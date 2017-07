El Topo: El problema no es Óscar Ramírez

Dejemos de lado las redes (anti) sociales y los miles de “técnicos” que disparan a matar cuando a la Sele las cosas no le salen bien. El fútbol es para eso, para que todo el mundo opine, si no, cuál sería la gracia. Lo que sí es agotador es ver a una parte de la prensa opinando con “gran” conocimiento de causa y echándole tierra al director técnico Óscar Macho Ramírez por su esquema defensivo, porque no puso a tal o cual o porque insiste en poner a fulano.

Ahora que se puso de moda el tema del proceso, debería establecerse un verdadero proceso que arranque desde las divisiones menores; mientras esto no ocurra, no vamos a trascender y vamos a seguir echándole la brasa de la Sele al técnico de turno, como ha venido ocurriendo prácticamente desde siempre. Mientras no invirtamos en las divisiones menores no vamos a trascender.

El cortoplacismo nos está matando: los jugadores de nosotros llegan hasta cierto nivel porque no se “producen” desde pequeños; los equipos contratan futbolistas extranjeros, de 30 años, y quieren quedar campeones cada seis meses; los clubes que tienen plata están invirtiendo en el primer equipo y no en las divisiones menores, entonces no están formando y eso repercute sí o sí en la Selección.

La misma Federación tiene que hacer el esfuerzo, tiene que capacitar más a los entrenadores de las áreas rurales (que están cundidas de chiquillos con enorme talento). Lo primero que hay que hacer es formar a los formadores, que son los entrenadores de Sub10, Sub12, Sub13 o Sub 15, pero saliendo del Proyecto Gol y yéndose a las comunidades.

De hecho, la base de la selección de Brasil 2014 y que ha tenido un buen suceso hasta hoy, se debe a que en el pasado hubo algunos procesos de formación, tanto en Alajuela como en Saprissa, donde se trabajó con mucha agresividad en las ligas menores y de ahí salieron esos jugadores que están en Europa, en la MLS, etc.

Entonces no podemos culpar a Óscar y al resto del cuerpo técnico, que tienen una cuota de responsabilidad, pero no culpabilidad: la responsabilidad y la culpabilidad real recae en la estructura del fútbol de Costa Rica.

El problema es que en cualquier empresa, si no se produce, solo se compra, no hay forma de tener un final exitoso y hasta existe el riesgo de quiebra... y en la empresa del fútbol, con mucha más razón.

Así que, mientras el problema no se ataque de raíz, seguiremos jugando con el ábaco y haciendo cálculos, arañando puntos y “pellejeándola” hasta el último momento, apostando a la chiripa. En estas condiciones, más bien los técnicos nacionales hacen mucho chocholate con tan poco cacao. Por eso, dejemos al Macho en paz y pongámosle como debe ser. Si no, no esperemos milagros, ni de él, ni de nadie.

En el elenco de Guerreros en Repretel hemos visto algunas variaciones, sin embargo, William Mora es uno de los participantes que se ha mantenido desde el día uno y su presencia en redes sociales ha crecido debido a sus osados comentarios. Eso sí, muchos coinciden en que el musculoso joven tiene razón.

Todo empezó el 14 de junio cuando el muchachón, de 26 años, usó su Instagram para compartir una imagen en la que sale comparándose con el mismísimo Cristiano Ronaldo; muy seguro de sus atributos. Mora puso a sus más de 14 mil seguidores a buscar las siete diferencias entre él y el astro portugués del fútbol.

El asunto no quedó ahí, pues para celebrar la Anexión de Guanacaste, el pasado 25 de julio en su Instagram y Facebook, el también entrenador personal y competidor de fitness posteó una fotografía en la que se declaró "orgullosamente rico", no sabemos si fue un dedazo y lo que quería poner era “tico”; muchos estuvieron de acuerdo con su proclamación, otros señalaron lo elevada que tiene el autoestima (o lo enfermillo que tiene el ego). Lo cierto es que, gracias a sus ingeniosas salidas y obviamente, a su magnífico físico, William Mora está logrando lo que quiere, y con creces: hacerse notar.

Una semana después de haber entregado la corona de Miss Costa Rica 2006, nos encontramos a Carolina Rodríguez, cenando en Estación Atocha, Sabana Norte, sin maquillaje y en ropa de gimnasio, súper relajada y acompañada de su novio desde hace 9 años, Pablo Porras.

Varios allegados se acercaron a felicitarla por ser tan auténtica y por haber logrado un año de reinado sin el más mínimo escándalo. Ella contó que estaba muy contenta con la experiencia, pero que ahora estaba fascinada de poder andar “a cara lavada” y de seguir llevando una vida ya casi normal. “Así soy yo, así me siento bien. Me siento mejor sin nada de esas cosas, tanates de maquillaje ni pestañas postizas ni extensiones de cabello.

Así soy libre y más feliz. Y, por supuesto, comiendo riquísimo en buena compañía ¿Qué más le voy a pedir a la vida?”, dijo la hermosa alajuelense, quien ahora retomará con más ahínco la natación competitiva, al tiempo que seguirá con su trabajo como profesora de inglés y traductora, además de otros proyectos entre los que, a mediano plazo, podría estar el matrimonio. Les mantendremos informados.

La guapa Miss Costa Rica 2008, María Teresa Rodríguez está de vuelta en el país. Rodríguez se había ido a vivir por asuntos laborales a Argentina hace un año. Esta vez vino para inaugurar su academia de modelaje, en la que además se formarán reinas de belleza, Beauty Queen.

La bella Tere también llegó para participar en la tercera edición del Mrs Universe, franquicia de la que es propietaria en Costa Rica. Pero lo mejor del caso es que Tere no vino sola, la modelo se trajo a su novio argentino Juan Suárez, con quien tiene una relación desde hace varios meses. La trigueña ha aprovechado para mostrarle lo más lindo de Costa Rica y, por supuesto ha disfrutado mucho junto a él: en su cuenta de Instagram compartió algunos de sus mejores momentos.

Bueno y en los vaivenes del amor supimos que el bueno de Randall Salazar, director de Buen Día , regresó a la soltería. Él siempre ha sido muy bajo perfil con temas personales y no tenemos mayor detalle, solo que, en la madurez de sus cuarentas, se está tomando esta nueva etapa con calma, muy dedicado al deporte, la lectura y salidas con compas en plan tranquilo. Le deseamos lo mejor de lo mejor en esta transición, que se ponga más guapetón no porque eso es imposible.

Eso sí, como que anda filosito Salazar: en el programa Buen Día del 25 de julio, celebrado en Liberia, transmitieron desde el Campo Ferial donde se celebra la Feria Ganadera, sobresaliendo la raza de toros Brahman. Resulta que cuando Randall entrevistaba a uno de los organizadores, estando a la par de un toro, dijo: “esto es como si estuviera la Selección de Fútbol en la feria”. ¿Qué habrá querido decir?

Siendo bien pensados asumimos que Randall estaba hablando de que los muchachos de la Tricolor eran como toros bravíos. Por dicha, no había vaquillas y así alrededor, era puro ganado de primera.

En la fiesta de coronación de Elena Correa como Miss C.R. 2017 nos quedamos boquiabiertos con la presentación de Los Tenores, cuarteto integrado por Joaquín Yglesias, Arnoldo Castillo, Rodolfo González y Ricardo Bernal.

Cada uno tiene su carrera independiente pero también se han ido cimentando en esta propuesta maravillosa que, aquella noche, en el estudio Marco Picado de Teletica, hicieron enmudecer a la audiencia con sus portentosas interpretaciones y su elegante dominio escénico. En Costa Rica hacen falta iniciativas de este tipo, ellos aportan un gran nivel en cualquier actividad que se presenten y son un fresquito para el espíritu. Sigan con todo, muchachos, realmente son excelentes.

El que quiere, puede. No sabemos qué hizo pero el domingo nos quedamos patitiesos de ver al exjugador Rolando Fonseca, durante su participación en Zona Técnica , con varios kilos menos que hará unas seis semanas, cuando participó en el Juego de las Estrellas y mucha gente se extrañó de ver a Rolo con tremendo sobrepeso. Lo felicitamos por haberse puesto las pilas, más por un tema de salud que por ningún otro, aunque diay, de rebote se ve mucho más agraciado.

Hablado de este tema, el boom en el que se ha convertido el doctor Oscar Rojas con su metodo LipoOx ha seducido a decenas de famosos, algunos de los cuales, evidentemente, han perdido bastante peso con su sistema.

A no dudarlo el desamparadeño es empunchado y emprendedor, súper activo en redes sociales y se siente cómodo con la atención que recibe. Además, su personalidad extrovertida lo hace muy carismático y el Doc se manda hasta a cantar a dúo con Alonso Mariachi Solís, en espectáculos públicos.

Sin embargo, Rojas debería hacerle un poco de curaduría a su publicidad en redes sociales, pues ya en varias ocasiones ha mostrado como ejemplos de adelgazamiento a “famositicos” que jamás han tenido sobrepeso. Teniendo tantos ejemplos de éxito, mostrar este otro tipo de casos es, sencillamente, dispararse en los pies.

La Chica Hooters C.R. va por más

Lindsay Salazar, Chica Hooters Costa Rica logró un gran papel en Las Vegas, EE.UU, donde representó a Costa Rica en el concurso internacional de esa cadena de restaurantes, hace dos semanas.

Aunque la tibaseña de 24 años no ganó (el triunfo fue para Japón), ella siempre estuvo entre las preferidas; eran 14 internacionales y 75 de Estados Unidos.

La despampanante trigueña debió desfilar durante dos días en traje de noche, vestido de baño y de fantasía. Como anécdota, los mismos compañeros de Mercadeo de Hooters diseñaron este último traje, que representaba una mariposa Morpho; lo más bonito es que aquel fue el traje más aplaudido de la noche.

Lindsay destacó además por su humildad y simpatía y participó en varias sesiones de fotos para los calendarios de EE.UU. Las fotos en traje de baño que aparecen aquí, son de una sesión reciente para su book, realizadas por Randall Rodríguez, uno de los fotógrafos top de los famositicos, imágenes que, a todas luces, demuestran que Lindsay va con todo en el mundo del modelaje y de las misses. Le auguramos éxito. Fotos:/Randall Rodríguez para Teleguía.