El Topo: ¿Están las redes sociales en la picota?

“¿Puede una noticia falsa viralizada en Internet cambiar el rumbo de un país? El triunfo de Donald Trump puso en la picota a las redes sociales. Facebook está en la mira por su capacidad de difundir peligrosamente noticias que no son verdad”. Con este severo enunciado, la prestigiosa revista colombiana Semana desmenuza la complejidad (y peligrosidad) en que se ha ido sumiendo el planeta.

Tras las palizas mediáticas que se han ido incrementando en el mundo –y en Costa Rica, por supuesto, lo vivimos cada vez con más saña, como lo hemos dicho en esta columna en varias ocasiones– debería de ser menester que cada quien revise su forma de conducirse en redes sociales, casi como un propósito obligado para este año que arranca.

Los dos temas anteriores, obviamente, están concatenados. Desde políticos como Angela Merkel, canciller alemana, hasta medios tan serios como The New York Times , han puesto el dedo en la llaga al hablar abiertamente de la posibilidad de que las mentiras virales propagadas en Facebook incidieran abiertamente en el triunfo de Donald Trump en las elecciones.

Mark Zukerberg, fundador de Facebook, en principio refutó esa posibilidad y la tildó de absurda, pero sus mismos socios en la compañía le pidieron reconsiderar su posición.

Paralelamente, el mundo siguió, perplejo, el cuento de la quinceañera más famosa del mundo: una sencilla joven de La Joya, pequeño poblado mexicano, cuyos parientes postearon, ingenuamente, un video invitando a quien lo tuviera a bien, asistir a la fiesta de cumpleaños de la muchacha.

Se infiere que se referían a gente del pueblo, pero por esas razones que solo la revolución de las redes pueden explicar, el video le vio la vuelta al mundo y básicamente se convirtió en un fenómeno pop que incluyó la confirmación de millones de personas al cumpleaños, así como la felicitación de artistas famosos, regalos inauditos y un sinfín de rarezas que incluyó un muerto en plena fiesta, pues en el molote y el jolgorio, el hombre se cruzó en el camino de una carrera de caballos y ahí quedó. Por cierto, TODO quedó grabado en vivo, así que su último aliento y sus restos todos desmadejados en pleno polvazal, le dieron la vuelta al mundo de una manera impresionante. Era lógico: una muerte en vivo no podía ser más viral si se producía en el cumpleaños de Rubí.

La muchacha, entretanto, al parecer fue la que menos disfrutó. Hasta medios como CNN (que le dieron cobertura al evento) destacaron la cara de angustia de la joven durante toda la ceremonia y la fiesta. Como bien dijo la prestigiosa escritora argentina radicada en el país, Carla Pravisiani, aquello fue un episodio de la serie británica Black Mirror al estilo latinoamericano. De terror.

Por otra parte, una nota de este diario, a principios de semana, aseguró, con base en investigadores de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, que “darse un respiro en Facebook podría ser la solución para mejorar el estado de ánimo de las personas”.

Los científicos realizaron un estudio que concluyó que el uso regular de las redes sociales como Facebook puede afectar negativamente el bienestar y satisfacción de las personas con su vida emocional.

La investigación se efectuó con unos 1.000 participantes a los que se les aplicó una prueba preliminar y luego se les pidió asumir una condición al azar: dejar de usar la famosa red social por una semana, o bien, continuar usándola.

Quienes dejaron de frecuentar Facebook mostraron mejoría “estadísticamente significativa en su bienestar. Las ganancias variaban dependiendo si la persona eran asidua usuaria o pasiva, si pasaba mucho tiempo en esa red o si tendía a envidiar a sus amigos en Facebook”.

Ante las anteriores posturas, insistimos, vale la pena que cada quien realice un autoexamen e intente hacer un uso más consciente, sesudo y autocrítico de lo que comparte en redes sociales. La introspección, la prudencia, el silencio y mirar hacia adentro son acciones quizá nunca antes tan bien valuadas como hoy. Pero claro, esto es una decisión de cada quien. Ahí se las dejamos.

En temas taurinos: este martes, ‘La Cocinera’ logró (y de gratis) lo que muchas pagarían millones por hacer: sin piedad ni vergüenza se levantó al guapísimo chef Daniel Vargas… ¡y lo hizo frente a un Redondel de Zapote a reventar! Aunque suena a una escena con poca ropa y mucha piel, digna de ser censurada por cualquier televisora, no fue así. Vargas fue el invitado del Reto 7 de los Toros a la Tica y ‘La Cocinera’ fue el animal que le pegó un susto.

Desde que se anunció el invitado especial de la noche, sus seguidoras rogaban que el toro les diera el gustito y que, como es usual en los levantines de diciembre, alguna de sus prendas quedara prensada en el cacho del animal, dejando al descubierto lo que ya muchas habrán imaginado.

Lo cierto es que este martes hubo muchísima más ropa que en la última temporada de Dancing With the Stars Costa Rica , programa que catapultó a Vargas a la esfera pública, y las antojadas se quedaron con las ganas.

“Casi me dejan viuda”, escribió más de una en la cuenta de cuenta oficial de las tradicionales corridas. La buena noticia –aunque muchas también se quedaron con las ganas de ser el toro– es que hay chef para rato.

Andrey Amador volvió a alborotar las redes sociales este lunes –solo que por razones felices, muy diferentes a las de hace un par de semanas– cuando subió en su cuenta de Facebook una foto en la que aparece con una sonrisa de oreja a oreja, montado en una bicicleta cargada de equipaje, vestido con el atuendo oficial del Movistar Team y la leyenda: “Me dejó el vuelo... nos vamos”. La foto de verdad nos dejó perplejos porque en serio se veía como un viajero, maletas y todo, y según nuestras cuentas, el ciclista iba a pasar en España los últimos días del año.

Como era de esperarse, entre los cientos de likes y comentarios no faltaron las bromas en las que algunos le sugerían a Amador que le hubiera preguntado al piloto, dizque para que parara el avión: “¿Usted no sabe quién soy yo?”, en alusión al penoso incidente de Andrey con un oficial de tránsito, semanas atrás.

Pero todo tiene una razón en esta vida y lo que ocurrió fue que Amador retrasó su viaje, previsto para el 22 de diciembre, porque su adorada perrita Cony tiene un problema en la espalda y para el deportista la mascota es como una hija, al punto de que viaja con él siempre entre Costa Rica y España. Mientras Cony se recupera, Amador aprovechó para visitar amigos, entre ellos a Geovanny Brenes, dueño de un ciclo en San José centro.

Fue ahí donde se encontró con un español que recorre el mundo en bicicleta, está de paso en el país y fue al ciclo a comprar unos repuestos antes de partir hacia Colombia, en barco, y luego hasta la Cordillera de Los Andes. Lo que más le llamó la atención a Amador fue que la bici (en la cual aparece subido en la famosa foto que posteó) carga un peso de unos 60 kilos, pero en su gran mayoría, el peso es por la cantidad de libros con los que viaja el europeo.

Si todo sale bien, Cony estará recuperada pronto y Andrey esperaba que pudieran viajar este fin de semana. De paso, ahí en el ciclo contó una anécdota vacilona relacionada con el pereque que lo puso en la picota semanas atrás: muerto de risa contó que llamó por teléfono a un mariachi para contratarlo a fin de que le diera serenata a su cuñada, la esposa de su hermano, con motivo del nacimiento de su bebé. Al otro lado de la línea el mero mero del mariachi le preguntó con quién se entendía para el pago y demás detalles, entonces él le contestó pues que con Andrey Amador. “No me preguntó que si hablaba con el ciclista, no, lo primero que me dijo fue: ‘¿ah, usted fue el del problema con el inspector?’”.

La anécdota fue celebrada entre risas. Andrey insistió en que el mal trance quedó atrás y le dejó enseñanzas y bueno, por ahora se prepara ya para entrarle con todo al 2017. Qué gato, de los nueve kilos que subió en sus vacaciones ya le falta por bajar si acaso uno o dos. Por lo pronto, le deseamos un muy buen regreso a casa, que Cony se recupere por completo y que el año que viene siga poniendo en alto al deporte de este país. Eso sería.