Tragedia en medio de la opulencia de la Riviera

Su filmografía incluye papeles al lado de los nombres más grandes del cine. Desde Brad Pitt y Matt Damon hasta Harrison Ford o el fallecido Heath Ledger han compartido créditos con la actriz Julia Stiles.

Sin embargo, quizá muchos costarricenses la recuerdan como la joven y prometedora actriz que llegó desde Hollywood hasta San Ramón de Alajuela a construir casas para personas de escasos recursos como parte de un programa de voluntariado en el año 2000.

LEA Con brillo propio

Desde entonces su carrera ha seguido en ascenso y ahora protagoniza la nueva producción original de Fox Premium Series llamada Riviera, ya disponible en nuestro país a través de esa plataforma desde el 21 de agosto.

LEA Un misterio en la 'Riviera'

Ahí le da vida a Georgina Clios, una curadora de arte, quien está casada con el divorciado multimillonario Constantine Clios, interpretado por el reconocido actor Anthony LaPaglia.

La suntuosa existencia de Georgina en el sureste de Francia da un giro inesperado luego de la muerte de su marido en un extraño accidente en un yate, situación que la llevará a buscar respuestas, muchas de ellas no deseadas.

El elenco también incluye a Lena Olin ( Enemies, A Love Story ), como la primera esposa de Constantine, y es dirigida y coescrita por el afamado Neil Jordan ( The Crying Game ).

Sincera. Con motivo del estreno de la serie, Fox Premium Series concedió en exclusiva una entrevista con Stiles.

¿Cuál fue su primera impresión del guion?

Recuerdo pensar que era muy poético en una forma que nunca había visto en un guion. Era muy intrigante y me encantaba todo el entorno. Había un gran contraste entre lo que los personajes estaban atravesando versus el estilo de vida magnífico y glamuroso de la Riviera.

¿Cómo fue explorar a produndidad los distintos aspectos de Georgina en 10 episodios?

Nunca había trabajado por tanto tiempo en algo y nunca interpreté a un personaje por tanto tiempo en la pantalla, así que es inevitable. Me emocionó mucho lo que pude hacer con Georgina. Es algo único. Es un privilegio encarnar un protagónico tan sofisticado en un show y tener la oportunidad de interpretarlo en situaciones muy diferentes. A veces es ingenua, pero otras es más bien muy astuta.

¿Cómo describiría la relación de su personaje con la familia del esposo?

Tensa. Ella no es bien recibida en la familia. Su posición se ve amenazada y no existe mucho amor entre estas personas que se ven forzadas a estar juntas tras la muerte de Constantine.

¿Qué características admira de Georgina?

Su resilencia. Una pregunta que siempre surge es por qué ella simplemente no se va. Aparte de que obviamente no habría una serie si lo hiciera, pero ella insiste en luchar para entender su matrimonio y todo lo que ocurre alredor y cuál es su posición en la casa. Eso es algo que admiro y que creo que requiere de mucha fuerza y valentía.

La serie está ambientada en la Riviera francesa, ¿cómo fue esa experiencia?

Fue increíble. Fue un privilegio y un deleite vivir ahí por siete meses. Viviría ahí permanentemente si pudiera. Es un lugar hermoso en cualquier temporada. El idioma, trabajar con un equipo francés, la comida y el paisaje. Fue toda una aventura.

Habiendo pasado tiempo allí, ¿está la Riviera realmente llena de riqueza, brillo y glamour ?

Hay una mezcla. Hay yates y propiedades muy costosos, pero también hay una clase media. Hay mucha gente que parece que viven de forma muy simple.

¿Cómo fue trabajar con un elenco de esa categoría?

Fue fantástico, Todos son muy talentosos. Fue un deleite trabajar con Lena Olin en particular. Es una mujer formidable.

¿Era la primera vez que conocía sus compañeros de elenco?

Sí, era la primera vez que los conocía. Compartí muchas escenas con Adrian Lester, quien nos dirigió en dos epísodios y es un actor tan talentoso, así como una persona amable y divertida. Disfruté mucho grabar junto a él y disfruté que me dirigiera también.

¿Cuán importante es el estilo y gustos de la moda de cada personaje para el show ?

La moda para Georgina es muy distinta a la de Irina, el personaje de Lena, el cual utiliza la moda para presumir su riqueza, mientras que Georgina –quien viene del mundo del arte y con un palpable interés en el diseño– tiene una colección más ecléctica de diversos lugares del mundo y lo utiliza para expresar su individualidad.

¿Es usted fanática de la moda? ¿Se quedó con alguno de los vestuarios de Georgina?

Sí compré alguna de la ropa y había una tienda cercana que tenía ropa de algunos diseñadores seleccionados que se convirtió en mi tentación. Me estoy volviendo fanática de la moda cada vez más.

Georgina es una experta curadora de arte. ¿Aprendió algo mientras hacía la serie?

Sentí mucha curiosidad sobre cómo ponerle precio a una obra de arte, así que investigué un poco para prepararme para el show y hablé con algunos curadores y comerciantes sobre cómo funciona. Fue muy interesante para mí.

¿Qué arte tiene en su hogar?

Encuentro muy interesante ese lado de negocios del mercado del arte, pero no es lo que pondría en mi casa. Me gustan las piezas que tengan un valor sentimental para mí. Por ejemplo, tengo una pieza de un arte de grafiti que obtuve en la última película de Jason Bourne . Me gustan las cosas así, que me causen recuerdos o que me inspiren.

‘Riviera’ es todo sobre riqueza y excesos. Aparte de propiedades, ¿cuál ha sido su compra más extravagante?

Gasto mucho de mi dinero en experiencias como viajar. Pero me compré un piano, a pesar de que en realidad no se bien cómo tocarlo. Lo compré con la intención de aprender.