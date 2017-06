El Topo: Los ‘pecados’ de Elena

Bueno, como parece ser la tónica en este país, la apedreada colectiva gratuita en redes y corrillos se la llevaron esta semana la modelo Elena Correa, hoy Miss Costa Rica 2017 (le chime a quien le chime), y de rebote, su novio, el empresario Carlos Rodríguez. Está dicho que acá parece que tener dinero y belleza juntos, es pecado capital.

Vamos por partes, como diría Jack el Destripador.

Quienes cuestionan que Elena Correa haya sido elegida “a dedo” por la organización, olvidan que ella quedó de primera virreina en el Miss C.R. 2016, lo cual le confiere grandes méritos para llevar la corona. Hubo, además, una revisión exhaustiva para determinar si, a la fecha, Correa sigue siendo digna de representar al país, y no hubo ningún pero. Ni los haters más acérrimos e ignorantes, ni siquiera los escupe-estiércol más pintaos, han atentado contra la idoneidad de Elena, pues su belleza, educación y preparación en este ámbito no son cuestionables.

Tanto a Correa como a Canal 7 les cobran el vínculo con el empresario Carlos Rodríguez, novio de la muchacha y amigo personal de la familia Picado (como ocurre en esta aldea que es Costa Rica, Rodríguez se mueve en el ámbito empresarial y tiene vínculos amistosos con decenas de colegas de su gremio).

Lo de la supuesta “argolla” de la organización con Rodríguez es una especulación y contra el ruidazal de la ignorancia no hay nada qué hacer. Lo que sí es inaudito es el bullying al que ha sido sometida la pareja, no solo por la diferencia de edad entre Elena y Carlos, sino porque él es un hombre acaudalado y esta combinación, para muchos, es imperdonable. Las barbaridades, las ofensas y los ataques personales que ha recibido esta pareja en los últimos días hacen que los ataques contra otros blancos frecuentes de apaleadas públicas parezcan un encuentro con Cristo.

¿A quién diantres le importa la elección del uno y del otro, para construir su relación? Ambos son adultos, sin relaciones con terceros y tienen un noviazgo normal.

Guardando las distancias, un caso reciente puso en la palestra mundial el asunto de las diferencias de edad en el amor. El presidente francés, Emmanuel Macron, y Brigitte, su esposa, se conocieron en Amiens cuando él tenía 15 años y ella, su profesora, tenía 40. Se enamoraron y, contra los deseos de los padres de Macron que lo enviaron a París para alejarlo, este juró regresar para casarse con ella. Años después cumplió su palabra y, hoy, marido y mujer habitan el Palacio del Elíseo. Y claro, aunque ahora todo el mundo pondera el romanticismo de su historia de amor, bastante basura intromisiva tuvieron que bancarse durante años.

El que sabe, sabe. Uno de los missólogos expertos del país, Basilio Quesada, recordó este martes en una entrevista con La Nación , que “no es la primera vez que se selecciona a una Miss Costa Rica sin certamen, la organización es la dueña de la franquicia y si el canal está atravesando algún problema tiene la potestad de tomar la decisión de elegirla de la manera que quiera (...) Eso rompe con la tradición que se había hecho y en la que todo el mundo esperaba ver quién se inscribía y la competencia. Me parece que Elena es una muchacha preparada y no dudo que hará un buen papel, independientemente de los comentarios adversos que puedan generarse en el entorno”.

Quesada recordó otros cuatro casos en los que la selección de la ganadora no fue televisada y que, en su lugar, fue anunciada en ceremonias privadas. “Recuerdo a Maribel Fernández García, Maribel Guardia, el 14 de junio de 1978 se anunció en la portada de La Nación que ella era la Miss Costa Rica. (En 1979) Carla Facio fue electa igual. En 1980, Bárbara Bonilla Herrero”, detalló el historiador. “Dora Solé participó, no ganó en su año (1963) y al año siguiente fue elegida. No es nada nuevo. Lo que pasa es la que las nuevas generaciones no se acuerdan de esto”, añadió".

Visto lo visto, cada quien es dueño de sus opiniones, pero también de sus conclusiones. Por supuesto, hay daños colaterales, como las muchachas que se estaban preparando para participar en el sueño de sus vidas y ahora deberán esperar o, en el peor de los casos, quedarse por fuera de la próxima convocatoria, por limitaciones de edad (27 años es la edad máxima para participar). Pero, el otro gran daño –nada colateral– habría sido encarrerar el concurso, hacerlo atropelladamente y que la Televisora asumira todas las consecuencias, primero por la afectación de las participantes en vista de tan poco tiempo para prepararse, y segundo porque en televisión la premura es una de las máximas enemigas de la excelencia, entonces es un hecho que todo habría salido a trompada de loco y ahí sí, venga la turba enardecida que ahora está criticando la elección “a dedo” de Elena Correa, a pedir cuentas de por qué Miss C.R. se hizo como un reinado de pueblo fronterizo. La ignorancia y la envidia, suelen ser difíciles de combatir. Y juntas, son irrebatibles, por eso no queda más que dejar a cada tonto con su tema.

En medio de la batahola que se armó por el tema de Miss C.R. 2017, rescatamos la actitud de varias exMisses y otra gente involucrada de una u otra forma con el gremio. En especial, ponderamos la actitud de Natalia Carvajal, expresentadora de Combate y Miss Eco Universe 2016, quien con toda transparencia le confesó a la prensa que desde principios de año se estaba preparando para competir por la corona y, sin embargo, avaló la decisión de la organización y le dio todo su apoyo a Elena Correa. La hermosa muchacha más bien le vio el lado positivo al asunto y aseguró que ahora tendrá aún más tiempo para prepararse cuando se realice la próxima edición, en el 2018.

Bueno y en medio de los avatares de la Sele en su camino hacia Rusia 2018, esta semana trascendió una bonita noticia, que sin duda servirá para que los muchachos se desestresen y se sintonicen en una onda muy diferente a la de la cancha de fútbol: este sábado se casarán por la iglesia católica y con tremendo fiestón, Joel Campbell y su pareja, María Fernanda Cascante, con quien tiene una relación de 8 años, fruto de la cual nació Briana, la hijita de ambos y que ya tiene dos años.

De acuerdo con el programa radiofónico La Roncha , que lanzó la noticia en exclusiva el martes pasado, el gran acontecimiento será el 24 de junio y después de la ceremonia habrá un fiestón para 230 invitados. Al cierre de esta edición no nos habían pasado el santo ni de la iglesia ni del lugar de la pachanga; lo que sí se supo es que no está previsto que venga ningún futbolista de Arsenal (equipo inglés en el que juega Joel) pero sí se espera que el cuerpo técnico y buena parte de la Sele asistan. Felicidades para los contrayentes, uno muy, nos encantaría darles las congratulaciones personalmente, por aquello de que se les caiga una invitacioncita para este Topillo metiche.

Poco a poco el espacio Guerreros , de Repretel, ha ido tomando forma y agilizando el ritmo. Los animadores Italo Marenco y Tony Bertariony hacen una magnífica mancuerna y esa comodidad se nota en el escenario; además, conforme pasan los días ya van conociendo a los participantes y las características de cada uno (los más mordidos, los más vacilones, los más corajudos), la cosa es que el programa no solo entretiene, si no que edifica pues las pruebas físicas de estos atletas pro nos dejan jadeando sin hacer nada, pero con unas ganas de levantarnos el otro día mínimo a sudar una horita.

Hablando de gente fit , a uno que cada vez se le notan más las horas gimnasio es al tenor Joaquín Yglesias Luconi, mejor dicho, el guapísimo intérprete y arquitecto lleva ya un par de años de tomarse el ejercicio como una rutina de vida, solo que en los últimos meses de fijo se dedicó a trabajar músculos y por eso ahora lo vemos más hermosote, más grandote y bien durito. ¡No le afloje!