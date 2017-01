‘Travelers’: Mentes de otra era

TELEGUÍA RECOMIENDA

En Travelers el presente no es lo que parece. La serie transmitida, originalmente, en Showcase de Canadá dibuja, ahora en Netflix, una línea delgada entre la ciencia ficción y la fantasía de sus guionistas.

Cientos de años en el futuro, los últimos seres de la humanidad descubren cómo trasladar las conciencias en el tiempo para que tomen los cuerpos de personas del siglo XXI. Así, uno por uno, cinco viajeros toman los cuerpos de cinco civiles, justo en el momento de sus muertes.

Las nuevas conciencias dentro de sus cuerpos tienen que unirse e idear un plan para salvar a la humanidad del futuro. Todo ello mientras, además, viven sus vidas comunes y corrientes.

El actor Eric McCormack, premiado con el Emmy por su actuación en la comedia Will & Grace , explicó a T he Watercooler sobre cómo las migraciones de los viajeros no son arbitrarias. McCormack interpreta al líder del equipo, un oficial del FBI.

“Son cuerpos huéspedes pero no podían ser de cualquier persona. Es la parte que amo del show y que creo que los fans de la ciencia ficción también amarán. Sabemos que en el futuro conocen el momento exacto de la muerte de una persona. Así es como podemos saber cómo entrar con nuestra consciencia en un cuerpo en particular”, explicó el actor.

“Creo que es seguro decir que todos los viajeros fueron enviados al 2016 para hacer algo bueno. Pero, como en Apocalypse Now , recordarán que habían soldados que se salieron de control. No podían recordar por qué seguían peleando (...) No todos los viajeros son ángeles, tenemos un trabajo que hacer y nuestras propias personalidades pero en el cuerpo de alguien que se tiene que comportar de cierta manera”, detalló.

Véalo. Viernes 7 de enero. Netflix











