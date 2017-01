El Topo: Estos dos juntos ¿a la tevé?

TELEGUÍA RECOMIENDA

Días atrás, el chef Daniel Vargas, ganador de la tercera temporada de Dancing With The Stars , subió una foto en sus redes sociales que en pocos minutos tuvo miles de visitas y comentarios. Pero lo que llamó más la atención fue que iba acompañado por el famoso actor y presentador Bismarck Méndez, quien fue su principal rival en el programa antes indicado.

Ambos andaban en un lujoso vehículo descapotado y, según le contaron a este Topo, por donde quiera transitaban llamaban la atención de fans y extraños. Incluso, cuando llegaron a Grecia, unas damas que entrenaban en un gimnasio frente al parque, salieron gritando para tomarse fotos con ellos ya que no podían creer que estuvieran en su pueblo.

Luego subieron fotografías en el Hotel El Silencio Lodge, un lujoso resort ubicado en las montañas de Bajos del Toro de Valverde Vega, el cual pertenece al Grupo Islita. Nuestras fuentes nos contaron que allí conocieron las cataratas, pescaron trucha y cocinaron al aire libre, disfrutando a más no poder. Al regreso, Dani y Bis subieron una foto en un carro de una de las marcas más famosas a nivel mundial.

Pero ¿qué andarían haciendo juntos ambos galanes, con sus cuerpazos tonificados? Habrá que esperar unos meses, pero si fuera un nuevo programa de televisión definitivamente el éxito ya está garantizado, pues en todas las redes fue sumamente comentado el paseo de forma positiva (y eso que ninguno de ellos se quitó la camisa).

Verónica Bastos, periodista de espectáculos que marcó una era en el mundo del entretenimiento televisivo del país y desde hace 15 años sostiene una sólida carrera entre México y Estados Unidos, siempre orientada al mundo artístico de habla hispana, ofreció una verdadera cátedra de sensatez y humildad en una entrevista publicada el domingo pasado en la revista Viva , de La Nación .

Entre las anécdotas de soslayo que no se publicaron está una que nos llamó poderosamente la atención. Hace ya varios lustros, estos Topillos hicimos mancuerna con la Vero –ella daba sus primeros pasos en el periodismo local– y nos fuimos al Palacio de los Deportes a ver un show como parte de la gira del Reencuentro del otrora famosísimo grupo Menudo.

La imagen que recordamos es de la Vero coreando todas las canciones pero, en especial, gritando el nombre de su ídolo de entonces, Johhny Lozada, seguido por miles en todo el continente, al igual que sus compañeros. Las vueltas de la vida hicieron que, muchos años después, Bastos y Lozada tuvieran su propio reencuentro, pero esta vez como compañeros de trabajo en los programas matutinos de Univisión, empezando por Despierta América . Sobre este apartado, Verónica contó que a pesar de que está acostumbrada a codearse con todo tipo de estrellas, a veces le comenta a Johnny que le sigue pareciendo surrealista trabajar de tú a tú con uno de sus megaídolos de adolescencia. Así de transparente y sencilla es nuestra Vero, da gusto ver a gente tan exitosa totalmente ubicada.

El Topo pitoniso sigue haciendo de las suyas. Ya hemos pegado varias en 14 años de estar vigilantes desde esta cueva, y el fichaje de Yahaira Piña en canal 7 no es la excepción: apenas la muchacha daba sus primeros pasos en canal 9, nosotros le pusimos el ojo y la visualizamos no solo como periodista, si no como presentadora de noticias en el canal de La Sabana. Dicho y hecho. Muchos éxitos, Yahaira, en su nueva misión, bien ganada.

Nunca más. Por favor, Víctor Carvajal, nunca más vuelva a comer con la boca abierta en televisión nacional. El viernes antepasado tuvimos la desventura de sintonizar De boca en boca mientras hacían una transmisión desde Palmares, y justo en el momento en que nos disponíamos a almorzar, pasaron unas tomas de Carvajal aturugándose de pupusas o tacos o algo así, ni pudimos poner atención porque nos quedamos peliparados y petrificados de ver al popular animador masticando con la boca abierta, casi con los churretes de salsas y repollos bajando por las comisuras. Como diría él: “¡Sssias tonto!”. Obviamente, chau nuestro almuerzo, qué guácala. Hay normas de urbanidad que se respetan en cualquier contexto, mucho más si se está en un programa de televisión de alcance nacional, y en uno de los canales más respetables del país. He dicho.

Alguna vez criticamos a Gustavo López Cárcamo, de Deportes 7, por alguna entrevista plato’e babas que le vimos con los seleccionados nacionales. El domingo, durante la transmisión del juego Cartaginés-Saprissa, López Cárcamo manifestó su extrañeza, con un tenor bastante crítico, ante la ausencia de Randall Chicky Brenes en la alineación titular brumosa. Ya estábamos arqueando la ceja, pues pensamos que el comunicador se había echado la lengua al hombro en lugar de cuestionar directamente, cuando en eso salió a la cancha el técnico de Cartago, Jeaustin Campos y Gustavo le salió al paso, respetuoso pero firme, abordó el tema de la ausencia de Brenes con buenos argumentos y al final le dijo al timonel: “¿Me puede explicar entonces por qué no sale Brenes?”. Campos dio una sesuda explicación y todos quedamos contentos. Así es, Tavo, usted es uno de los veteranos en esto y ojalá las nuevas generaciones aprendan a perder el miedo de hacer preguntas, siempre y cuando estas sean inteligentes, y a cuestionar con argumentos al técnico o jugador que sea.

Qué espeso estuvo el despido de Douglas Sequeira, este lunes, cuando el Deportivo Saprissa lo sacó de esa institución en medio del estupor de medio país. Cuando este tipo de situaciones ocurren, solo el empleador conoce las razones y suponemos que ellos sabrán. Pero santo cielo ¡qué pésimo timing ! Solo 24 horas antes Cartaginés les había propinado una goleada de 3 a 0, el último tanto, anotado por Juan Bustos Golobio, quien hasta lloró tras marcarle a su exequipo. Con las dos cargas emocionales encima, Saprissa bien pudo esperar a que el equipo ganara el próximo encuentro, el tacto, la elegancia y la humanidad nunca están de más. Razón tuvo el también emblema morado Alonso Solís en explotar, desde sus redes sociales, en franca defensa de Sequeira y muy pero muy decepcionado del equipo de sus amores. Por lo pronto, a Douglas le deseamos lo mejor, estamos seguros de que pronto hallará un equipo que le saque provecho a su experiencia y a sus destrezas en el campo.

El espíritu navideño colectivo dio margen para que el periodista de canal 7, Josué Sánchez, cristalizara una idea que venía revoloteando en su cabeza desde hace tiempo: ofrecer algún tipo de ayudar a las personas que viven en las calles josefinas. Apoyado en redes sociales, sacó algo de partido de ser un rostro familiar por su trabajo en televisión, y logró llegar al estómago de centenares de indigentes que malviven entre pobreza e indigencia.

En aquel momento, Sánchez manifestó que no podía dejar de pensar en los casos dantescos con los que se enfrentó, y en la gran necesidad y abandono que viven estas personas. Pues resulta que este fin de semana, en pleno verano y mientras la mayoría anda (andamos) pensando en Palmares, Santa Cruz, playita, etc., el muchacho se dio a la tarea de recolectar un nuevo contingente de alimentos para ir, junto a un grupo de voluntarios que cada vez se hace más voluminoso, a ofrecerles un sándwiche, unas galletas, jugos y otro tipo de mata-hambres que han sido donados para la causa.

Más que loable esta tremenda iniciativa. Existen grupos de voluntarios desconocidos que realizan este tipo de misiones en forma anónima desde hace muchos años, pero Josué ha aprovechado de la mejor manera su exposición para contribuir con esta población abandonada a su suerte.

Lo que más nos sorprende, para bien, es que lo de Josué no solo fue una iniciativa al calor del espíritu navideño, si no que fue consecuente con su decir en aquel momento y, gracias a ello, muchos indigentes tendrán hoy una comididita (talvez, la única del día) por cuenta de este comunicador y la legión de ayudantes de la que se ha rodeado y, ojalá, siga creciendo. Aplauso de pie.

A pocas horas de dar inicio el concurso Miss Universo, que se desarrollará la noche de este domingo en Filipinas, nuestra ganadora, por mucho, es Siera Bearchell, Miss Canadá, una mujer dueña de una belleza increíble, con un cuerpazo tonificado y con delicadas curvas, que aún así ha recibido críticas por estar "pasada de peso".

La hermosa ojiverde salió al paso de las críticas con argumentos monumentales, pues al ser cuestionada por su "falta de disciplina" para matarse de hambre y mantenerse en un peso ajeno a casi cualquier realidad, contestó que "se necesita disciplina para obtener un título de derecho, para correr una maratón. Se necesita disciplina para ser fieles con nosotros mismos y no dejarnos influenciar por un mundo que constantemente trata de moldearnos para convertirnos en algo que no somos", declaró Siera a el diario español El Mundo.

Ella fue más allá al contar que llegó un momento en que la presión social la hacía comer una barra de proteína y luego matarse horas en el gimnasio; siempre andaba con sueño e, hiciera lo que hiciera, siempre sentía que no era suficiente. Ella logró quitarse esas amarras y hoy trata de mantenerse en el nivel de una reina de belleza, solo que sin morir en el intento.

Lo más impresionante es que, al ver sus fotos actuales, es prácticamente imposible pensar en que la bellísima joven tiene un solo gramo de sobrepeso. Por fortuna, los estándares imposibles que reinaron a finales del siglo pasado y a principios del actual poco a poco han ido quedando atrás y, si bien sigue habiendo una gran presión social sobre misses y no misses, también hay una corriente que llama a respetar la contextura de cada quien y a mantenerse saludable, independientemente de la talla en que se esté.

Miss Canadá, independientemente del resultado de esta noche, es para nosotros la gran ganadora, porque su mensaje indudablemente va a influenciar mucho más (ya lo hizo) que cualquier otra pregunta sobre la paz mundial o la ecología que respondan las finalistas de esta noche.