los personajes.

Asimismo, otorga oportunidades a nuevos talentos, como el de Langford, quien debutó con esta producción.

Ritmo impecable

La serie no da oportunidad de pestañear a la audiencia. Es importante prestar atención a los constantes giros temporales y hasta variaciones en la coloración de las tomas, que pretenden reflejar los estados anímicos de Hannah.

Cada capítulo constituye una razón más, dejando al espectador en vilo sobre los siguientes detalles que desencadenaron la decisión de la joven.

Además, la fotografía está bien cuidada y el soundtrack nos sumerge en la nostalgia.

¿Nuevas temporadas?

Pese a su reciente estreno, desde ya se vislumbra la posibilidad de una segunda temporada, pues incluso el escritor Jay Asher mostró su interés en que la historia prosiga.

“Me gustaría una continuación de todos estos personajes. También tengo curiosidad. ¿Qué pasa con Clay? ¿Cómo reacciona la gente a lo que Alex hace al final de todo? ¿Qué ocurre con el señor Porter? Pensé en una secuela en un momento. Hice una lluvia de ideas, pero decidí que no iba a escribirla. Así que me encantaría verla”, afirmó a Entertainment Weekly.

Popularidad en ascenso

Según datos revelados por Twitter, en su primera semana en línea, 13 Reasons Why generó 3,4 millones de tuits en todo el mundo.

De acuerdo con Google Trends, desde el 7 de abril hasta ayer, la serie había acumulado incluso más búsquedas desde Costa Rica que los temas relacionados con Keylor Navas.

Consigna final

Esta producción original de Netflix nos empuja a una profunda reflexión y a la obligación de ver más allá en la vida de cada persona. La moraleja es que no se puede bajar la guardia, pues es probable que alguien alrededor esté necesitando en este momento.

