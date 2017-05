Tracy Morgan trae risas a Netflix, luego de huirle a la muerte

TELEGUÍA RECOMIENDA

¿Hasta qué punto es racional reírse de una tragedia? Sobre todo, cuando la víctima fue uno mismo... Pues el comediante Tracy Morgan llega a Netflix con un especial de stand up comedy en el cual recuerda el accidente en el que por poco pierde la vida, en el 2014, y se ríe de su experiencia personal.

Cualquiera diría que es descabellado, pero tal vez para Morgan sea la manera de darle las gracias a la vida por darle otra oportunidad para disfrutar y hacer reír a los demás.

Tras su paso por el clásico programa de sketches Saturday Night Live, el carismático humoristra estrena Tracy Morgan: Staying Alive.

En el adelanto distribuido por Netflix, Morgan aparece contando con humor y un poco de angustia su experiencia, para dar a entender que el estado de coma en el que estuvo fue una broma del destino mal ejecutada. En el corto video, Tracy revela un detalle conmovedor: durante su recuperación su hija dio sus primeros pasos y ese fue el detonante para que él decidiera que también tenía que caminar.

El emotivo momento dura poco, Morgan regresa a su cínico humor y habla acerca de las constantes oraciones de su abuela.

“Mi abuela ora todo el tiempo, y le dije: Deja de orar por mí, ya he muerto, he ido al cielo y he hablado a Dios y Él me dijo: dile a tu abuela que cierre la boca”, dijo entre risas.

Accidente. El 7 de junio del 2014, la limosina en la que viajaban Morgan y unos amigos luego de un show de comedia, fue impactada por un camión. En aquel percance el comediante James McNair perdió la vida.

“Los huesos sanan, pero la pérdida de un amigo jamás se curará”, dijo el actor con lágrimas en los ojos a People en el 2015.

Véalo. Domingo 21 de mayo. Netflix











