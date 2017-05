El Topo: La tica que se robó el corazón de Marc Anthony

TELEGUÍA RECOMIENDA

Esta bonita historia eriza la piel. Unos días antes del concierto de Marc Anthony en el país, Ana Casafont-Broutin, en complicidad con familiares y amigos hizo una publicación en Facebook preguntando quién traía al salsero, pues el sueño de su mamá, doña Ana Isabel Broutin, en su cumpleaños 80, era conocer al famoso intérprete.

“Aunque sea un minutito” escribió Ana en aquel post, no sin antes bloquear a su mamá de Facebook, para que no se enterara. Como Costa Rica es un pañuelo, el asunto rapidito llegó a oídos de Juan Carlos Campos, de One Entertainment Group, empresa que organizó el concierto de Marc.

Rapidito se orquestó la “Operación Doña Ana”; Campos activó a Choché Romano para que fuera a entregarle a doña Ana el pase que la acreditaba entre el minúsculo grupo de fans que tuvieron un encuentro personal con el cantante, poco antes del recital, realizado en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva. Romano hizo de las suyas y, con la complicidad de las hijas de doña Ana, grabó la entrega en un bonito video en el que doña Ana casi se va de espaldas con la gran sorpresa y reiteró que su deseo para el cumpleaños 80 era no solo conocer a Marc Anthony, sino también, hacerse un tatuaje. Risas fueron y vinieron, hasta que llegó el gran día.

El sábado 6 de mayo, la hermosa y elegante señora hizo fila junto al resto de las dichosas; el artista recibió a cada una con un beso, un abrazo, una pequeña conversación, pero hay que ver la cara que hizo donde vio a doña Ana. A no dudarlo, Marc Anthony supo que tenía ante sí a una fan muy especial; ella alcanzó a contarle por qué estaba ahí y el astro de origen puertorriqueño prácticamente se deshizo ante la anécdota y el mujerón que tenía enfrente. Las fotos hablan por sí solas. Doña Ana, sobra decirlo, se ha convertido esta semana en toda una celebridad entre las redes sociales de sus familiares y parientes que, por lo visto, son legión, pues todo el mundo dice que se trata de una señora realmente especial. Una felicitación a todos los que participaron en este lindo operativo, incluido Marc Anthony, quien de fijo se llevó un gran recuerdo de aquel encuentro.

Una que también estuvo en primera fila en el concierto del boricua fue la periodista Amelia Rueda, quien disfrutó a mares acompañada de su hijo, el también periodista Antonio Jiménez.

Rara, pero rarísima vez vemos en eventos masivos –en realidad, casi en ningún tipo de festolín o actividad– a doña Amelia, será por eso que en este caso cantó, gozó y hasta bailó como si no hubiera un mañana. Muy bien conservada, muy en línea, por cierto, vimos a la señora más brava de la radio. Bien por ella, nos alegramos muchísimo de que haya disfrutado tanto.

Apenas está a medio camino el programa de Teletica Formatos Tu cara me suena y ya se están barajando los nuevos nombres de los integrantes de Dancing with the Stars 2017. No sabemos, de verdad, cómo hace la producción de estos espacios para seguir innovando y sorprendiendo pero ya verán que, entre los nuevos fichajes para Dancing , habrá tremendas sorpresas.

Buenísima la intervención del psicólogo y consultor Milton Rosales quien, por medio de un atinado video en Facebook, llamó a una interesante reflexión con el título “¿Entenderán algunos protagonistas del fútbol su influencia en la sociedad?”

Rosales desarrolló, con su buen verbo y vehemencia acostumbrados, una ponencia en la que se muestra muy preocupado por el pésimo ejemplo que ofrecen algunos jugadores y entrenadores al resto del país, incluso seleccionados nacionales, quienes protagonizan un domingo sí y otro también, bochornosos espectáculos al calor del partido.

Rosales puso como ejemplo las campañas del INAMU o las iniciativas de las mismas televisoras que transmiten los juegos, para evitar la violencia intrafamiliar, lo cual se convierte en un contrasentido cuando los protagonistas del juego, seguidos como ídolos por miles de niños, se involucran en zafarranchos y conductas sandeces.

Un buen punto: ¿se percatarán los futbolistas y dirigentes de que sus acciones no solo son repetidas una y 100 veces durante y después del juego, sino, encima, en cámara lenta?

Hay que ser consecuentes y si se va a hacer un llamado a la no violencia y a jugar con lacitos rosados pegados al pecho y demás, tienen que poner las barbas en remojo porque en los últimos juegos los pleitos han sido la tónica, no la excepción. Vamos de mal en peor.

Pero bueno, para quitarnos el acidito y predicar con el ejemplo queremos contarles que el otro día sintonizamos, por puro accidente (hay que admitirlo) un programa llamado Buenas noticias, historias de la vida real , en Xpert TV, martes a las 9 de la noche.

Nos topamos con el testimonio de un joven que, como muchos, pasó por donde asustan desde su adolescencia, y ahora está en su etapa de redención.

No nos pudimos despegar del televisor hasta que terminó su testimonio; lo que nos gustó fue que no hubo música sensibilera, ni mayores recursos de producción: solo la cámara, en el humilde comedor de la casa del muchacho, y un entrevistador oportuno que dejó que el joven hablara sin meterle interrupciones inoportunas o preguntas obvias. Es más, ni se vio el entrevistador (a) en ningún momento. Aún así, se percibió que la producción tenía una gran historia entre manos y la dejaron fluir. No necesariamente tuvo un final feliz (ya sabemos que tal cosa no existe), pero sí quedó clara la lucha del joven para salir adelante a pesar de que luego tuvo pruebas increíblemente duras. Esa noche nos acostamos con un buen sabor de boca, tanto por la historia del muchacho como por el cierre que hicieron los panelistas: televisión sin mayores pretensiones que llevar notas diferentes, pero sin tocar violines ni sacar navajillas para cortarse las venas. Les seguiremos la pista, ya les contaremos más.

Un tema pendiente pero de tarea... ¿hasta dónde llegará el tema del boom de los llamados influenciadores? Todo bien con aquellos que se montaron en la ola por méritos propios, gente que ni sabíamos que existía pero que descollaron como ‘youtubers’ y ahora se ganan su buena plata anunciando diversos tipos de productos.

Pero ¿qué onda con las figuras de televisión que parecen vivir de un canje eterno y que cansan desde redes anunciando la máquina de hacer café con la que surtieron a toda la familia en el desayuno y hasta apagando las lámparas de sus mesas de noche cada vez que van a dormir –¡salen empiyamados y todo!–.

También está el otro lado del tema de influenciadores: los contratadores de ‘influencers’ que saben que sus “anunciantes” no creen en su producto pero, aún así, le ofrecen una paga por salir en tele hablando maravillas, tal como lo denunció el actor Italo Marenco, semanas atrás, cuando un candidato de la tendencia liberacionista le ofreció dinero para que saliera diciendo que él le iba a dar su voto. La influencia de los “influencers”, a como vamos, cada vez se está pareciendo más a los coprotagonistas de Jim Carrey en aquella película, The Truman Show que, por cierto, fue totalmente profética, adelantada para su tiempo.

Lo poco gusta y lo mucho empacha pero, además, tanto influencer pululando y anunciando desde el paño con el que se secan hasta la panza recién desgrasada por equis clínica, pronto terminarán por devaular lo que ahora parece ser una minita de abonitos quincenales. He dicho.