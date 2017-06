El Topo: Los hombres no lloran

Así parecen pensar muchos trogloditas e ignorantes que criticaron y se burlaron, in situ y por supuesto en redes sociales, por el maravilloso estallido de emoción y pundonor del exjugador Douglas Sequeira el domingo 28, una vez que su equipo actual, el Municipal Grecia, se coronó campeón y es el nuevo ascendido en la Primera División.

Sequeira, ese exjugadorazo que dejó piernas, sangre, corazón y, sí, lágrimas en sus muchos años con la Tricolor, se emocionó tras el pitazo final que convirtió en campeón al equipo en el cual es asistente de Walter Paté Centeno, y cometió “el error” de llorar en público.

Mejor no lo pudo decir el periodista Ovidio Antonio Muñoz, de Grupo Nación, en su cuenta de Facebook. “Hombres y mujeres le dijeron de todo, de maricón para arriba. Es que solo los maricones demuestran lo que sienten. Los machos y los valientes no lloran, ellos se lo guardan todo, callan, se reprimen. Por eso viven enfermos. Se enferman del cuerpo y se enferman de la cabeza. No saben digerir la libertad, se les queda pegada en la garganta”.}

“Las emociones se les hacen un nudo, los ahorcan. Les arde ver a un hombre llorando en público. Les arde porque en el fondo lo envidian, porque desean para ellos el espacio y la libertad que no se atreven a conquistar de la única manera posible: mandando ya sabemos a dónde las enseñanzas inútiles de una generación que vivió presa.

El llanto de Douglas es la derrota de los reprimidos”.

Mejor dicho, imposible. Aprovechamos para enviarle un gran abrazo a la dupla conformada por Centeno y Sequeira, y a este último, le reiteramos, parafraseando a Waylon Francis con José Miguel Cubero (Brasil 2014), “¡Llore, llore conmigo, papi!”. Ojalá veamos a Sequeira llorar muchas veces más, las suyas suelen ser las lágrimas de un guerrero en uno de los campos de batalla más hermosos del mundo: las canchas de fútbol.

#LloreConmigoPapi , por cierto, es el lema de uno de los comerciales de Tiendas Gollo, una verdadera genialidad que nos hace llorar de emoción al principio, y luego nos lleva al llanto, pero de la risa. Difícilmente, algún otro anuncio publicitario alusivo al Día del Padre le llega a esta perla: si no lo han visto en tele, búsquenlo en la página de Gollo, en Facebook. La participación de Waylon en este corto quedará para la historia de lo más memorable de los comerciales de estos tiempos, así de “solo bueno” está.

El domingo 28 de mayo en Tu cara me suena , la cantante Vanessa González realizó una actuación de lujo imitando a la cantante Pink, tanto que ganó la gala. Pero lo que más llamó la atención fue la participación de Daniel Carvajal de Xtreme Cardio quien mostró un cuerpo sumamente tonificado, además de bailar con gran energía y profesionalismo. Si por la víspera se saca el día, Daniel sería un excelente candidato para Dancing with The Stars ya que atraería gran cantidad de seguidoras y sería un halago para los ojos. Parece que la producción tiene buena suerte con los Danieles.

Un jalón de orejas para quienes se encargan de la “identidad protegida” en Noticias Repretel . Este martes, mientras transmitían detalles del terrible caso del asesinato de una bebé, supuestamente a manos de su padre, entrevistaron a una vecina de la familia que protagonizó la tragedia. Se suponía que la muchacha estaba dando declaraciones bajo condición de anonimato, pero las facciones eran fácilmente identificables y la voz no tenía ningún tipo de distorsión.

En el corre corre actual en que vivimos los medios de comunicación, escasean las manos y abundan las tortas (empezando por casa, pues acá también nos pasa), pero en casos de identidad protegida hay intereses primordiales de seguridad del entrevistado, entonces debería ser prioridad que realmente se cuide este pequeño gran detalle.

Nos despedimos con un abrazo solidario para Viviana Muñoz de Echandi, quien este martes sufrió el fallecimiento de su mamá, doña Anabel Fernández, tras una convalecencia de dos semanas. En medio de tan fuerte golpe, Viviana se mantuvo como un roble y compartió la noticia en redes con allegados, amigos y seguidores, con un hermoso post: “MI MAMITA SE FUE AL CIELO”. Le enviamos a toda la familia un abrazo gigantesco y mucha paz y resignación.