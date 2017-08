El Topo: '¿Qué estás pensando?' Ojo con la respuesta

Sí, parecemos a Petra con calentura con este tema de las imprudencias en redes sociales, pero es que no deja de llamar la atención como mucha gente se sigue disparando bazucazos en los pies a la pura bulla –como dirían en mi pueblo– todo por no sopesar con cabeza fría la famosa pregunta que cambió el mundo a partir de la aparición de Facebook: “¿Qué estás pensando?”.

Aquí no se trata de juzgar a las protagonistas en el caso de la semana, Marilin Gamboa y Maricruz Leiva, ambas conocidísimas presentadoras y activas integrantes de la farándula nacional, además de que cada quien tiene su propia empresa de comunicación y fueron compañeras en 7 Estrellas .

Versión corta solo para contexto: el sábado Marilin, quien estaba en el juego del Real Madrid contra el Barcelona en Miami, hizo una publicación bastante extensa en la que criticaba a las mujeres que andaban buscando como solución de vida “un paganini”.

Gamboa no hizo ninguna alusión directa a nadie, pero sí fue bastante vehemente. Al día siguiente, sin decir agua va tampoco, Maricruz se mandó con tremenda perorata en la que hasta sugirió que había visto cosas como para escribir un libro. Tampoco aludió a nadie, pero como este país es una aldea, todo el mundo asoció el distanciamiento que existe entre ambas desde hace años y se alborotó el panal.

El fin de semana y el lunes ardió Troya, pero ahora ya era el circo de centenares de cibernautas opinando, defendiendo o insultando a la una o a la otra, con barbaridades fuera de control y aseveraciones de terror.

Aquí surge la pregunta del millón ¿Qué bicho picó a la una y a la otra? El caso llegó a la prensa y este martes, eso sí, las dos apelaron a la prudencia y se distanciaron del conflicto.

Marilin fue absolutamente transparente al confesarle a La Teja que “fue un error, fue una güilada y lamento mucho si herí susceptibilidades. Fue la mayor estupidez y en el medio más estúpido”, aseguró con gran madurez. Muerto el perro, muerta la rabia: con solo eso, la polémica murió.

Por su parte, Maricruz –quien estaba en vísperas de un viaje de placer a Cancún–, tampoco quiso darle cuerda al escándalo y evitó comentar.

Satisfechos los opinólogos y expertos que participaron en el circo cibernético de la semana, nosotros nos preguntamos cómo diantres, estando la una en Miami tirándosela maravillosamente, y la otra a punto de salir de vacaciones, se metieron en ese berenjenal absurdo que por supuesto, las hizo tener al menos un par de días, cuando menos, agobiantes.

Es casi seguro que aprendieron la lección pero todos tenemos que echar pa’l saco porque esto sigue pasando, un día sí y otro también, todo por desbocarse ante la famosa pregunta de Facebook “¿Qué estás pensando?”. Hoy fueron ellas, mañana serán otros. Echemos pa’l saco.

En una versión inversa de lo ocurrido con Gamboa y Leiva, el querido por muchos –y también aborrecido por otros tantos–, Víctor Carvajal, conductor estrella de Canal 7, decidió sacudirse las serias afrentas que recibe de enemigos gratuitos de una forma muy particular: expuso a uno de sus detractores, con pantallazo incluido, en sus propias cuentas de Facebook.

El comentario era insultante, homofóbico y groserísimo; Carvajal lo reposteó con este texto: “¡Hola amigos. Vean que vacilón uno pensaría que entre más estudia la gente, pues mas educada es”, escribió al tiempo que anexaba el pantallazo con la afrenta... y los detalles del ofensor, quien resultó ser estudiante de medicina aquí y en Italia (de hecho, con apellido italiano y todo).

“¿Bullying? Todos los días y a cada rato pero siempre con la mirada puesta en Dios. Si ustedes amigos sufren de esta carambada de bullying recuerden que no son los únicos, ¿el secreto? Seguir para adelante con muchas más ganas, que la gente fracasada se retuerce al ver los éxitos que Dios le va poniendo a uno en el camino”, agregó Carvajal...

¡Para qué lo quiso hacer! Al cierre de esta edición, el martes pasado, la publicación de Carvajal había superado los 17 mil likes , había sido compartido casi 600 veces y cosechado cientos (creemos que miles) de comentarios.

¿El resultado? La afrenta “anónima” le salió carísima al homofóbico que disparó a quemarropa, amparado en un supuesto anonimato, al punto de que el tipo tuvo que cerrar su perfil en redes y desaparecerse cibernéticamente del mapa... al menos por un buen tiempo.

Aunque todos somos susceptibles de ser ofendidos e injuriados por quien así lo decida, las figuras públicas son a menudo víctimas favoritas y le odio que se les profesa en muchos casos, sencillamente, asusta.

Por eso aplaudimos a rabiar el desquite (además, súper elegante) por parte de Víctor Carvajal. Él abrió un portillo y ahora otros favoritos de los haters quizá tengan más cuidado a la hora de mandarse con escupitajos de veneno que lo dejan a uno boquiabierto. Como mínimo, tendrán que tomarse el trabajo de armarse perfiles falsos si tantas ganas tienen de disparar odio.

Y hablando de gente victimizada en redes sociales, tenemos que reconocer que Melissa Mora realmente acopió la resiliencia (o resbaladera) como una forma de vida y, por lo que vemos, realmente le vale un pito el qué dirán.

Allá fue a dar también, a Miami, donde calentó la temperatura in situ y también en redes, al aparecerse en el estadio Hard Rock enfundada en un “shortcito” que no entendemos cómo le permite caminar (ella sabrá), y pasearse por donde quiso casi chinga, exhibiendo toda su hermosura sin pudor e, incluso, subiendo unos videos súper hot en su cuenta de Instagram.

Como ya es costumbre (solo que esta vez, Meli pareció disfrutar la provocación) se le vino la andanada de gente tratando de gerenciarle la forma de vestir y de comportarse.

Ella, monda y lironda, siguió regando veneno, llamó la atención de medio mundo (incluidos varios medios de allá) y casi podemos asegurar que, en este caso, disfrutó a rabiar todas las ofensas que posiblemente se imaginó y que no llegó a leer, porque ella hace mucho dejó de atormentarse por el qué dirán y, en consecuencia, no consume comentarios negativos. Bien hecho. Allá ella si le da la gana prácticamente deschingarse en público, es su vida.

Gastón Carrera, productor estrella y sempiterno de Repretel, se ganó nuestro aplauso al defender en Facebook a Víctor Carvajal, ficha de la competencia, ante los salvajes ataques cibernéticos que recibe a diario.

Todo muy bien peeeroooo, el colmillo se trae, no se imposta, de rebote, Gastón con su comentario se anticipó al notición que tenía reservado el canal del trencito: el fichaje de Carvajal como integrante del nuevo elenco de Dancing with the Stars : el post de Carrera fue pasadas las 2 de la tarde del viernes 28 de julio, mientras que Canal 7 envió el comunicado a los medios, con los nombres del elenco oficial, ese mismo día, pero a las 6 p. m. Ignoramos, claro, si fue solo una coincidencia o hubo alguillo de cálculo, pero no dejó de ser simpático que, al menos estos Topos, nos enteráramos por Gastón Carrera de la tremenda primicia de canal 7.

Estos Topos piadosos hicimos la Romería por adelantado (estamos muy mayores y no nos gustan los molotes). Fue así como coincidimos, pasado el mediodía del domingo, nada menos que con Javier Delgado, actual timonel del Cartaginés, quien fue saludado con entusiasmo por buena parte de la afición más grande del país que se encontraba en la Basílica de Los Angeles, pagando o pidiendo milagros. Que se le haga a Javier (si es que le hizo la petitoria a la Negrita), a ver si por fin se le acaba la maratónica racha al sufrido Club Sport Cartaginés.