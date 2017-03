El Topo: Ignacio Sánchez, ¿más guapo y más sabio?

TELEGUÍA RECOMIENDA

La filmación de una de las películas nacionales que está generando gran expectativa, Buscando a Marcos Ramírez , llegó a su fin el viernes 17 de marzo. Y es que esta producción marca el regreso al escenario nacional de Ignacio Sánchez Cantillano, quien se dio a conocer en el país a principios de la década de los 90, cuando ingresó a las filas de canal 7 como periodista y presentador, aunque luego el destino lo llevaría por diversos caminos, uno de ellos, su gran pasión: el cine.

Diversas fuentes han confirmado a este topo de que la calidad del producto realmente sorprenderá; lo cierto es que no nos extraña, pues sus producciones anteriores lo respaldan.

Estos topos vimos crecer a Sánchez desde sus inicios como periodista y presentador de Telenoticias –allá por 1993–, cuando ya destacaba por su estilo sobrio y visualmente novedoso. Luego lo vimos evolucionar rompiendo ratings con Expediente CR06 .

Más tarde se cambió de acera y, como director del Cosevi y de la Policía de Tránsito logró reducir significativamente las muertes al año; consiguió la obligatoriedad del cinturón de seguridad –junto con Javier Chavez y Karla González– y desarrolló la recordada campaña de los corazones.

Luego regresó a la televisión y produjo y dirigió Análisis Final y el documental Desde Adentro. Ahora, tras casi ocho años separado de la producción audiovisual y preparándose para su debut como productor de películas, empieza con la fase de edición y post producción de Buscando a Marcos Ramírez. Desde ya le enviamos las mejores vibras y toda la inspiración posible para que su película prima sea todo un éxito y contribuya a ensalzar la calidad del cine local.

Y es que de verdad que en los últimos años ha habido un subidón en la producción audiovisual del país, específicamente en lo que a cine respecta, pero hay que destacar también las grandes figuras que vienen descollando y que se están convirtiendo en verdaderos referentes en el país.

Marlon Villar,(de la productora Luz Marina) es uno de los ejemplos más visibles: el joven talento tico recién fichado por el famoso cantautor Ricardo Arjona para que dirigiera la grabación del video de Ella, uno de los temas del disco Circo Soledad, que verá la luz en las próximas semanas.

Villar ya había trabajado con otro gran artista internacional, el venezolano Franco De Vita , con quien trabajó en el clip de ¿Dónde está la vida? y también en la producción que De Vita realizó junto a la tica Debi Nova, Por última vez.

Pronto habrá más novedades en torno al trabajo de este talentoso muchacho, así que estaremos atentos y muy felices de dar buenas nuevas en un país que a veces parece a punto de ahogarse en su propio veneno, de tanta criticadera y el montón de haters que salen hasta de debajo de las piedras.

En ese tema, de verdad que el caso del odio nacional que genera la modelo y cantante Melissa Mora ya casi puede ser objeto de un estudio serio, sicológico o sociológico, sobre la clase de animadverción gratuita que genera esta muchacha.

Su caracterización como Pedro Fernández en la inauguración de Tu cara me suena , de Canal 7, el domingo pasado, generó tal cantidad de basura en redes sociales que estos topos preferimos escondernos en nuestras madrigueras por la clase de contaminación fecal (perdón pero el calibre de burlas y ofensas que pulularon merecen ese calificativo)

Lo peor es que la mayoría de los detractores ni siquiera parecen haber entendido que Tu cara me suena (TCMS) no es concurso de canto, es un show de talento con varios puntos a calificar, como ya lo habíamos explicado.

Corresponden dos cosas: 1) parafrasear a la misma Melissa Mora, que tapó bocas con esta esta frase que expresó en una entrevista con la revista Viva : “Cuando la gente se cierra y le dice cosas a uno yo digo que analfabeta no es la persona que no sabe leer, sino la persona que no quiere entender” y 2) Desaparecerse de redes al menos las próximas 48 horas después de cada transmisión de TCMS , de aquí a julio. Porque haga lo que haga Melissa, es un hecho que se convertirá en el manjar de un sinnúmero de gamberros cobardes y acomplejados (más mujeres que hombres), quienes se escudarán escondidos detrás de un teclado para soltar la inmundicia que llevan dentro. Es que en serio, es de terror las cosas que se dejan decir.

En una capsulita mucho más agradable, en el otro extremo, contamos una bonita anécdota que se desarrolló durante un reciente encuentro entre la periodista de canal 7, Adriana Durán, y la presentadora del 6, Verónica González.

Si bien hoy ambas son adultas, como Adriana empezó tan joven en la televisión nacional, durante una cobertura que realizó hace varios años en la Feria de las Frutas en Orotina se encontró a una adolescente hermosa que había sido denominada Reina de aquella fiesta: se trataba de Verónica González. “Yo era una chiquilla y cuando supe que usted andaba en mi pueblo quise conocerla porque yo la admiraba mucho, y apenas la saludé usted lo primero que me dijo fue que por qué no participaba en Miss Costa Rica. A mí no se me habría ocurrido, pero desde entonces me quedó la espinita... todo fue gracias a usted, Adriana”, le dijo la bella Vero, quien efectivamente no solo participó unos años después, sino que se llevó la corona y, tal como lo predijo Adriana Durán, González se convertiría en Miss Costa Rica 2007.

Ahora que Deportes+, (programa deportivo conducido por Erick Lonis) se transmite los domingos a las 8 de la mañana, nos hemos hecho asiudos seguidores pues por la hora, nos queda comodísimo ponernos al día con el interesante y entretenido espacio.

Ya lo habíamos dicho pero en los últimos domingos lo hemos ratificado: Stephanie Chaverri, una de las panelistas de planta y que se inició con el espacio desde que este arrancó como Fútbol por dentro, ha tenido un crecimiento impresionante y se nota que sus comentarios están respaldados por horas de lectura, de consumir deportes nacionales e internacionales en televisión y en diversas plataformas, de manera que se da de tú a tú en los debates que a veces surgen entre Lonis, Roy Myers y Ramón Luis Méndez.

No tendríamos por qué esperar otra cosa, pero sus compañeros le llevan la tremenda ventaja de que todos estuvieron inmersos en canchas de fútbol durante muchos años, por lo que tienen un acervo y un conocimiento práctico del cual ella carece. Justo por lo mismo es admirable que Steph –como le dicen sus compañeros– haya logrado compensar la vivencia que no tuvo a punta de documentarse con una pasión que se le desborda.

Y sí, también hay que decirlo: si bien es cierto a partir de los 90’s se empezó a dar una participación mucho más numerosa de mujeres periodistas en coberturas de fútbol y otros deportes, lo cierto es que, buenas buenas, son contadas con los dedos de una mano. Deberían encender canal 7 los domingos para que vean a lo que nos referimos cuando insistimos en que el dominio de un tema, le quita la inseguridad a cualquiera cuando está frente a las cámaras. Que lo diga Stephanie Chaverri.

Un día de estos vamos viendo en Instagram que Andrea Salas, sí, la mismísima doña de Kéylor Navas estaba haciendo una transmisión en vivo y este Topo, curioso, raudo y veloz, se colgó del video a ver qué era la cosa. Solo que algo no encajaba y pronto caímos en cuenta de que no era Andrea, si no su hija adolescente la que estaba con una amiguita vacilando desde el celular de su mamá. La transmisión se cortó abruptamente cuando nos pareció oír el chirrido de una puerta. Esperamos que a la chiquilla no la hayan regañado, ciertamente fue una travesurilla pero de esas blancas, que llaman.

Una andanada de felicitaciones recibió este sábado la exministra de Salud, María Luisa Ávila, cuando posteó en su cuenta de Facebook lo siguiente: "Gracias a mi entrenador Sergio Tijerino, luego de 8 meses de entrenamiento estoy con alto nivel de motivación. Hay que predicar con el ejemplo cuando como médica recomiendo estilos de vida saludables". Como se dice a menudo en el gremio médico, "casa de herrero, cuchillo de palo", pues a veces los doctores son bastante desprolijos con su salud.

Pues bien, después de su exitosa (pero abrumante) gestión como ministra de Salud en el gobierno pasado, poco a poco Ávila ha ido retomando una rutina más normal --aunque la de los médicos nunca lo es, por la naturaleza de su oficio-- y como bien lo dijo, en los últimos ocho meses le puso bonito a la ejercitada y a un mejor estilo de vida en general, guiada por profesionales. Nosotros también le enviamos un mensaje de apoyo y otro de agradecimiento, porque con ese mensaje corto y conciso, nos motivó a nosotros también ¡vamos en esas! En unos meses les contaremos.